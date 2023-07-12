Происшествия

вчера, 21:54

В корзине воздушного шара находятся пять человек

8 3675
#воздушный шар
2

Об этом сообщают очевидцы.


В корзине воздушного шара, зацепившегося сегодня вечером за линию электропередачи у села Казинка, находятся пять человек.

По словам очевидцев, корзина повисла на высоте 27 метров. Чтобы снять людей необходимо обесточить линию, сейчас этим занимаются сотрудники Россетей. К месту крушения шара подогнана пожарная автолестница.

— Люди в корзине, не пострадали, они держатся и даже пытаются шутить. Но начал дуть сильный ветер, который раскачивает полотнище шара, — рассказывают GOROD48 очевидцы.

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— По предварительным данным всё пять человек, находившихся в корзине не пострадали. В результате столкновения произошло возгорание, — сообщили GOROD48 в полиции.

Напомним, воздушный шар зацепился за провода линии 500 кВ у села Казинка в полутора километрах от ОЭЗ «Липецк» сегодня вечером. К месту крушения шара выехали три экипажа скорой помощи, спасатели, энергетики и сотрудники полиции.



8 3675
#воздушный шар
2

Комментарии (8)

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!!!

вчера, 22:59
Надо запретить...! Из-за них свет пропадает если хотят полетать территории для этого есть,хоть не в холостую!Заодно и помощь окажут
ответить

Наталья

вчера, 22:30
Ну вот и нашли приключение,на свою голову! Долетались!
ответить

жертвы ЕГЭ

вчера, 22:27
Надо запретить шары,поезда и автомобили!)))
ответить

Animal planet.

вчера, 22:27
Жюль Верн "Пять недель на воздушном шаре".
ответить

МарИв

вчера, 22:17
"Вспышка была, пожар был"... живы ли?
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Егерь КузьмичЬ

вчера, 22:15
Сняли воздухоплавателей? Что там по состоянию людей, раз пожар в корзине был?
ответить

Бюджетник

вчера, 22:11
Ну теперь развлекайтесь. За все уплачено
ответить

игорь

вчера, 22:04
деньги карман трут...это не дешёвое мероприятие...сидели бы дома...
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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