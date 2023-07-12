В корзине воздушного шара находятся пять человек

Об этом сообщают очевидцы.

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В корзине воздушного шара, зацепившегося сегодня вечером за линию электропередачи у села Казинка, находятся пять человек.

По словам очевидцев, корзина повисла на высоте 27 метров. Чтобы снять людей необходимо обесточить линию, сейчас этим занимаются сотрудники Россетей. К месту крушения шара подогнана пожарная автолестница.

— Люди в корзине, не пострадали, они держатся и даже пытаются шутить. Но начал дуть сильный ветер, который раскачивает полотнище шара, — рассказывают GOROD48 очевидцы.





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— По предварительным данным всё пять человек, находившихся в корзине не пострадали. В результате столкновения произошло возгорание, — сообщили GOROD48 в полиции.

Напомним, воздушный шар зацепился за провода линии 500 кВ у села Казинка в полутора километрах от ОЭЗ «Липецк» сегодня вечером. К месту крушения шара выехали три экипажа скорой помощи, спасатели, энергетики и сотрудники полиции.