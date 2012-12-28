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Происшествия
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35 минут назад
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Водитель самосвала с вонючим содержимым оштрафован
Дорога очищена от его груза.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отношении водителя составлен административный материал по статье 12.33 КоАП РФ — умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия. Санкции статьи предусматривают штраф для граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц — трехсот тысяч рублей.
«В настоящее время загрязнение дороги устранено. Движение осуществляется в штатном режиме», — рассказали в полиции.
Напомним, что днем 24 июня водители, проезжающие перекресток обхода ЛТЗ и улицы Краснознаменной, наткнулись на покрытый грязью асфальт. Каша издавала характерный запах, а движение по перекрестку было затруднено.
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