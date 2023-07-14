Общество

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«Я паркуюсь где хочу и за это я плачу»: липецким водителям предложат купить абонементы

26 1021
#парковка
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«Я паркуюсь где хочу и за это я плачу»: липецким водителям предложат купить абонементы

А за неоплаченную стоянку на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой предусмотрели 1500-рублевый штраф.

Как уже писал GOROD48, в сентябре дороги общего пользования в центре Липецка попадут в зону действия платного парковочного пространства. К 31 августа получивший из бюджета 7 млн рублей подрядчик мэрии должен демонтировать на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой 226 дорожных знаков, отремонтировать 284 существующих, установить 339 новых, а также нанести на асфальт соответствующую разметку из горячего и холодного пластика. В итоге в центре Липецка появятся 830 платных парковочных мест.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии мы узнали некоторые подробности того, как и что будет дальше.

Час стоянки автомобиля обойдется водителю в 35-40 рублей. Окончательный ценник будет вскоре утвержден постановлением администрации Липецка. Первые 15 минут будут бесплатными. Но возле социальных объектов (у детской поликлиники №1 на Зегеля, 9а, например), которые обозначат специальными указателями, водителям суммарно предоставят один бесплатный час в сутки. Этого хватит, чтобы решить какую-то проблему: привезти в детсад или школу ребенка и забрать его или подвезти к больнице больного.

Определены льготные категории населения, которые смогут пользоваться муниципальными парковками бесплатно. Это многодетные семьи, инвалиды первой, второй и третьей групп, участники СВО. Также такие парковки будут бесплатными для владельцев электромобилей.

В первые 2-3 месяца с момента запуска проекта штраф за неоплату оставленной машины в зоне платного парковочного пространства составит 500 рублей. После этого адаптационного периода размер штрафа возрастет до 1 500 рублей. Контролировать парковочные места будут уже существующая сеть камер уличного наблюдения. Сейчас их работу тестируют и синхронизируют для того, чтобы на платных парковках не было слепых зон. Одно и то же транспортное средство не будет попадать в поле обзора двух камер во избежание дублирования информации для сотрудников отдела платных парковок, который создают в управлении главного смотрителя Липецка.

Зафиксированные нарушения будут хранится на жестком диске. Распечатки станут доказательством вины водителей для административной комиссии управления Советского округа департамента развития территории мэрии. Оплаченные штрафы будут попадать на счет регионального дорожного фонда.

В мэрии для жителей домов, к которым прилегают платные парковочные места, предусмотрели своего рода абонементы стоимостью 1500 рублей в год. Они дадут возможность оставлять автомобиль в непосредственной близости к месту проживания. Купить их будет можно на портале госуслуг или же в УГС Липецка. Такие абонементы, кстати, могут купить и все желающие - сейчас обсуждаются варианты месячных, квартальных и полугодовых абонементов, но самым выгодным будет годовой полуторатысячный. Купить их будет можно на портале госуслуг или же в УГС Липецка.

Собранные с водителей средства будут поступать в городской бюджет и распределяться в том числе на благоустройство Липецка, развитие общественного транспорта и организацию платных парковок в других районах города.
26 1021
#парковка
1

Комментарии (26)

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Житель

3 минуты назад
Автолюбитель, по классике жанра, во дворах должны влупить шлагбаумы за деньги жителей дома. ну и пропускать только жильцов.
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Житель

6 минут назад
Липецк, ты это можешь доказать с фактами на руках, или просто решил поболтать?
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Житель

8 минут назад
Ответ, По твоему мнению люди в 21 веке должны на коней пересаживаться или как? Еще один момент, для многих автомобиль - необходимость. так как по состоянию здоровья им тяжело ходить, даже до аптеки или магазина.. Об этом как то не задумался? А ты подумай.
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Макс

9 минут назад
С транспортом пусть разберутся вчера не было с НЛМК 2-вух крайних рейсов 17-ого автобуса на 23:45 и 00:18 возможно на 23:45 поехал с опережением графика а на 00:18 не было точно 30-ка последняя выручила иначе бы такси.
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Эхо

12 минут назад
В Москве метро практически не ждёшь.... а тут автобусы, а после 8 вечера только такси.
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Коментатор

12 минут назад
ну теперь все дворы забьют машинами, очередная дурь
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КРАСНЫЙ МЕРСЕДЕС

12 минут назад
леха алекс, ещё чего ! ))))))
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Автолюбитель

17 минут назад
У меня вопрос, а что будет во дворах местных жителей??? Им там тоже места платные бахнут? Или все с улиц по дворам будут машины ставить, что не проехать будет, да и жильцам негде ставить машины будет, почему про это никто не думает???
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Ответ

18 минут назад
Липчанин ,ну кто вас заставляет тратиться ,покупаать автомобиль ,а потом покупать бензин ,ОСАГО ? Очень многие хотят выделится и купить покруче автомобиль .Любишь кататься ,люби и саночки возить !
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Липа

18 минут назад
У администрации значит есть парковка и бесплатно. А остальным платно? Абсурд
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