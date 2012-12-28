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В России
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34 минуты назад
Трое детей врезались в столб на угнанном автомобиле в Новокузнецке
Во время поездки юный водитель не справился с управлением и машина врезалась в столб. Школьники оставили машину на месте аварии, предварительно стерев отпечатки пальцев.
Детей задержали. Полицейские составили на их родителей протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Сейчас решается вопрос о помещении школьников в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
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