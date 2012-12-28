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34 минуты назад

Трое детей врезались в столб на угнанном автомобиле в Новокузнецке

Трое мальчиков в возрасте от девяти до 11 лет, младший из которых уже состоит на профилактическом учете за кражу, гуляли ночью по Новокузнецку и заметили припаркованный на Горьковской «ВАЗ-2107» с открытыми дверьми. Они нашли на сидении ключи, завели машину и отправились кататься по городу, сообщает VSE42.Ru.

Во время поездки юный водитель не справился с управлением и машина врезалась в столб. Школьники оставили машину на месте аварии, предварительно стерев отпечатки пальцев.

Детей задержали. Полицейские составили на их родителей протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Сейчас решается вопрос о помещении школьников в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

авария
ДТП
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