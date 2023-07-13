49 минут назад
По факту инцидента с воздушным шаром в Липецкой области начата доследственная проверка
Проверку проводит Воронежский следственным отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.
Напомним, вечером 12 июня у села Казинка Грязинского района воздушный шар с людьми повис на линии электропередачи. В корзине шара находились пять человек. Они потушили начавшийся пожар и провели в ожидании спасения около двух часов. После того как высоковольтная линия была обесточена спасатели сняли их с 27-метровой высоты при помощи пожарной автолестницы. Никто из воздухоплавателей не пострадал.
Сегодня утром корзину сняли с проводов.
Фото воронежский СО на транспорте
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