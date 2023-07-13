Происшествия

49 минут назад

По факту инцидента с воздушным шаром в Липецкой области начата доследственная проверка

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#воздушный шар
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По факту инцидента с воздушным шаром в Липецкой области начата доследственная проверка

Проверку проводит Воронежский следственным отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета. 

Как говорится в сообщении ведомства, следователь осмотрел место происшествия, организовал комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Напомним, вечером 12 июня у села Казинка Грязинского района воздушный шар с людьми повис на линии электропередачи. В корзине шара находились пять человек. Они потушили начавшийся пожар и провели в ожидании спасения около двух часов. После того как высоковольтная линия была обесточена спасатели сняли их с 27-метровой высоты при помощи пожарной автолестницы. Никто из воздухоплавателей не пострадал. 

Сегодня утром корзину сняли с проводов.

Фото воронежский СО на транспорте

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#воздушный шар
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Комментарии (3)

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цирк

5 минут назад
первые признаки воздушного метро в действии -148 проц
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Сергей 13

5 минут назад
"Вечером",- это во сколько?В какое время должны прекращаться полеты подобных судов? Сколько их пробилось в темное время?
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Проверили

39 минут назад
Нарушений нет
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