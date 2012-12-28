В Становлянском округе сегодня похоронили погибшего семь месяцев назад бойца

Похороны прошли в деревне Александровка.

Сегодня на кладбище в деревне Александровка Становлянского округа похоронили погибшего на СВО Алексея Бордыкина. Прощание прошло в церкви села Толстая Дубрава.«Алексей Бордыкин из деревни Михайловка погиб 7 ноября 2024 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщила администрация Становлянского округа.