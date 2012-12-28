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Общество
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30 минут назад
В Становлянском округе сегодня похоронили погибшего семь месяцев назад бойца
Похороны прошли в деревне Александровка.
«Алексей Бордыкин из деревни Михайловка погиб 7 ноября 2024 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщила администрация Становлянского округа.