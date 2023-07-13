Общество

21 минуту назад

Липчане смогут отдыхать на благоустроенных берегах городских прудов?

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#пруды
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Липчане смогут отдыхать на благоустроенных берегах городских прудов?

В прошлом году на их очистку не выделили ни копейки бюджетных денег.

В горсовете сегодня говорили о липецких прудах. На балансе муниципалитета их шесть: на улицах Земной, Папина (пруд «Кирпичный»), Известковой, на третьем участкк ЛТЗ и два — на улице Буденного. Привокзальные пруды относятся к федеральной собственности.

Вице-спикер горсовета Борис Понамарев обратился к председателю городского департамента развития территорий Ольге Логиновой с предложением проработать возможность включения городских прудов в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

— Городские пруды потенциально очень хорошие рекреационные зоны, точки притяжения. Надо нам попытаться найти способы финансирования, чтобы привести в порядок хотя бы прилегающие территории, — считает вице-спикер.

Идея благоустройства прудов не нова, она появилась еще при мэре Михаиле Гулевском. Во времена следующего мэра, Сергея Иванова, пруды приняли в городскую собственность, а потом на их берегах проводили волонтерские субботники.

В 2022 году средства на реабилитацию и благоустройство прудов из городского бюджета не выделялись. В этом году выделены 626,5 тысячи рублей: они могут быть потрачены на реабилитацию и благоустройство пруда на улице Земной, или пруда в районе ЛТЗ.

Депутаты обсудили и содержание городских пляжей. К купальному сезону подготовлены Центральный, Сокольский, Тракторозаводской пляжи и Набережная. Новолипецкий до сих пор официально не открыт— заключены договоры на отбор проб воды и почвы.

В мае санитарные врачи разрешили купаться только на Сокольском пляже, но потом запретили, из-за несоответствия нормативным требованиям проб воды из реки.
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#пруды
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Комментарии (2)

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лопотунья

4 минуты назад
А зачем деньги на ветер когда вода пробу не проходит в Добром больницу покройте а то как первая развалится
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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