Общество
21 минуту назад
Липчане смогут отдыхать на благоустроенных берегах городских прудов?
В прошлом году на их очистку не выделили ни копейки бюджетных денег.
В горсовете сегодня говорили о липецких прудах. На балансе муниципалитета их шесть: на улицах Земной, Папина (пруд «Кирпичный»), Известковой, на третьем участкк ЛТЗ и два — на улице Буденного. Привокзальные пруды относятся к федеральной собственности.
Вице-спикер горсовета Борис Понамарев обратился к председателю городского департамента развития территорий Ольге Логиновой с предложением проработать возможность включения городских прудов в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
— Городские пруды потенциально очень хорошие рекреационные зоны, точки притяжения. Надо нам попытаться найти способы финансирования, чтобы привести в порядок хотя бы прилегающие территории, — считает вице-спикер.
Идея благоустройства прудов не нова, она появилась еще при мэре Михаиле Гулевском. Во времена следующего мэра, Сергея Иванова, пруды приняли в городскую собственность, а потом на их берегах проводили волонтерские субботники.
В 2022 году средства на реабилитацию и благоустройство прудов из городского бюджета не выделялись. В этом году выделены 626,5 тысячи рублей: они могут быть потрачены на реабилитацию и благоустройство пруда на улице Земной, или пруда в районе ЛТЗ.
Депутаты обсудили и содержание городских пляжей. К купальному сезону подготовлены Центральный, Сокольский, Тракторозаводской пляжи и Набережная. Новолипецкий до сих пор официально не открыт— заключены договоры на отбор проб воды и почвы.
В мае санитарные врачи разрешили купаться только на Сокольском пляже, но потом запретили, из-за несоответствия нормативным требованиям проб воды из реки.
Вице-спикер горсовета Борис Понамарев обратился к председателю городского департамента развития территорий Ольге Логиновой с предложением проработать возможность включения городских прудов в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
— Городские пруды потенциально очень хорошие рекреационные зоны, точки притяжения. Надо нам попытаться найти способы финансирования, чтобы привести в порядок хотя бы прилегающие территории, — считает вице-спикер.
Идея благоустройства прудов не нова, она появилась еще при мэре Михаиле Гулевском. Во времена следующего мэра, Сергея Иванова, пруды приняли в городскую собственность, а потом на их берегах проводили волонтерские субботники.
В 2022 году средства на реабилитацию и благоустройство прудов из городского бюджета не выделялись. В этом году выделены 626,5 тысячи рублей: они могут быть потрачены на реабилитацию и благоустройство пруда на улице Земной, или пруда в районе ЛТЗ.
Депутаты обсудили и содержание городских пляжей. К купальному сезону подготовлены Центральный, Сокольский, Тракторозаводской пляжи и Набережная. Новолипецкий до сих пор официально не открыт— заключены договоры на отбор проб воды и почвы.
В мае санитарные врачи разрешили купаться только на Сокольском пляже, но потом запретили, из-за несоответствия нормативным требованиям проб воды из реки.
лопотунья