Общество
сегодня, 15:00
Памятник в честь 70-летия авиацентра открыт на улице Ленина
На перекрестке улиц Ленина и Пролетарской рядом с областным краеведческим музеем открыт памятник летчикам Липецкого авицентра. Открытие памятника приурочено к 70-летию авиацентра и 320-летию города.
Главная идея композиции с фигурами двух летчиков – преемственность поколений и традиций. Памятник отлит из бронзы, весит 2,5 тонны, ее высота – четыре метра. Чтобы бронза не потемнела, ее обрабатывали нагретым воском.
Напомним, первоначально памятник городские власти собирались установить в сквере на улице Зегеля, но затем под него отвели перекресток Ленина и Пролетарской.
«Решение об установке памятника рядом с областным краеведческим музеем было принято в связи с более высокой пропускной способностью места. Здесь скульптуру смогут увидеть все жители и гости города и региона», — сообщила пресс-служба администрации Липецка.
Автор памятника скульптор из Смоленска Вадим Кириллов, он и привез его в Липецк. Негабаритный груз весом 2,5 тонны и высотой 4,5 метра не проходил под мостами, и грузовику с памятником приходилось искать пути объезда.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
Главная идея композиции с фигурами двух летчиков – преемственность поколений и традиций. Памятник отлит из бронзы, весит 2,5 тонны, ее высота – четыре метра. Чтобы бронза не потемнела, ее обрабатывали нагретым воском.
Напомним, первоначально памятник городские власти собирались установить в сквере на улице Зегеля, но затем под него отвели перекресток Ленина и Пролетарской.
«Решение об установке памятника рядом с областным краеведческим музеем было принято в связи с более высокой пропускной способностью места. Здесь скульптуру смогут увидеть все жители и гости города и региона», — сообщила пресс-служба администрации Липецка.
Автор памятника скульптор из Смоленска Вадим Кириллов, он и привез его в Липецк. Негабаритный груз весом 2,5 тонны и высотой 4,5 метра не проходил под мостами, и грузовику с памятником приходилось искать пути объезда.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
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