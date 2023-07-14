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Памятник в честь 70-летия авиацентра открыт на улице Ленина

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#памятник
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Памятник в честь 70-летия авиацентра открыт на улице Ленина
На перекрестке улиц Ленина и Пролетарской рядом с областным краеведческим музеем открыт памятник летчикам Липецкого авицентра. Открытие памятника приурочено к 70-летию авиацентра и 320-летию города.

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Главная идея композиции с фигурами двух летчиков – преемственность поколений и традиций. Памятник отлит из бронзы, весит 2,5 тонны, ее высота – четыре метра. Чтобы бронза не потемнела, ее обрабатывали нагретым воском. 

Напомним, первоначально памятник городские власти собирались установить в сквере на улице Зегеля, но затем под него отвели перекресток Ленина и Пролетарской.

«Решение об установке памятника рядом с областным краеведческим музеем было принято в связи с более высокой пропускной способностью места. Здесь скульптуру смогут увидеть все жители и гости города и региона», —  сообщила пресс-служба администрации Липецка. 

Автор памятника скульптор из Смоленска Вадим Кириллов, он и привез его в Липецк. Негабаритный груз весом 2,5 тонны и высотой 4,5 метра не проходил под мостами, и грузовику с памятником приходилось искать пути объезда.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
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#памятник
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Комментарии (5)

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Бином Ньютона

11 минут назад
Житель, в Воронеже памятник Высоцкому стоит на ул Карла Маркса.
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непонятка

14 минут назад
Интересно, Где это на Зегеля строящееся кафе ? Нет такого !
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Житель

31 минуту назад
Все как обычно в этом городе, на улице Ленина - памятникам летчикам. Теперь у входа в авиацентр нужно открыть памятник Ленину.
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житель центра

38 минут назад
А где там сквер-то на Зегеля ? одна дорога с двойной сплошной и автомобилями вдоль бордюра.
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Интересно

53 минуты назад
в сквере на улице Зегеля разберитесь с кафе , которое там уже пятый год строят .
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