75 усатых на сапах

Погода не помешала креативному заплыву.

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На Городском пляже проходит «Первый усатый заплыв на сапах». В честь 320-летия Липецка: дистанция заплыва – 320 метров, а для участников приготовили 320 усов.Но почувствовать себя Петром Первым сегодня захотели 75 человек. Поэтому если «ус отклеился» — выдадут на замену.Допуск на заплыв – только с усами. Организаторы изначально установили возрастное ограничение 18+, но в результате многие поплыли и с детьми, и с собаками.Участие в заплыве – бесплатное, но требовался свой сап-боард. У кого нет - можно было на месте взять в прокат.На старте помимо усов всем выдавали футболки и поясные сумки, на финише – медали и воду.