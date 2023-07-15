Общество

сегодня, 17:09

75 усатых на сапах

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75 усатых на сапах

Погода не помешала креативному заплыву.

На Городском пляже проходит «Первый усатый заплыв на сапах». В честь 320-летия Липецка: дистанция заплыва – 320 метров, а для участников приготовили 320 усов.

Но почувствовать себя Петром Первым сегодня захотели 75 человек. Поэтому если «ус отклеился» — выдадут на замену.

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Допуск на заплыв – только с усами. Организаторы изначально установили возрастное ограничение 18+, но в результате многие поплыли и с детьми, и с собаками.

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Участие в заплыве – бесплатное, но требовался свой сап-боард. У кого нет - можно было на месте взять в прокат.

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На старте помимо усов всем выдавали футболки и поясные сумки, на финише – медали и воду.



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