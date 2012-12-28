Каждый седьмой — медалист, каждый девяностый — стобалльник: что уже известно о празднике «Липецкие зори»

Общегородской выпускной бал состоится для 2423 человек.













В целом по Липецкой области в этом году из школы выпускаются 4,5 тысячи одиннадцатиклассников и более 12 тысяч — девятиклассников. Больше половины девятиклассников также уходят из школ — они выбрали продолжить обучение в техникумах и колледжах. Каждый из районов области готовится чем-то порадовать выпускников. Например, в Лебедянском районе пройдет праздничное шествие, вальс выпускников на центральной площади города, круг почета, ребят удивят бенгальскими фонтанами и залпами конфетти, а также праздничной дискотекой.



Добавим, что 4 июля в Липецке состоится торжественный выпускной для студентов профессиональных образовательных организаций. В целом по Липецкой области в этом году из школы выпускаются 4,5 тысячи одиннадцатиклассников и более 12 тысяч — девятиклассников. Больше половины девятиклассников также уходят из школ — они выбрали продолжить обучение в техникумах и колледжах. Каждый из районов области готовится чем-то порадовать выпускников. Например, в Лебедянском районе пройдет праздничное шествие, вальс выпускников на центральной площади города, круг почета, ребят удивят бенгальскими фонтанами и залпами конфетти, а также праздничной дискотекой.Добавим, что 4 июля в Липецке состоится торжественный выпускной для студентов профессиональных образовательных организаций.

28 июня в 19:30 на площади Ленина-Соборной пройдёт общегородской выпускной бал «Липецкие зори». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, в нашем городе 11 классов закончили 2423 человека.По предварительным данным (так как пока известны не все результаты ЕГЭ), каждый седьмой выпускник Липецка — это золотой медалист. Сейчас на золотые медали претендуют 339 человек.Также уже известно, что 27 ребят получили на ЕГЭ наивысший результат в 100 баллов! Но эта цифра неокончательная — возможно, число стобалльников ещё увеличится.«В этом году как никогда много тех, кто получил свои заветные 100 баллов. Но даже не это главное. Главное – характер, упорство и желание двигаться вперёд, несмотря ни на что. В этом году впервые проведём приём главы, где поздравим лучших из лучших. И, конечно, все вместе встретимся в субботу на наших «Липецких зорях». Эта замечательная традиция объединяет нас уже более 50 лет. Ежегодно мы собираемся вместе, чтобы отметить достижения наших выпускников и вдохновить их на новые свершения. Я верю: каждый из них найдёт свой путь. В профессии, в жизни, в семье, в мечтах. И очень хочу, чтобы, куда бы этот путь ни привёл – они помнили, что их корни здесь, в Липецке», – отметил в своём Telegram-канале мэр Липецка Роман Ченцов.Как всегда территория проведения «Липецких зорь» будет огорожена по периметру. Выпускники будут проходить на площадь через два пропускных пункта: со стороны галереи «Буксир» на улице Зегеля и со стороны Социального фонда России. Школьные автобусы будут останавливаться на Интернациональной.