Улице Доватора предстоит большой ремонт: на ней наконец-то появятся пешеходные дорожки

Работы по благоустройству обойдутся в 26,6 млн рублей и должны закончиться к концу лета.

Улицу Доватора в Липецке (от перекрестка с улицей Папина и до дома №16 над логом) наконец-то отремонтируют. Обновить ее по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» должно ООО «Инфинити Групп». Большая стройка тут началась 4 июля.Сегодня Екатерина Пинаева, депутат горсовета по округу, в который входит эта улица, вместе с председателем департамента дорожного хозяйства мэрии Павлом Звонаревым, начальником управления главного смотрителя Виталием Лесных и заместителем директора по строительству «Инфинити Групп» Максимом Колпаковым выясняли на месте: не окажутся ли забыты при благоустройстве важные для горожан детали.Чиновники, депутат и строитель встретились на углу улиц Доватора и Папина. И Екатерина Пинаева тут же показала коллегам натоптанную тропинку между дорогой по улице Папина и торцом 45-й школы.— Это просто тропа в пыли! По ней вот уже полвека ходят люди. Предусмотрено ли тут асфальтирование? — спросила Екатерина Пинаева.Ей ответили, что да. Что пешеходную дорожку построят по четной стороне улицы от самого перекрестка вдоль школы и 119-го детского сада аж до Каменного лога. Неужели прокладке этой дорожки не помешает даже стена трансформаторной подстанции у школы, в которую сейчас упирается народная тропа?— Родители жалуются, что не могут по тропе пройти в ясли и в детсад, что им приходится с колясками переходить на другую сторону улицы, чтобы обойти эту подстанцию, — сказала депутат.— Мы уберем с края дороги два старых дерева, которые стоят там с нарушением правил, и через это место проведем дорожку, которая обогнет подстанцию, — ответил начальник УГС Липецка Виталий Лесных.В мэрии, кстати, услышали и другую просьбу родителей — о переносе пешеходного перехода ближе ко входу к яслям. Казалось бы, все можно было оставить как есть, ведь речь идет о переносе «зебры» всего-то на 15 метров в сторону, но в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства решили пойти навстречу мамам и бабушкам.Екатерина Пинаева выяснила, что дорогу по Доватора наконец-то отобьют бордюром. С четной стороны это будет ровная линия, с нечетной, там, где частные дома, ломаная: напротив въездов во дворы и к гаражам бордюры будут опущены до уровня асфальта, чтобы не препятствовать заезду автомобилей. Также появится новый асфальт и пешеходная дорожка по ответвлению улицы Папина вдоль домов №№ 12а, 10б, 14а до въезда в гаражный кооператив «Радар».Затем вся делегация дошла до конца улицы и вернулась к перекрестку у 45-й школы. Судя по довольному виду Екатерины Пинаевой, чиновники и строитель сняли все ее опасения.— Ремонт 540 метров дороги с обустройством переходных зон обойдутся бюджету в 26,6 миллиона рублей. Работы много, много мелочей, которые стоит учесть и на которые обратила внимание депутат горсовета. Но подрядчик взял на себя обязательства сдать этот участок улично-дорожной сети в эксплуатацию к 31 августа, — сказал GOROD48 заместитель начальника УГС Липецка Сергей Жуков.В свою очередь, представитель подрядчика Максим Колпаков заверил заказчика, что все взятые на себя обязательства компания «Инфинити Групп» выполнит к указанному в контракте сроку, чтобы в новом учебном году ученики с комфортом добирались до своей школы.