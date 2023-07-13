Липчане выбрасывают мусор из машин прямо на одной из центральных площадей

Вот такой «подарок» подбросили на площадь Победы ко Дню города.

Сегодня около 11 утра на площади Победы в Липецке раздался хлопок: как оказалось, из проезжавшего по кольцу автомобиля прямо на проезжую часть выбросили большой пакет с бытовым мусором. Так что теперь площадь Победы «украшают» не только разноцветные флаги ко Дню города.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за такие действия предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 8.2 КоАП РФ за загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов).— Очевидцам нужно обратиться в ОВД любым удобным способом и сообщить об этом факте, приложив имеющиеся фото или видеоматериалы, — добавили в полиции.