Общество

19 минут назад

Липчане выбрасывают мусор из машин прямо на одной из центральных площадей

6 302
#дороги #благоустройство
2
Липчане выбрасывают мусор из машин прямо на одной из центральных площадей

Вот такой «подарок» подбросили на площадь Победы ко Дню города.

Сегодня около 11 утра на площади Победы в Липецке раздался хлопок: как оказалось, из проезжавшего по кольцу автомобиля прямо на проезжую часть выбросили большой пакет с бытовым мусором. Так что теперь площадь Победы «украшают» не только разноцветные флаги ко Дню города.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за такие действия предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 8.2 КоАП РФ за загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов).

— Очевидцам нужно обратиться в ОВД любым удобным способом и сообщить об этом факте, приложив имеющиеся фото или видеоматериалы, — добавили в полиции.

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6 302
#дороги #благоустройство
2

Комментарии (6)

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Гы-Гы

4 минуты назад
Заварили мусоропровод, ну не знал чел, что с пакетом делать )))
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Опыт других регионах.

5 минут назад
В других городах за фиксацию подобного премию выписывают.
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Липчанин.

6 минут назад
Реально камеры везде. Что вычислить не могут???
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Житель Липецка

7 минут назад
Срочно поймать.и заставить мусор собрать по всему Проспекту. Это на первый раз.
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Камер много

8 минут назад
толку мало
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Землянин

13 минут назад
Камеру посмотреть в ОВД не могут?
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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