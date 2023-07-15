Евгения Уваркина: «Важно строить планы на будущее!»

На торжественном приеме в «Унионе» глава Липецка рассказала о планах на будущее.

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Сегодня председатель городского Совета депутатов Евгения Фрай и мэр города Евгения Уваркина провели торжественный прием иногородних делегаций. Поздравить липчан приехали гости из Ярославля, Калуги, Брянска, Курска и белорусского Витебска, не говоря уже о делегациях районных муниципалитетов. А коллеги из города Ичан, провинции Хубэй Китайской Народной Республики, прислали видео-поздравление. После эти самые делегации спустились от горсовета к липецкой государственной филармонии и здесь, в «Унионе», попали уже на торжественный прием к мэру Евгении Уваркиной.Удивительно, но многочисленные приглашенные осушили только половину приготовленных им фужеров с шампанским, а вкуснейших эклеров съели и того меньше. Когда зрительный зал был заполнен до отказа, на сцену вышли ведущие и воспели осанну родному городу.— Каждый день мы чувствуем твой пульс, твое дыхание, твое настроение! — сказал первый конферансье.— Парки и проспекты, бульвары и фонтаны. Для каждого из нас есть свой Липецк, — подхватила вторая ведущая.— Металлурги и педагоги, строители и врачи, покорители неба. Всех нас объединяешь ты.— Город возможностей, город с железной закалкой! Каждый день, мы открываем для себя новые страницы совместной истории…Велеречивые здравицы звучали на фоне фильма. Вначале зрители увидели дореволюционные виды тогда еще 25-тысячного города. Потом пошли фотографии первых пятилеток, развитого социализма, современные картинки с умиротворенными, довольными горожанами, активной молодежью, счастливыми детьми.— Город курорт! Жемчужина Черноземья!— Город лучших летчиков России!— Город самых красивых закатов и восходов!И вот на сцену вошла самая яркая звезда этого мероприятия. Вся в белом, без всяких бумажек, Евгения Уваркина поздравила всех с Днем города и Днем металлурга, сообщила, что в этом году нашему авиацентру 70 лет, а зоопарку — 50.— Хочу сказать вам огромное спасибо. Вам, почетные граждане, вам, липчане. Благодаря вам мы имеем серьезный фундамент, который позволяет нам смотреть в будущее и развиваться. Спасибо вам, Игорь Георгиевич, и вашей команде (губернатор и его заместители сидели в первом ряду). Благодаря вам мы реализуем самые амбициозные проекты. И делаем это с желанием и верой. Спасибо всем федералам за контроль, надзор и помощь! Несмотря на все трудности, важно строить планы на будущее. С праздником!После аплодисментов глава Липецка отчиталась перед собравшимися об итогах работы за прошлый год и планах на перспективу. На первом слайде, который Евгения Уваркина показала приглашенным, появился Петровский мост со слоганом «Будущее начинается здесь».— Это такой хэштег. Эту фразу придумали наши дети из новой школы креативных индустрий. С ее учениками мы и разработали концепцию этого Дня города. Ведь будущее — это то, что видят дети. Наши дети предложили горожанам пройтись по разным эпохам города. Средневековье у нас представлено на Городище, дореволюционный Липецк — в старейшем в городе Нижнем парке, советский период — это парк Победы, эпоха 2000-х — это площадь у ДС «Звездный», современный Липецк — это Зеленый остров, будущее города — это Быханов сад.С Зеленого острова мэр и начала свой отчет. По ее словам, остров стало местом притяжения, где проводится много интересных мероприятий: событийных, спортивных, культурных.— С 2020 года мечтали о том, каким сделать этот остров. Тогда думали о концепции этого общественного пространства как Острова цветов. Но горожане подсказали нам, что это может быть площадка для мероприятий самого разных разного формата федерального уровня. Я бы хотела познакомить вас с проектом будущего острова, который поддержал губернатор. Его реализацией мы будем заниматься в течение нескольких следующих лет.На небольшом ролике участники торжественного приема увидели активную молодежь, развлекающуюся и занимающуюся спортом.Евгения Уваркина поделилась планами и на городскую набережную, окультуривать которую начали было еще при мэре Михаиле Гулевском да и забросили.«Набережная — это всегда точка притяжения». Однако никакими подробностями с гостями «Униона» мэр не поделилась. Евгения Уваркина сказала лишь, что сейчас некоторые территории у реки вошли в проекты комплексного развития территорий, и что пока там инвесторы не закончат свои дела (а таких девелоперов нет пока ни одного), то и вкладываться в развитие набережной пока рано.— Нам важно синхронизировать свои планы с инвесторами. Пока мы работаем над концепцией будущего нашей набережной.По словам мэра, в плане городского благоустройства за несколько последних лет сделано многое. Облагорожены 176 общественных пространств. «Все городские парки изменились до неузнаваемости». В следующем году горожане получат новый конгресс-холл — так мэр назвала бывший ККЗ «Октябрь», который по нацпроекту «Культура» подрядчик превращает в многофункциональный концертный зал.Мэр в слайдах показала то, что нужно сделать в этом году. Например, реализовать второй этап губернаторских инициатив, которые стали муниципальными программами: «Дорога в школу», предусматривающей освещение и асфальтирование дорожек, по которым дети идут в школы и детсады, «Мой двор», по которой в этом году будут благоустроено 35 дворов, капитально отремонтировать четыре школы, достроить два детских сада — в «Звездном» и в «Университетском», достроить к концу следующего года две школы — в том же «Звездном» и в «Елецком», расселить 1267 семей из ветхого и аварийного жилья...Говоря о базе, о бизнесе, Евгения Уваркина вывела на экраны слайд, из которого следовало, что с доходами муниципалитета все хорошо. Так, когда она возглавила городскую администрацию, в 2019-м, собственные доходы мэрии составляли 5 млрд рублей, а весь бюджет не дотягивал до 14 миллиардов. Сейчас в Липецке в малом и среднем бизнесе заняты 87 тысяч горожан (+8,3% по сравнению с 2021 годом), самозанятыми стали 16 тысяч человек (в 1,5 раза больше, чем годом ранее), а по числу заключению социальных контрактов Липецк вообще оставил за спиной все остальные областные центры (в начале года горожане заключили 2005 таких контрактов).Этот год мэрия начала с бюджетом в 19,3 млрд рублей, из которых собственные доходы превысили 6,4 миллиарда. За три года, таким образом, безвозмездные субсидии, субвенции и дотации из областного бюджета выросли на 145%, из федерального — на 156%. Как итог — рост расходов на душу населения. С 43,3 тысячами рублей липчане в Центральном Черноземье отстают только от белгородцев с их 53,4 тысячами.Отчет главы города длился 50 минут.Игорь Артамонов в своем ответном слове поблагодарил двух Евгений — мэра Уваркину и спикера городского Совета Фрай — за видимые успехи в развитии города «по абсолютно все направлениям».— У нас серьезный прогресс за счет большой энергетики, которой обладает городская администрация. Эта энергетика пробивает не только правительство области, но и правительство России. Команда Уваркиной — большие патриоты. Город встречает свой юбилей в прекрасном состоянии, - сказал со сцены губернатор.Но добавил, что сделать предстоит еще много.— На каждом шагу видно, что нужно изменить. Но вместе мы справимся. Дорогу осилит идущий! — этими словами Игорь Артамонов закончил своё выступление, еще раз, уже от себя, поздравив всех присутствующих с Днем города.Но что за праздник без подарков? Губернатор лично наградил благодарностями от своего имени два десятка человек: депутатов горсовета Станислава Каменецкого, Олега Косолапова, Андрея Иголкина, Игоря Подзорова, трех водителей автобусов муниципального «Липецкпассажиртранса» — Виталия Тренихина, Олега Попова, Валерия Дубинина, трех вагоновожатых — Людмилу Ефремову, Антонину Мызникову, Оксану Богатыреву, нескольких начальников управляющих компаний, водителя погрузчика МУП «Управление благоустройства Липецка» Николая Пирогова, двух работников МУП «Зеленхоз» — Алексея Яковлева и Алексея Крупинина, сотрудников детских садов Ольгу Шкуренко и Елену Корниленкову, учителей Антона Журавлева, Анну Проскурину, Анастасию Романову и Елену Мызникову. Игорь Артамонов поблагодарил за работу Сергея Сазонова, гендиректора липецкого силикатного завода, депутат горсовета. Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» были награждены артист липецкого драматического театра Петр Коновалов, директор 70-й школы, депутат горсовета Ольга Прокопенко, судья ГТО Владимир Санталов, директор 47-й школы Игорь Катасонов.В самом конце две Евгении — Уваркина и Фрай — вручили регалии Почетного гражданина Липецка директору завода строительных конструкций Александру Гугнину, председателю регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, бывшему председателю городского департамента культуры мэрии Виктору Долгих, директору муниципального зоопарка Александру Осипову, педагогу-организатору Дома детского творчества «Городской» им. С. А. Шмакова Валентине Шадриной.