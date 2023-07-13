сегодня, 12:54
Почему в Липецке нет комплексной программы по озеленению?
Сегодня комиссия горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству обсуждала больную тему — массовую гибель деревьев.
— На каждое спиленное дерево надо по два сажать. Сколько нужно денег, чтобы решить проблему? — Игорь Подзоров.
— Все мы знаем о ситуации, сложившейся с деревьями в Липецке. Но в условиях текущего бюджета мы можем только ликвидировать аварийные деревья, — ответил Павел Звонарев. И добавил, что в 2023 году благодаря дополнительным 25 миллионам рублей из областного бюджета деревьев будет высажено больше, чем в прошлом году.
По словам Павла Звонарева, оценить количество засохших деревьев в Липецке не предоставляется возможным, так как они растут в том числе и на территориях хозяйствующих субъектов, и управляющих компаний.
Депутаты заметили, что уже началась работа над бюджетом следующего года и надо заявить об увеличения финансирования озеленения города.
Вице-мэр Николай Дергунов попытался смягчить размеры бедствия. Он уточнил, что на деньги бюджета в прошлом году действительно высажены только 450 деревьев. Но сажают деревья еще и общественные организации, и хозяйствующие субъекты. Так что окончательная цифра больше, но ее комиссии не назвали.
После экспертизы тульской «Рослесозащиты», определившей, что деревья в Липецке гибнут из-за грибков, жары и насекомых, муниципалитет поставил себе задачу в первую очередь ликвидировать зараженные деревья, чтобы остановить распространение заболевания. Поэтому и спилено было больше, чем посажено. В текущем году чиновники обещают активнее заняться высадкой деревьев.
— Почему нет комплексной программы по озеленению? Без серьезной проработки этого вопроса двигаться дальше нельзя, — заметил депутат Игорь Подзоров.
Он также обратил внимание на ситуации, когда деревья сначала сажали, а потом сносили, так как высажены они были, к примеру, на сетях.
Николай Дергунов уточнил — уже сейчас желающим высадить деревья не надо обращаться в несколько инстанций, достаточно прийти в отдел охраны окружающей среды и он определит участок, где можно посадить деревья.
— Нам необходимо сделать сначала проект, чтобы было понятно где высаживать, что высаживать. А программа — второй этап, который требует поддержки областной администрации и возможного участия в федеральных программах, — резюмировал вице-спикер Борис Понамарев.
Липчанин
Липчанин
10 орехов высадил
Гоги
Потому что
Швондер
10 орехов высадил
10 орехов высадил
Швондер
сухих деревьев много