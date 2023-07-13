Общество

сегодня, 12:54

Почему в Липецке нет комплексной программы по озеленению?

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#озеленение #горсовет
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Почему в Липецке нет комплексной программы по озеленению?

Сегодня комиссия горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству обсуждала больную тему — массовую гибель деревьев.

Во время отчета председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева депутат Игорь Подзоров обратил внимание на слайды, в которых сообщалось, что в Липецке вырубается значительно больше деревьев, чем высаживается.






— На каждое спиленное дерево надо по два сажать. Сколько нужно денег, чтобы решить проблему? — Игорь Подзоров.

— Все мы знаем о ситуации, сложившейся с деревьями в Липецке. Но в условиях текущего бюджета мы можем только ликвидировать аварийные деревья, — ответил Павел Звонарев. И добавил, что в 2023 году благодаря дополнительным 25 миллионам рублей из областного бюджета деревьев будет высажено больше, чем в прошлом году.

По словам Павла Звонарева, оценить количество засохших деревьев в Липецке не предоставляется возможным, так как они растут в том числе и на территориях хозяйствующих субъектов, и управляющих компаний.

Депутаты заметили, что уже началась работа над бюджетом следующего года и надо заявить об увеличения финансирования озеленения города.

Вице-мэр Николай Дергунов попытался смягчить размеры бедствия. Он уточнил, что на деньги бюджета в прошлом году действительно высажены только 450 деревьев. Но сажают деревья еще и общественные организации, и хозяйствующие субъекты. Так что окончательная цифра больше, но ее комиссии не назвали.

После экспертизы тульской «Рослесозащиты», определившей, что деревья в Липецке гибнут из-за грибков, жары и насекомых, муниципалитет поставил себе задачу в первую очередь ликвидировать зараженные деревья, чтобы остановить распространение заболевания. Поэтому и спилено было больше, чем посажено. В текущем году чиновники обещают активнее заняться высадкой деревьев.

— Почему нет комплексной программы по озеленению? Без серьезной проработки этого вопроса двигаться дальше нельзя, — заметил депутат Игорь Подзоров.

Он также обратил внимание на ситуации, когда деревья сначала сажали, а потом сносили, так как высажены они были, к примеру, на сетях.

Николай Дергунов уточнил — уже сейчас желающим высадить деревья не надо обращаться в несколько инстанций, достаточно прийти в отдел охраны окружающей среды и он определит участок, где можно посадить деревья.

— Нам необходимо сделать сначала проект, чтобы было понятно где высаживать, что высаживать. А программа — второй этап, который требует поддержки областной администрации и возможного участия в федеральных программах, — резюмировал вице-спикер Борис Понамарев.
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#озеленение #горсовет
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Комментарии (17)

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Липчанин

2 минуты назад
10 орехов высадил, на Елецком и Университетском ничего и нет. Там сносить нечего.
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Липчанин

3 минуты назад
Швондер, ОАЭ это вообще ни разу не Европа. Тебя обманули.
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10 орехов высадил

5 минут назад
Гоги, лет через 5-10 , приходи за орехами , если конечно деревья выживут , да и я в т.ч.
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Гоги

20 минут назад
10 орехов высадил, нужно тебе руки связать, гиперактивный.
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Потому что

24 минуты назад
для этого думать надо, а у нас не умеют. Нет грамотных специалистов!
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Швондер

32 минуты назад
Созерцатель, ты сначала съездий в европу, или хотябы в ОАЭ, погляди на озеленение и его качество, а потом тут кукарекай на диване
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10 орехов высадил

33 минуты назад
Бесполезно, ставь ограждения , полусферы , высокие бордюры . Много на Елецком снесли , или на Университетском ? Так-то .
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10 орехов высадил

35 минут назад
ЛИПЧАНИН., высаживай , ухаживай , поливай , для себя же .
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Швондер

35 минут назад
а где деревья на проспекте победы в замен снесенных тополей???
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сухих деревьев много

41 минуту назад
Каждый день езжу по городу и вижу, что сухих деревьев очень, просто ОЧЕНЬ МНОГО ! Их сотни и может тысячи. Все их конечно надо сносить.
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