На 13-ти улицах отключат холодную воду

Отключения холодной воды 25 июня произойдут из-за плановых ремонтных работ на сетях, в центральной части Липецка они начнутся с утра, в Сселках подачу воды ограничат ночью, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 5, 8 по улице Бачурина, №№ 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а по улице Неделина, №№ 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е по улице Мичурина, № 4 по улице Нагорной, жители частного сектора улиц Котовского, Кооперативной, Нагорной, Орджоникидзе, переулков Кочубея, Морозова, Дубинина, Нагорного.С 23:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в Сселках – в домах №№ 2-186 по улице Ленина, и на улице Набережной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.25 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, на улицах Рябиновой, Солнечной, Смирнова, Зареченской, Земной, Бурлакова, Кривенкова.