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Общество
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сегодня, 16:59
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На 13-ти улицах отключат холодную воду
Отключения холодной воды 25 июня произойдут из-за плановых ремонтных работ на сетях, в центральной части Липецка они начнутся с утра, в Сселках подачу воды ограничат ночью, сообщили в «РВК-Липецк».
С 23:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в Сселках – в домах №№ 2-186 по улице Ленина, и на улице Набережной.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
25 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, на улицах Рябиновой, Солнечной, Смирнова, Зареченской, Земной, Бурлакова, Кривенкова.
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