За час в Липецке арестовали семь автомобилей должников

Совместные рейды автоинспекторов и приставов проходят по всей области.

Сегодня за час совместного дежурства на липецких дорогах автоинспекторы и приставы арестовали семь автомобилей должников.«Автоинспекторы и судебные приставы-исполнители проводят рейды по выявлению злостных должников по всей области. Выявляют таких нарушителей с помощью специальной техники – комплексов «Дорожный пристав», которые в транспортном потоке фиксируют автомобили неплательщиков», — сообщает Госавтоинспекция Липецкой области.