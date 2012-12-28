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Происшествия
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46 минут назад
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За час в Липецке арестовали семь автомобилей должников
Совместные рейды автоинспекторов и приставов проходят по всей области.
«Автоинспекторы и судебные приставы-исполнители проводят рейды по выявлению злостных должников по всей области. Выявляют таких нарушителей с помощью специальной техники – комплексов «Дорожный пристав», которые в транспортном потоке фиксируют автомобили неплательщиков», — сообщает Госавтоинспекция Липецкой области.
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