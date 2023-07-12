Общество

сегодня, 13:33

Провал на новом тротуаре у остановки «Набережная» дожил до Дня города

18 1033
#провал #улица 50 лет НЛМК
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Провал на новом тротуаре у остановки «Набережная» дожил до Дня города

хотя залатать его были должны к 1 июня.

Еще в мае у пешеходного перехода на улице 50 лет НЛМК возник провал. Его оградили и забыли, хотя подрядчику, который в 2021-22 годах буквально с нуля построил дорогу и тротуары, мэрия дала срок заделать дыру к началу лета. Может, пролом на велосипедной дорожке не залатали потому, что и лета, по-сути, мы пока так и не увидели?

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— Провал у остановки «Набережная» обнаружен 15 мая. В присутствии подрядной организации, ООО «Стройотдел», был составлен акт о необходимости восстановления велодорожки в срок до 1 июня. Однако к указанному срок подрядчик не устранил замечания, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

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Почему провал до сих пор не устранен? Директор ООО «Стройотдел» Александр Кофанов в ответ на этот вопрос сказал, что грунт под асфальтом осыпался в теплотрассу «Квадры», которая в 2021 году перекладывала свои сети с их выносом под тротуар. Сейчас с энергетиками, по словам Александра Кофанова, разбирается заказчик, муниципальное управление строительства.

— Во время первого этапа гидравлических испытаний на этом участке тепловых сетей не было зафиксировано ни одного порыва. 15 мая на месте провала работала комиссия, в состав которой входили специалисты филиала, «Стройотдела» и МКУ «Управление строительства Липецка». Комиссия решила, что провал к 1 июня должен устранить подрядчик строительства дороги в рамках своих гарантийных обязательств. Как видно, это еще не сделано, — ответили на претензию Александра Кофанова в пресс-службе липецкого филиала «Квадры».

Итак, круг замкнулся. 

— Подрядной организации направлена досудебная претензия. В случае не выполнения работ по устранению провала к 18 июля, МКУ «Управление строительства города Липецка» будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд, — сказали в мэрии.
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#провал #улица 50 лет НЛМК
4

Комментарии (18)

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Коммунист

6 минут назад
Везде, так работает капитализм
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Автозак

6 минут назад
Копеечный вопрос, а решить не могут горе руководители и такой же господин начальник управления ничего проконтролировать не может
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ЮВП

12 минут назад
Похоже уже в мае специалисты с Соборной готовились к встрече "музыкантов". Как в песне "а город подумал, ученья идут".
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Иван

58 минут назад
Куда спешить и так своих домашних дел хватает
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ё

сегодня, 16:03
Мимоходом, часто полных провалов.
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Строитель

сегодня, 16:02
Акт НЕ ПОДПИСАН представителем Стройотдела. На месте Стройотдела провел бы экспертизу и отказывался . Круглая бетонная крышка - КВАДРЫ (зимой из под них часто парит в городе). И провал образовался прям рядом с этим колодцем. Если бы делали плохо - явно таких мест было гораздо больше. А ещё фото сделали странно - почему-то в сам провал не захотели заглянуть - видимо там какие-то монстры обитают.
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Везде

сегодня, 15:50
Мимоходом, дураки и дороги,а в Липецке дураки и провалы.
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Очередной раз кинули

сегодня, 15:23
водят за нос.
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Васёк

сегодня, 15:17
Бабло освоено, откаты получены. Как то стремно после претензии предъявлять.
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Мимо проходил

сегодня, 15:10
Так копали асфальт в других местах.Чё докапались ?,там раскопаю и зарою ,а потом тут начну
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