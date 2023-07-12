Провал на новом тротуаре у остановки «Набережная» дожил до Дня города

хотя залатать его были должны к 1 июня.

Еще в мае у пешеходного перехода на улице 50 лет НЛМК возник провал. Его оградили и забыли, хотя подрядчику, который в 2021-22 годах буквально с нуля построил дорогу и тротуары, мэрия дала срок заделать дыру к началу лета. Может, пролом на велосипедной дорожке не залатали потому, что и лета, по-сути, мы пока так и не увидели?— Провал у остановки «Набережная» обнаружен 15 мая. В присутствии подрядной организации, ООО «Стройотдел», был составлен акт о необходимости восстановления велодорожки в срок до 1 июня. Однако к указанному срок подрядчик не устранил замечания, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.Почему провал до сих пор не устранен? Директор ООО «Стройотдел» Александр Кофанов в ответ на этот вопрос сказал, что грунт под асфальтом осыпался в теплотрассу «Квадры», которая в 2021 году перекладывала свои сети с их выносом под тротуар. Сейчас с энергетиками, по словам Александра Кофанова, разбирается заказчик, муниципальное управление строительства.— Во время первого этапа гидравлических испытаний на этом участке тепловых сетей не было зафиксировано ни одного порыва. 15 мая на месте провала работала комиссия, в состав которой входили специалисты филиала, «Стройотдела» и МКУ «Управление строительства Липецка». Комиссия решила, что провал к 1 июня должен устранить подрядчик строительства дороги в рамках своих гарантийных обязательств. Как видно, это еще не сделано, — ответили на претензию Александра Кофанова в пресс-службе липецкого филиала «Квадры».Итак, круг замкнулся.— Подрядной организации направлена досудебная претензия. В случае не выполнения работ по устранению провала к 18 июля, МКУ «Управление строительства города Липецка» будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд, — сказали в мэрии.