Общество
сегодня, 13:33
Провал на новом тротуаре у остановки «Набережная» дожил до Дня города
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хотя залатать его были должны к 1 июня.
Еще в мае у пешеходного перехода на улице 50 лет НЛМК возник провал. Его оградили и забыли, хотя подрядчику, который в 2021-22 годах буквально с нуля построил дорогу и тротуары, мэрия дала срок заделать дыру к началу лета. Может, пролом на велосипедной дорожке не залатали потому, что и лета, по-сути, мы пока так и не увидели?
— Провал у остановки «Набережная» обнаружен 15 мая. В присутствии подрядной организации, ООО «Стройотдел», был составлен акт о необходимости восстановления велодорожки в срок до 1 июня. Однако к указанному срок подрядчик не устранил замечания, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Почему провал до сих пор не устранен? Директор ООО «Стройотдел» Александр Кофанов в ответ на этот вопрос сказал, что грунт под асфальтом осыпался в теплотрассу «Квадры», которая в 2021 году перекладывала свои сети с их выносом под тротуар. Сейчас с энергетиками, по словам Александра Кофанова, разбирается заказчик, муниципальное управление строительства.
— Во время первого этапа гидравлических испытаний на этом участке тепловых сетей не было зафиксировано ни одного порыва. 15 мая на месте провала работала комиссия, в состав которой входили специалисты филиала, «Стройотдела» и МКУ «Управление строительства Липецка». Комиссия решила, что провал к 1 июня должен устранить подрядчик строительства дороги в рамках своих гарантийных обязательств. Как видно, это еще не сделано, — ответили на претензию Александра Кофанова в пресс-службе липецкого филиала «Квадры».
Итак, круг замкнулся.
— Подрядной организации направлена досудебная претензия. В случае не выполнения работ по устранению провала к 18 июля, МКУ «Управление строительства города Липецка» будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд, — сказали в мэрии.
— Провал у остановки «Набережная» обнаружен 15 мая. В присутствии подрядной организации, ООО «Стройотдел», был составлен акт о необходимости восстановления велодорожки в срок до 1 июня. Однако к указанному срок подрядчик не устранил замечания, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Почему провал до сих пор не устранен? Директор ООО «Стройотдел» Александр Кофанов в ответ на этот вопрос сказал, что грунт под асфальтом осыпался в теплотрассу «Квадры», которая в 2021 году перекладывала свои сети с их выносом под тротуар. Сейчас с энергетиками, по словам Александра Кофанова, разбирается заказчик, муниципальное управление строительства.
— Во время первого этапа гидравлических испытаний на этом участке тепловых сетей не было зафиксировано ни одного порыва. 15 мая на месте провала работала комиссия, в состав которой входили специалисты филиала, «Стройотдела» и МКУ «Управление строительства Липецка». Комиссия решила, что провал к 1 июня должен устранить подрядчик строительства дороги в рамках своих гарантийных обязательств. Как видно, это еще не сделано, — ответили на претензию Александра Кофанова в пресс-службе липецкого филиала «Квадры».
Итак, круг замкнулся.
— Подрядной организации направлена досудебная претензия. В случае не выполнения работ по устранению провала к 18 июля, МКУ «Управление строительства города Липецка» будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд, — сказали в мэрии.
18 1033
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