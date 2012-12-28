Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Вход в подъезд провалился на улице Космонавтов
Общество
В июле в Липецке вырастут тарифы: больше всего на тепло — на 14,2%
Общество
Кресло министра внутренней политики займет вице-мэр Липецка
Общество
52-летний мужчина попал в реанимацию с сильнейшими ожогами от антижира
Здоровье
Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»
Общество
Нетопырь залетел в квартиру на Коцаря
Общество
Гроза ожидается в ближайшие часы
Погода в Липецке
В Липецке временно приостановлен отлов собак
Общество
«Ауди» столкнулась с трактором: пострадал водитель
Происшествия
Липецкая вечЁрка: повышение тарифов, новый министр и нетопырь в квартире
Общество
Читать все
В Липецке временно приостановлен отлов собак
Общество
Липецкая область оказалась на 23 месте в рейтинге социально-экономического развития
Общество
Инфляция в Липецкой области несколько снизилась и составила 11,01%
Экономика
68-летней женщине мошенники предложили «новую меру соцподдержки» на защиту от вирусов
Происшествия
Дело о погроме автомобилей в Матырском прекращено за истечением срока давности
Общество
Липецкая вечЁрка: повышение тарифов, новый министр и нетопырь в квартире
Общество
В районе Карьера отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области немного потеплеет
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: перекрытие улицы и что выгоднее – снимать квартиру или выплачивать ипотеку?
Общество
Читать все
Общество
341
51 минуту назад
1

Сегодня в Липецке: перекрытие улицы и что выгоднее – снимать квартиру или выплачивать ипотеку?

Всё про второй рабочий день недели.

Дожди на паузе

В Липецке немного потеплеет, температура днём составит 21-23 градуса. Кроме того, прекратятся дожди, вторник обойдётся без существенных осадков.

DSC0142812.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

- ул. 9 января, 1а, 7, 10, 10/2, 10а;
- ул. Елецкая, 8а, 10, 63, 67, 67а, 69, 71, 71а;
- ул. Карьерная, 2;
- ул. Студеновская, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, 122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а.

скважина 2.JPG
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах 9 января, Елецкой, Карьерной, Лескова, Павлова, Студёновской.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. И. С. Бурлакова.
- ул. В. Терешковой, 28, 32/3, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 40;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Зареченская;
- ул. Земная;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
- ул. Рябиновая;
- ул. Солнечная;
- ул. Циолковского, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 43;
- ул. Юрия Смирнова.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Улицу перекроют

С 9:00 перекрывают часть улицы Липовской – от улицы Гагарина и до пересечения с улицей Семашко. В мэрии объяснили это необходимостью ремонта теплотрассы.

2gnktrniklts7uegm44w07vrt42uzsz6.jpg

Гастроли

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) начинаются гастроли коллег из Крыма. В 19:00 крымский музыкальный театр представит спектакль «Легенда Астурии» (16+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

По мотивам пьесы испанского драматурга Алехандро Касоны «Утренняя фея». Легенда, полная глубоких философских раздумий. В горах Астурии на севере Испании в солидном старинном доме ночью в нем появляется необыкновенная Странница. И только благодаря ей в семье поймут, какая великая ценность – Жизнь.

Вечер диафильмов

Отличный вечер обещает подарить липчанам культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 27). В 18:33 здесь начнётся очередной вечер диафильмов (6+).

ysfbdmajwkji4x5tvs2wis9cwlnsuz8z.jpg

Психологи утверждают, что у современного молодого поколения проблемы с воображением. Всё потому, что с пелёнок привыкли видеть детальный контент, спецэффекты и т.д. Диафильмы дают новую альтернативу: под статичные картинки многие действия необходимо додумать, прокрутить в голове, что стимулирует творчество. А читает текст хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер действительно виртуозно.

Вход – донат.

Похмелье… книжное

А ещё в «Библиотеке» сегодня в 19:01 заседание клуба «Книжное похмелье». Обсуждать будут «Пионовый фонарь» Энтё Санъютэя (16+).

o-o.jpeg

Иллюстрация к книге

Классика японской литературы. Осиротевший юноша поступает на службу к мастеру меча, мечтая отомстить убийце своего отца. А молодого самурая тем временем начинает навещать юная красавица, которую сопровождает служанка с фонарем в форме пиона. Вот только до него доносятся слухи, что обе девушки уже мертвы…

Гонки на самокатах

Нескучно будет и в парке Победы, где в 15:00 начнутся соревнования по самокатному спорту «Уличная классика» (12+).

0J2A6389 копия.jpg

Соревноваться будет не только на скорость, но и продемонстрируют разнообразные трюки с двухколёсной техникой, которые обещают не оставить публику равнодушной.

Аренда или долг перед банком?

Липчане чаще считают, что снимать жильё всё-таки выгоднее, чем брать в ипотеку. На аренду квартир в опросе SuperJob высказались 38%, за сделку с банком – 27%.

wqjs04wooorv0fshz117wzaklk5sjtz9.jpg

Больше сторонников ипотеки среди респондентов от 35 до 45 лет - 31%, а вот среди более молодых их всего 19%. Молодежь чаще предпочитает снимать квартиру - 45%. Чем выше доход, тем предпочтительнее съём жилья: среди людей с доходом до 50 тысяч рублей таких 36%, а среди зарабатывающих от 100 тысяч – уже 40%.

А что по этому поводу думаете вы? Напишите в комментариях.

Дорогие липчане! Во вторник продолжаем входить в рабочий ритм, а в паузах – изучать новости. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Денис
2 минуты назад
Купить комнатушку в общаге и просто жить. А эти ипотеки кобала, не успéешь выплатить как уже на кладбище отправляйся.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить