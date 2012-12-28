Сегодня в Липецке: перекрытие улицы и что выгоднее – снимать квартиру или выплачивать ипотеку?

Всё про второй рабочий день недели.

В Липецке немного потеплеет, температура днём составит 21-23 градуса. Кроме того, прекратятся дожди, вторник обойдётся без существенных осадков.



















Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах 9 января, Елецкой, Карьерной, Лескова, Павлова, Студёновской.

- ул. Юрия Смирнова.















С 9:00 перекрывают часть улицы Липовской – от улицы Гагарина и до пересечения с улицей Семашко. В мэрии объяснили это необходимостью ремонта теплотрассы.















В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) начинаются гастроли коллег из Крыма. В 19:00 крымский музыкальный театр представит спектакль «Легенда Астурии» (16+).









Отличный вечер обещает подарить липчанам культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 27). В 18:33 здесь начнётся очередной вечер диафильмов (6+).









А ещё в «Библиотеке» сегодня в 19:01 заседание клуба «Книжное похмелье». Обсуждать будут «Пионовый фонарь» Энтё Санъютэя (16+).













Иллюстрация к книге

Нескучно будет и в парке Победы, где в 15:00 начнутся соревнования по самокатному спорту «Уличная классика» (12+).









Липчане чаще считают, что снимать жильё всё-таки выгоднее, чем брать в ипотеку. На аренду квартир в опросе SuperJob высказались 38%, за сделку с банком – 27%.















Больше сторонников ипотеки среди респондентов от 35 до 45 лет - 31%, а вот среди более молодых их всего 19%. Молодежь чаще предпочитает снимать квартиру - 45%. Чем выше доход, тем предпочтительнее съём жилья: среди людей с доходом до 50 тысяч рублей таких 36%, а среди зарабатывающих от 100 тысяч – уже 40%.



А что по этому поводу думаете вы? Напишите в комментариях.

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. 9 января, 1а, 7, 10, 10/2, 10а;- ул. Елецкая, 8а, 10, 63, 67, 67а, 69, 71, 71а;- ул. Карьерная, 2;- ул. Студеновская, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, 122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. О. Городовикова, 11;- ул. И. С. Бурлакова.- ул. В. Терешковой, 28, 32/3, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 40;- ул. Исполкомовская, 7;- ул. Зареченская;- ул. Земная;- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;- ул. Рябиновая;- ул. Солнечная;- ул. Циолковского, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 43;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.По мотивам пьесы испанского драматурга Алехандро Касоны «Утренняя фея». Легенда, полная глубоких философских раздумий. В горах Астурии на севере Испании в солидном старинном доме ночью в нем появляется необыкновенная Странница. И только благодаря ей в семье поймут, какая великая ценность – Жизнь.Психологи утверждают, что у современного молодого поколения проблемы с воображением. Всё потому, что с пелёнок привыкли видеть детальный контент, спецэффекты и т.д. Диафильмы дают новую альтернативу: под статичные картинки многие действия необходимо додумать, прокрутить в голове, что стимулирует творчество. А читает текст хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер действительно виртуозно.Вход – донат.Классика японской литературы. Осиротевший юноша поступает на службу к мастеру меча, мечтая отомстить убийце своего отца. А молодого самурая тем временем начинает навещать юная красавица, которую сопровождает служанка с фонарем в форме пиона. Вот только до него доносятся слухи, что обе девушки уже мертвы…Соревноваться будет не только на скорость, но и продемонстрируют разнообразные трюки с двухколёсной техникой, которые обещают не оставить публику равнодушной.