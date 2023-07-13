Происшествия
42 минуты назад
Воздушный шар бросили на провода резкий порыв ветра и нисходящий поток воздуха
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Так объяснил вчерашнее крушение воздушного шара руководитель клуба воздухоплавателей «Небо48» Владислав Архипов.
Вчера вечером у села Казинка Грязинского района в полтора километрах от ОЭЗ «Липецк» воздушный шар зацепился за провода линии 500 кВ. В корзине шара находились пилот и четверо пассажиров. Они самостоятельно потушили начавшийся после крушения пожар, и провели на высоте в 27 метров около двух часов, пока их не сняли с помощью автолестницы спасатели МЧС.
Руководитель клуба воздухоплавателей «Небо48» Владислав Архипов сообщили GOROD48 свою версию крушения шара:
— Считаю, что виной тому стали порывы ветра и внезапный нисходящий поток холодного воздуха, который и прижал шар к земле.
Такие сочетания природных фактором порой губят даже авиалайнеры. Но как пилот шара решился на полет в плохую погоду? Как получил разрешение от нескольких инстанций, без чего невозможно подняться в небо?
— Ответы на эти вопросы я не знаю. Их даст расследование, которое проводит воронежский СК на транспорте. Вчера вечером пилот шара уже дал свои показания следствию. И сегодня утром он опять вызван для этого, — сказал Владислав Архипов.
Несмотря на инцидент, руководитель клуба воздухоплавателей «Небо48» считает воздушный шар самым безопасным транспортным средством в мире. Владислав Архипов уверен, что вчерашний инцидент не осложнит полеты на воздушных шарах ни в регионе, ни в России.
Руководитель клуба воздухоплавателей «Небо48» Владислав Архипов сообщили GOROD48 свою версию крушения шара:
— Считаю, что виной тому стали порывы ветра и внезапный нисходящий поток холодного воздуха, который и прижал шар к земле.
Такие сочетания природных фактором порой губят даже авиалайнеры. Но как пилот шара решился на полет в плохую погоду? Как получил разрешение от нескольких инстанций, без чего невозможно подняться в небо?
— Ответы на эти вопросы я не знаю. Их даст расследование, которое проводит воронежский СК на транспорте. Вчера вечером пилот шара уже дал свои показания следствию. И сегодня утром он опять вызван для этого, — сказал Владислав Архипов.
Несмотря на инцидент, руководитель клуба воздухоплавателей «Небо48» считает воздушный шар самым безопасным транспортным средством в мире. Владислав Архипов уверен, что вчерашний инцидент не осложнит полеты на воздушных шарах ни в регионе, ни в России.
7 928
Комсомолец Бекетов
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Наталья
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