Происшествия

42 минуты назад

Воздушный шар бросили на провода резкий порыв ветра и нисходящий поток воздуха

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#воздушный шар
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Воздушный шар бросили на провода резкий порыв ветра и нисходящий поток воздуха

Так объяснил вчерашнее крушение воздушного шара руководитель клуба воздухоплавателей «Небо48» Владислав Архипов.

Вчера вечером у села Казинка Грязинского района в полтора километрах от ОЭЗ «Липецк»  воздушный шар зацепился за провода линии 500 кВ. В корзине шара находились пилот и четверо пассажиров. Они самостоятельно потушили начавшийся после крушения пожар, и провели на высоте в 27 метров около двух часов, пока их не сняли с помощью автолестницы спасатели МЧС.

Руководитель клуба воздухоплавателей «Небо48» Владислав Архипов сообщили GOROD48 свою версию крушения шара:

— Считаю, что виной тому стали порывы ветра и внезапный нисходящий поток холодного воздуха, который и прижал шар к земле.

Такие сочетания природных фактором порой губят даже авиалайнеры. Но как пилот шара решился на полет в плохую погоду? Как получил разрешение от нескольких инстанций, без чего невозможно подняться в небо? 

— Ответы на эти вопросы я не знаю. Их даст расследование, которое проводит воронежский СК на транспорте. Вчера вечером пилот шара уже дал свои показания следствию. И сегодня утром он опять вызван для этого, — сказал Владислав Архипов.

Несмотря на инцидент, руководитель клуба воздухоплавателей «Небо48» считает воздушный шар самым безопасным транспортным средством в мире. Владислав Архипов уверен, что вчерашний инцидент не осложнит полеты на воздушных шарах ни в регионе, ни в России.
7 928
#воздушный шар
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Комментарии (7)

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Комсомолец Бекетов

6 минут назад
Надо запретить все виды развлечений, кроме поездки на 6 соток (условно, у кого-то гектар) с целью возделывания картофеля и помидоров. Нечего зря время тратить!
ответить

48

14 минут назад
Мимоходом, порывестый ветер никогда не был преградой... Помню подняли шар на авиашоу. Ветер был с 4 сторон. Вот только тогда КЭП понял что привязные веревки оторвет и надо сдувать.
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Я

14 минут назад
Мэр, надеюсь теперь запретишь это безделье
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Наталья

19 минут назад
Хорошо,что все так обошлось!любители острых ощущений не пострадали,могло быть и хуже!!!
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Житель

21 минуту назад
Чтооооо? Кто даёт эти разрешения кто он такой???? Эти правила писаны кровью нельзя зарабатывать на жизни и здоровье людей!!!!! Отобрать у него лицензию!!! В этом шаре могли находиться наши дети и жёны
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Липа

22 минуты назад
А у этих "летчиков", есть лицензия образование и опыт заниматься данной деятельностью? Просто Уде не первый ЧП с этими шарами
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Мимоходом

23 минуты назад
Порывестый ветер разве не является основанием для запрета полётов на воздушном шаре. Но желание заработать всегда берет верх над здравым смыслом.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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