Общество

сегодня, 10:27

Новый фасад «Октября» липчане увидят через забор

5 865
#«Октябрь»
3
Новый фасад «Октября» липчане увидят через забор

Часть ограждения строители сняли для укладки тротуарной плитки, а потом вернут секции на место.

Сегодня утром липчане увидели, как строители разбирают забор у бывшего ККЗ «Октябрь» со стороны площади Петра Великого. Выходит, руководитель ООО «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков сдержал слово, и липчане увидят новый фасад здания к Дню города? Да. Но с одной оговоркой.

e2f414d9-de59-46e0-9328-5b9f65397fd7.jpg

cab94d77-0da5-43a7-a3b2-b6dc7c5e8133.jpg

— Я дал обещание мэру, что к Дню города мы предъявил липчанам обновленный фасад «Октября». Его облицовка композитными материалами готова на 99%. Со стороны площади Петра Великого у здания уложена тротуарная плитка, построены лестницы. Однако снять забор с лицевой стороны «Октября», как об этом просила Евгения Юрьевна, мы не можем — нам запретили это делать контролирующие организации. Если бы мы это сделали, то открыли бы строительную площадку для посторонних. Не дай бог что-то случится, кому придется отвечать? Почему посекционно снимают секции забора? Чтобы уложить оставшуюся тротуарную плитку. Как только ее укладывают, элементы ограждения возвращают на место, — рассказал GOROD48 о том, что происходит, Андрей Бугаков.

1111.jpg

oo7w8hjgyaljjs3c6m1z770mp9eh7pgk.jpg

06164f70-a92b-46ac-8c1b-623bf434dcc3.jpg

Перед будущим многофункциональным концертным залом на армированный бетон уложили четыре тысячи кв.м плитки из необходимых пяти тысяч. Плитка сочетается по цвету с новыми ступенями из искусственного камня «Колормикс». Название материала точно передает суть: ступени и плитка — из разных оттенков серого цвета, что делает площадь перед «Октябрем» даже нарядной. При этом само покрытие — 8-сантиметровой толщины. Производитель, компания из грязинского села Ярлуково, гарантирует, что ее не раздавит даже тяжелая спецтехника, не говоря уже о легковых автомобилях. Таким покрытием осталось закрыть боковой проход к «Октябрю» со стороны областного управления ФНС. Сделать это к Дню города подрядчик не успеет — мешают вагончики, которые пока некуда передвинуть.

Внутри «Октября» — как в новостройке без ремонта: цементная стяжка на полах, новые электрические сети, почти готовая вентиляция под потолками. «Отделку начнем уже в этом месяце», — говорит Андрей Бугаков.

cb575646-144b-4e89-ae36-9982078ee7f2.jpg

6db98a9c-43dd-432d-81a3-7757924c4d8c.jpg

0128fa31-9ab4-4591-86f9-597f11d5a582.jpg

eec54c20-d704-4212-85c5-bacb43946167.jpg

Но все же подрядчик приготовил подарок горожанам: с вечера пятницы до воскресного вечера строители включат подсветку «Октября»: каждый композитный элемент его обшивки снабжен элементами иллюминации.

Напомним, что на реконструкцию «Октября» по нацпроекту «Культура» выделено почти 950 млн рублей. Бывший кинотеатр превратится в многофункциональный концертный зал в мае следующего года.
5 865
#«Октябрь»
3

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Коммунист

30 минут назад
Виктор, бред какой-то
ответить

экономический аналитик

41 минуту назад
Оптимист, вечные ремонты - залог экономического роста! ещё скажите, что вы хотите, чтобы холодильник и автомобиль служили по 20 лет.. сами наверное смартфончик каждый год меняете? :)
ответить

Виктор

46 минут назад
Всю идею оригинальной конструкции здания не смогли сохранить. да и не хотели видимо. октябрь он был и останется в истории страны -Красным месяцем 1917 года. Цените историю Родины своей.
ответить

Оптимист

сегодня, 11:49
По всей длине ул.Кривенкова , с двух сторон, отличную плитку на тротуарах содрали - якобы зимой слишком скользко, закатывают асфальтом. Перед "Октябрем" в следующем году будут сдирать новую плитку и закатывать в асфальт? А потом наоборот- потому что на асфальте постоянно стоят лужи , на плитке их нет- вода уходит в землю. Всегда можно найти причины для вечных ремонтов.
ответить

Житель

сегодня, 11:48
По проекту - плитка 100мм, а почему уложили 80?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Липецке инспектируют крыши и подвалы
#ЖКХ
3
В Липецке инспектируют крыши и подвалы

47 минут назад

Общество
Сегодня в Липецке: город наводняют видеокамерами и кто у нас перерабатывает больше всех
#Сегодня в Липецке
15
Сегодня в Липецке: город наводняют видеокамерами и кто у нас перерабатывает больше всех

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: штрафы за ремни и телефоны, отключение газа гражданам СССР и благоустройство площа...
#вечЁрка #штрафы #газ
11
Липецкая вечЁрка: штрафы за ремни и телефоны, отключение газа гражданам СССР и благоустройство площа...

вчера, 20:23

Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
#отключения
В районе Дикого отключат холодную воду

вчера, 17:41

Общество
Залило дважды за неделю: жильцы дома на 8 Марта с ужасом ждут новых дождей
#текущая крыша #ЖКХ
8
Залило дважды за неделю: жильцы дома на 8 Марта с ужасом ждут новых дождей

вчера, 17:19

Общество
Грязинец задолжал по алиментам 193 000 рублей и едва не остался без водительских прав
#дети #алименты
6
Грязинец задолжал по алиментам 193 000 рублей и едва не остался без водительских прав

вчера, 17:05

Общество