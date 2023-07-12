Общество
сегодня, 10:27
Новый фасад «Октября» липчане увидят через забор
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Часть ограждения строители сняли для укладки тротуарной плитки, а потом вернут секции на место.
Сегодня утром липчане увидели, как строители разбирают забор у бывшего ККЗ «Октябрь» со стороны площади Петра Великого. Выходит, руководитель ООО «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков сдержал слово, и липчане увидят новый фасад здания к Дню города? Да. Но с одной оговоркой.
— Я дал обещание мэру, что к Дню города мы предъявил липчанам обновленный фасад «Октября». Его облицовка композитными материалами готова на 99%. Со стороны площади Петра Великого у здания уложена тротуарная плитка, построены лестницы. Однако снять забор с лицевой стороны «Октября», как об этом просила Евгения Юрьевна, мы не можем — нам запретили это делать контролирующие организации. Если бы мы это сделали, то открыли бы строительную площадку для посторонних. Не дай бог что-то случится, кому придется отвечать? Почему посекционно снимают секции забора? Чтобы уложить оставшуюся тротуарную плитку. Как только ее укладывают, элементы ограждения возвращают на место, — рассказал GOROD48 о том, что происходит, Андрей Бугаков.
Перед будущим многофункциональным концертным залом на армированный бетон уложили четыре тысячи кв.м плитки из необходимых пяти тысяч. Плитка сочетается по цвету с новыми ступенями из искусственного камня «Колормикс». Название материала точно передает суть: ступени и плитка — из разных оттенков серого цвета, что делает площадь перед «Октябрем» даже нарядной. При этом само покрытие — 8-сантиметровой толщины. Производитель, компания из грязинского села Ярлуково, гарантирует, что ее не раздавит даже тяжелая спецтехника, не говоря уже о легковых автомобилях. Таким покрытием осталось закрыть боковой проход к «Октябрю» со стороны областного управления ФНС. Сделать это к Дню города подрядчик не успеет — мешают вагончики, которые пока некуда передвинуть.
Внутри «Октября» — как в новостройке без ремонта: цементная стяжка на полах, новые электрические сети, почти готовая вентиляция под потолками. «Отделку начнем уже в этом месяце», — говорит Андрей Бугаков.
Но все же подрядчик приготовил подарок горожанам: с вечера пятницы до воскресного вечера строители включат подсветку «Октября»: каждый композитный элемент его обшивки снабжен элементами иллюминации.
Напомним, что на реконструкцию «Октября» по нацпроекту «Культура» выделено почти 950 млн рублей. Бывший кинотеатр превратится в многофункциональный концертный зал в мае следующего года.
— Я дал обещание мэру, что к Дню города мы предъявил липчанам обновленный фасад «Октября». Его облицовка композитными материалами готова на 99%. Со стороны площади Петра Великого у здания уложена тротуарная плитка, построены лестницы. Однако снять забор с лицевой стороны «Октября», как об этом просила Евгения Юрьевна, мы не можем — нам запретили это делать контролирующие организации. Если бы мы это сделали, то открыли бы строительную площадку для посторонних. Не дай бог что-то случится, кому придется отвечать? Почему посекционно снимают секции забора? Чтобы уложить оставшуюся тротуарную плитку. Как только ее укладывают, элементы ограждения возвращают на место, — рассказал GOROD48 о том, что происходит, Андрей Бугаков.
Перед будущим многофункциональным концертным залом на армированный бетон уложили четыре тысячи кв.м плитки из необходимых пяти тысяч. Плитка сочетается по цвету с новыми ступенями из искусственного камня «Колормикс». Название материала точно передает суть: ступени и плитка — из разных оттенков серого цвета, что делает площадь перед «Октябрем» даже нарядной. При этом само покрытие — 8-сантиметровой толщины. Производитель, компания из грязинского села Ярлуково, гарантирует, что ее не раздавит даже тяжелая спецтехника, не говоря уже о легковых автомобилях. Таким покрытием осталось закрыть боковой проход к «Октябрю» со стороны областного управления ФНС. Сделать это к Дню города подрядчик не успеет — мешают вагончики, которые пока некуда передвинуть.
Внутри «Октября» — как в новостройке без ремонта: цементная стяжка на полах, новые электрические сети, почти готовая вентиляция под потолками. «Отделку начнем уже в этом месяце», — говорит Андрей Бугаков.
Но все же подрядчик приготовил подарок горожанам: с вечера пятницы до воскресного вечера строители включат подсветку «Октября»: каждый композитный элемент его обшивки снабжен элементами иллюминации.
Напомним, что на реконструкцию «Октября» по нацпроекту «Культура» выделено почти 950 млн рублей. Бывший кинотеатр превратится в многофункциональный концертный зал в мае следующего года.
5 865
Коммунист
экономический аналитик
Виктор
Оптимист
Житель