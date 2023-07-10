66-летняя ельчанка перевела мошенникам 2 630 000 рублей

Женщина пыталась спастись от уголовной ответственности и кредитов.

66-летнюю ельчанку мошенники обманули на 2 630 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, пенсионерке позвонил «сотрудник полиции» и спросил, переводила ли женщина деньги на счёт определённой организации. И хотя пенсионерка ничего не переводила, разговор продолжился со «следователем», который рассказал перепуганной ельчанке, что финансирование этой организации является уголовно наказуемым деянием.



Чтобы избежать ответственности, женщина должна была сотрудничать с полицией. Она согласилась помочь установить личности мошенников, которые способствовали утечке её личных данных. Женщину переключили на «сотрудника банка», а тот предложил обезопасить деньги пенсионерки и перевести их на безопасные счета.



Когда пенсионерка перечислила 582 000 рублей, ей сообщили о новых рисках: якобы мошенники получили возможность оформить на её имя кредиты. Чтобы избежать такого исхода, ей предложили закрыть возможность кредитования оформлением трех займов на сумму около 2 миллионов рублей. Женщина так и поступила, а взятые в кредит деньги тоже перевела мошенникам.