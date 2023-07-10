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66-летняя ельчанка перевела мошенникам 2 630 000 рублей

12 879
#мошенничество
66-летняя ельчанка перевела мошенникам 2 630 000 рублей

Женщина пыталась спастись от уголовной ответственности и кредитов.

66-летнюю ельчанку мошенники обманули на 2 630 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, пенсионерке позвонил «сотрудник полиции» и спросил, переводила ли женщина деньги на счёт определённой организации. И хотя пенсионерка ничего не переводила, разговор продолжился со «следователем», который рассказал перепуганной ельчанке, что финансирование этой организации является уголовно наказуемым деянием.

Чтобы избежать ответственности, женщина должна была сотрудничать с полицией. Она согласилась помочь установить личности мошенников, которые способствовали утечке её личных данных. Женщину переключили на «сотрудника банка», а тот предложил обезопасить деньги пенсионерки и перевести их  на безопасные счета.

Когда пенсионерка перечислила 582 000 рублей, ей сообщили о новых рисках: якобы мошенники получили возможность оформить на её имя кредиты. Чтобы избежать такого исхода, ей предложили закрыть возможность кредитования оформлением трех займов на сумму около 2 миллионов рублей. Женщина так и поступила, а взятые в кредит деньги тоже перевела мошенникам.
12 879
#мошенничество

Комментарии (12)

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Как гость
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Неужели,

23 минуты назад
Гость, не весь персонал банка мошенники. Есть конкретные сотрудники, которые оформляют подобные кредиты. Вот их и надо привлекать.
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Лиза

27 минут назад
Зачем вообще отвечать на звонки с незнакомых номеров?! Говорят каждый день об этом, предупреждают, им всё как об стенку горох...
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Гость

50 минут назад
Уважаемые журналисты! Давайте в таких вот новостях прописывать название банка. Просто прописать. И все.
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Неужели

51 минуту назад
Нельзя призвать к ответственности того, кто выдал кредит. Здесь явно присутствуют нарушения при оформлении кредитов.
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цирк

сегодня, 11:33
пример избир комиссии распространяется со скоростью ветра-142 проц
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Ура!

сегодня, 11:21
Елец-город миллионеров!
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Антон

сегодня, 11:20
Оформлением трех займов на сумму около 2 миллионов рублей. Где так можно оформить пенсионеру, без каких либо справок ?
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Витек

сегодня, 11:04
777777, а кто подтвердит, что это мошенник? Может бывший любовник. Нужно решение суда. А у нас быстро ловят только курьеров, если они с деньгами мошенников слиняют.
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бывший.банкстер

сегодня, 10:55
777777, а почему нет? вы вправе распорядится суммой кредита по своему усмотрению, хоть пропить, хоть подарить! на ваши обязательства перед банком это не влияет.
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Город 48

сегодня, 10:52
Надоело уже. Банк в доле. Просто , и бещ справрк дают кредит?? Сотрудники банка в доле 100%
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