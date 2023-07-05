Общество

сегодня, 10:37

В Липецк прибыли первые новые трамваи: для всей партии потребуется около ста водителей

15 1287
#трамваи #концессия
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Сейчас в штате предприятия электротранспорта 62 вагоновожатых.

Накануне в Липецк привезли два первых трамвая из 46, которые будут поставлены в город по концессионному соглашению.

Новые вагоны выгодно отличаются от старичков, которые уже выработали все ресурсы, но продолжают возить горожан. Произведенные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе трамваи низкопольные, оборудованы кондиционерами, электронными табло, USB-зарядками, Wi- Fi, светодиодной подсветкой салона и дверями с функцией антизажима. Производитель заложил автономный ход до трех километров, на случай, если трамвайная линия окажется обесточена. Срок службы новых вагонов — не менее 30 лет. Расцветку трамваев выбирал градостроительный Совет мэрии.

— Бирюзово-зеленый оттенок, я думаю, может ассоциироваться с зеленью, с липой, а серый оттенок может ассоциироваться со стальным цветом, — считает заместитель председателя городского департамента транспорта Александр Лукинов.

Новые трамваи могут выйти на линии уже в этом году.

— Если концессионер будет поддерживать темпы работ, то к концу года до шести машин мы сможем увидеть на участке маршрута № 2: от депо до кольца 21 микрорайона, — говорит Александр Лукинов.

Для 46 новых трамваев потребуется около 100 вагоновожатых. Сейчас в штате МУП «Городской электротранспорт» 62 водителя, а на линию выходят 26 вагонов (всего на предприятии 52 трамвая). Предприятие уже распространяет объявления о наборе сотрудников, в том числе и водителей.Средняя зарплата водителя трамвая на предприятии — 36 тысяч рублей. Возможно, водителям новых трамваев предложат больше.

Уже сегодня на предприятии ждут инструкторов Усть-Катавского завода, которые расскажут водителям и слесарям о тонкостях обслуживания новых вагонов.



Новые вагоны, до конца года в Липецк привезут 26 трамваев, будут ездить только по новым путям. Часть старых — останется в парке МУПа, они будут ездить, соответственно, по старым путям. Предприятие оставит около 20 старых вагонов, остальные разберут на запчасти.


15 1287
#трамваи #концессия
4

Комментарии (15)

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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

8 минут назад
Новые трамваи в первые за 35 лет это хорошо. Раньше везли хлам списанный ещё бывший МЭР Гулевский обещал купить один новый трамвай.
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Слесарь НЛМК

17 минут назад
Переучусь, за зарплату в 60000руб.
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Гость

36 минут назад
не знаю в чем выгодное оформление дешевле красить? мне цвет не понравился лучше бы вагон был чисто красный или зеленый
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Павлины, говоришь...

40 минут назад
завидуй, Европа!, ну комфортные или нет, это ещё на практике надо проверить, пока рано судить.
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смотритель зоопарка

40 минут назад
на этих двух вагонах и закончится вся история с концессией) вот увидите
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Да уж вранье

49 минут назад
На маршрутах ходят и ходили до закрытия путей на доменную печь всего от силы 10 трамваем. Откуда такие цифры сейчас?
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Водила со стажем

50 минут назад
водитель ОТ, в Калуге и ЖКХ выходит под 15 тыс в месяц
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Интересует

51 минуту назад
"Часть старых — останется в парке МУПа, они будут ездить, соответственно, по старым путям" то есть по черным линиям на карте, те пути что не в приоритете, будут ездить старые трамваи. А на них с новых будут пересаживаться?
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Липа

54 минуты назад
Рельсы то менять меняют. А почему нельзя было сделать нормальную остановку для высадки/посадки пассажиров на ЛТЗ??? Выходишь из трамвая сразу под автобус. Авто там вообще скорость не сбавляют. Или как беда случится так сразу перепланировка в мозг ударит?
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завидуй, Европа!

54 минуты назад
отличные трамваи. комфортные. да ещё по новым рельсам. умеют когда хотят.
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