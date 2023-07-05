Общество
сегодня, 10:37
В Липецк прибыли первые новые трамваи: для всей партии потребуется около ста водителей
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Сейчас в штате предприятия электротранспорта 62 вагоновожатых.
Накануне в Липецк привезли два первых трамвая из 46, которые будут поставлены в город по концессионному соглашению.
Новые вагоны выгодно отличаются от старичков, которые уже выработали все ресурсы, но продолжают возить горожан. Произведенные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе трамваи низкопольные, оборудованы кондиционерами, электронными табло, USB-зарядками, Wi- Fi, светодиодной подсветкой салона и дверями с функцией антизажима. Производитель заложил автономный ход до трех километров, на случай, если трамвайная линия окажется обесточена. Срок службы новых вагонов — не менее 30 лет. Расцветку трамваев выбирал градостроительный Совет мэрии.
— Бирюзово-зеленый оттенок, я думаю, может ассоциироваться с зеленью, с липой, а серый оттенок может ассоциироваться со стальным цветом, — считает заместитель председателя городского департамента транспорта Александр Лукинов.
Новые трамваи могут выйти на линии уже в этом году.
— Если концессионер будет поддерживать темпы работ, то к концу года до шести машин мы сможем увидеть на участке маршрута № 2: от депо до кольца 21 микрорайона, — говорит Александр Лукинов.
Для 46 новых трамваев потребуется около 100 вагоновожатых. Сейчас в штате МУП «Городской электротранспорт» 62 водителя, а на линию выходят 26 вагонов (всего на предприятии 52 трамвая). Предприятие уже распространяет объявления о наборе сотрудников, в том числе и водителей.Средняя зарплата водителя трамвая на предприятии — 36 тысяч рублей. Возможно, водителям новых трамваев предложат больше.
Уже сегодня на предприятии ждут инструкторов Усть-Катавского завода, которые расскажут водителям и слесарям о тонкостях обслуживания новых вагонов.
Новые вагоны, до конца года в Липецк привезут 26 трамваев, будут ездить только по новым путям. Часть старых — останется в парке МУПа, они будут ездить, соответственно, по старым путям. Предприятие оставит около 20 старых вагонов, остальные разберут на запчасти.
Новые вагоны выгодно отличаются от старичков, которые уже выработали все ресурсы, но продолжают возить горожан. Произведенные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе трамваи низкопольные, оборудованы кондиционерами, электронными табло, USB-зарядками, Wi- Fi, светодиодной подсветкой салона и дверями с функцией антизажима. Производитель заложил автономный ход до трех километров, на случай, если трамвайная линия окажется обесточена. Срок службы новых вагонов — не менее 30 лет. Расцветку трамваев выбирал градостроительный Совет мэрии.
— Бирюзово-зеленый оттенок, я думаю, может ассоциироваться с зеленью, с липой, а серый оттенок может ассоциироваться со стальным цветом, — считает заместитель председателя городского департамента транспорта Александр Лукинов.
Новые трамваи могут выйти на линии уже в этом году.
— Если концессионер будет поддерживать темпы работ, то к концу года до шести машин мы сможем увидеть на участке маршрута № 2: от депо до кольца 21 микрорайона, — говорит Александр Лукинов.
Для 46 новых трамваев потребуется около 100 вагоновожатых. Сейчас в штате МУП «Городской электротранспорт» 62 водителя, а на линию выходят 26 вагонов (всего на предприятии 52 трамвая). Предприятие уже распространяет объявления о наборе сотрудников, в том числе и водителей.Средняя зарплата водителя трамвая на предприятии — 36 тысяч рублей. Возможно, водителям новых трамваев предложат больше.
Уже сегодня на предприятии ждут инструкторов Усть-Катавского завода, которые расскажут водителям и слесарям о тонкостях обслуживания новых вагонов.
Новые вагоны, до конца года в Липецк привезут 26 трамваев, будут ездить только по новым путям. Часть старых — останется в парке МУПа, они будут ездить, соответственно, по старым путям. Предприятие оставит около 20 старых вагонов, остальные разберут на запчасти.
15 1287
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