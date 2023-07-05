В Липецк прибыли первые новые трамваи: для всей партии потребуется около ста водителей

Сейчас в штате предприятия электротранспорта 62 вагоновожатых.

Накануне в Липецк привезли два первых трамвая из 46, которые будут поставлены в город по концессионному соглашению.Новые вагоны выгодно отличаются от старичков, которые уже выработали все ресурсы, но продолжают возить горожан. Произведенные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе трамваи низкопольные, оборудованы кондиционерами, электронными табло, USB-зарядками, Wi- Fi, светодиодной подсветкой салона и дверями с функцией антизажима. Производитель заложил автономный ход до трех километров, на случай, если трамвайная линия окажется обесточена. Срок службы новых вагонов — не менее 30 лет. Расцветку трамваев выбирал градостроительный Совет мэрии.— Бирюзово-зеленый оттенок, я думаю, может ассоциироваться с зеленью, с липой, а серый оттенок может ассоциироваться со стальным цветом, — считает заместитель председателя городского департамента транспорта Александр Лукинов.Новые трамваи могут выйти на линии уже в этом году.— Если концессионер будет поддерживать темпы работ, то к концу года до шести машин мы сможем увидеть на участке маршрута № 2: от депо до кольца 21 микрорайона, — говорит Александр Лукинов.Для 46 новых трамваев потребуется около 100 вагоновожатых. Сейчас в штате МУП «Городской электротранспорт» 62 водителя, а на линию выходят 26 вагонов (всего на предприятии 52 трамвая). Предприятие уже распространяет объявления о наборе сотрудников, в том числе и водителей.Средняя зарплата водителя трамвая на предприятии — 36 тысяч рублей. Возможно, водителям новых трамваев предложат больше.Уже сегодня на предприятии ждут инструкторов Усть-Катавского завода, которые расскажут водителям и слесарям о тонкостях обслуживания новых вагонов.Новые вагоны, до конца года в Липецк привезут 26 трамваев, будут ездить только по новым путям. Часть старых — останется в парке МУПа, они будут ездить, соответственно, по старым путям. Предприятие оставит около 20 старых вагонов, остальные разберут на запчасти.