Площадь Клименкова ждет тотальное благоустройство: мэрия готова заплатить за него 62,6 миллиона

Работы по благоустройству продлятся 12 месяцев и закончатся к Дню города 2024 года.

МКУ «Управление строительства Липецка объявило торги на благоустройство площади Клименкова. Апгрейт главной площади района ЛТЗ мэрия оценила в 62 679 355 рублей.В техзадании сказано, что работы будут разбиты на три этапа и начнутся сразу после заключения контракта — в июле. Обновленная площадь должна быть сдана заказчику к 1 июля, то есть по факту стать подарком липчанам к следующему Дню города.Площадь реконструируемого участка составляет 12 000 кв.м. Подрядчику предстоит буквально срыть все то, что находится на территории между городским Дворцом культуры и церковью за исключением фонтана. Под нож бульдозера пойдут тротуар, малые архитектурные формы, декоративные кирпичные стенки и даже деревья, которые растут в охранной зоне коммунальных сетей. Затем строители проведут под землей коммуникации к опорам четырех разных типов 130 светильников и на площади 5,6 тыс кв.м уложат два вида покрытий — из тротуарной плитки трех разных цветов трех разных форматов и из резиновых плит размером полметра на полметра терракотового цвета на детских площадках.На новое покрытие установят 45 скамеек четырех типов и 33 урны. Для отдыхающих на площади Клименкова появятся 10 теневых навесов, для детей — качели, для любителей активного отдыха — три теннисных стола, спортивный комплекс под навесом, 10 велопарковок. Всего же проектом предусмотрены одна спортивная и три детские площадки.Под озеленение планом предусмотрено отдать 5,7 тыс кв.м площади. На площади посадят как лиственные, так и хвойные деревья. На эскизах представлены семь красных кленов, четыре березы, девять лип, 17 орехов, 11 ив двух видов, 58 туй, 19 елей, кустарники и даже живая изгородь их граба. Кстати, подрядчик будет обязан и отремонтировать чашу фонтана.