Общество

сегодня, 16:08

Площадь Клименкова ждет тотальное благоустройство: мэрия готова заплатить за него 62,6 миллиона

14 1121
#благоустройство
4
Площадь Клименкова ждет тотальное благоустройство: мэрия готова заплатить за него 62,6 миллиона

Работы по благоустройству продлятся 12 месяцев и закончатся к Дню города 2024 года.

МКУ «Управление строительства Липецка объявило торги на благоустройство площади Клименкова. Апгрейт главной площади района ЛТЗ мэрия оценила в 62 679 355 рублей.

В техзадании сказано, что работы будут разбиты на три этапа и начнутся сразу после заключения контракта — в июле. Обновленная площадь должна быть сдана заказчику к 1 июля, то есть по факту стать подарком липчанам к следующему Дню города.

сквер 1.jpg

Площадь реконструируемого участка составляет 12 000 кв.м. Подрядчику предстоит буквально срыть все то, что находится на территории между городским Дворцом культуры и церковью за исключением фонтана. Под нож бульдозера пойдут тротуар, малые архитектурные формы, декоративные кирпичные стенки и даже деревья, которые растут в охранной зоне коммунальных сетей. Затем строители проведут под землей коммуникации к опорам четырех разных типов 130 светильников и на площади 5,6 тыс кв.м уложат два вида покрытий — из тротуарной плитки трех разных цветов трех разных форматов и из резиновых плит размером полметра на полметра терракотового цвета на детских площадках.

На новое покрытие установят 45 скамеек четырех типов и 33 урны. Для отдыхающих на площади Клименкова появятся 10 теневых навесов, для детей — качели, для любителей активного отдыха — три теннисных стола, спортивный комплекс под навесом, 10 велопарковок. Всего же проектом предусмотрены одна спортивная и три детские площадки.

Под озеленение планом предусмотрено отдать 5,7 тыс кв.м площади. На площади посадят как лиственные, так и хвойные деревья. На эскизах представлены семь красных кленов, четыре березы, девять лип, 17 орехов, 11 ив двух видов, 58 туй, 19 елей, кустарники и даже живая изгородь их граба. Кстати, подрядчик будет обязан и отремонтировать чашу фонтана.
14 1121
#благоустройство
4

Комментарии (14)

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Перекопать-незакопать

21 минуту назад
А бордюры-то бордюры не забудьте!
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Житель Липецка

32 минуты назад
Дорогу на "Пламя" сделали-как после бомбёжки. Пруд на ЛТЗ 3-ий участок сделали- после дождя на остановку не подойти. И площадь-тоже сделают.
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строитель

35 минут назад
Не трогайте и не поганьте псевдоподрядчиками как и испортили с помощью оных у Комсомольского пруда
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Житель ЛТЗ

сегодня, 17:45
Не трогайте хоть это место , ведь всё испоганите как всегда , вокруг фонтана красивая плитка без изъянов , зачем всё под нож . Деньги девать некуда . Отстаньте от тракторного !
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Ирина

сегодня, 17:44
Ура! Ну наконец-то! Услышали наши просьбы.
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Гость 13

сегодня, 17:30
Спасибо вам большое. Будем ждать улучшений территорий ЛТЗ.
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Гость

сегодня, 17:27
Судя по эскизам, площади как таковой не останется. Будет сквер вокруг фонтана.
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Максим Петрович

сегодня, 17:08
Мэрия распределяет, а платят липчане из своих налогов
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Садовод

сегодня, 16:35
Ну сделаете вы площадь, а как быть с вонью очистных и шлаковой ямы?, С графитовой и прочей пылью, которой покрыт весь посёлок?
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111

сегодня, 16:33
Дело хорошее, хватит вылизывать центр хорошо должно быть на окраинах города Сокол,Сырский,ЛТЗ,НЛМК как в благоустройстве так и в транспортной связи с другими районами кроме Елецкого и Университетского в Липецке куча отдаленных райоеов и сотни тыс жителей по мне город сконцентрировался именно на Елецком и Университетском и подзабыл и других микр.
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