Общество

30 минут назад

«Граффити – это не преступление и не вандализм»

2 157
#День города
«Граффити – это не преступление и не вандализм»
На Зеленом острове проходит граффити-фестиваль, в котором принимают участие 16 художников из пяти команд. На каждого – по 15 баллончиков краски. 

37E5E862-6B3A-4B16-A332-D24DD6C0B649.jpeg

Один из организаторов Владимир Комышев приехал на фестиваль из Воронежа. А художники приехали из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Свои работы они подарят Липецку – они останутся на Зеленом острове. 

«Граффити – это не преступление и не вандализм, как и диджеинг – это не поставить песню по казаку», - звучит со сцены.

25A4FBE2-D6F5-4E81-A4AF-C5DA2A2AF25F.jpeg

На острове установлено четыре куба, каждая сторона которого – место для создания граффити.

Самые смелые зрители просят художников разрисовать свою одежду. Художник Коля Салем говорит, что это выгодная инвестиция – такой Марс потом можно выгодно продать.

53937655-CFC8-4323-93A3-27709CEDCBED.jpeg

116FC5BD-100F-4E99-8D0D-FD34A6E9DA10.jpeg

Черные буквы «Липецк» тоже планируют разрисовать. 

6F90FEA2-AB17-4AC9-898B-C5B500B38435.jpeg




2 157
#День города

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

-

12 минут назад
Нужно двигаться вперёд к цивилизации, а не деградировать до ОПГ, субкультур и чёрных районов.
ответить

Пиши-Читай

16 минут назад
"поставить песню по казаку" Это как?
ответить
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

В районе Тракторного и Подгорном отключат холодную воду
#отключение воды
В районе Тракторного и Подгорном отключат холодную воду

37 минут назад

Общество
На липецком Городище раскинулся лагерь реконструкторов
#День города
3
На липецком Городище раскинулся лагерь реконструкторов

сегодня, 13:40

Общество
На Студеновской просел асфальт
#авария #водопровод
17
На Студеновской просел асфальт

сегодня, 13:09

Общество
Начать праздновать День города липчанам мешает испортившаяся погода
#День города
13
Начать праздновать День города липчанам мешает испортившаяся погода

сегодня, 12:20

Общество
Липецк во второй раз принял участников Гранд-тура ралли-марафона «Шелковый путь»
#День города #ралли «Шелковый путь»
10
Липецк во второй раз принял участников Гранд-тура ралли-марафона «Шелковый путь»

сегодня, 10:30

Общество
А знаете ли вы, что в 90-х по улицам Липецка прошел первый и единственный карнавал?
#знаете ли вы #краеведение
28
А знаете ли вы, что в 90-х по улицам Липецка прошел первый и единственный карнавал?

сегодня, 09:15

Общество