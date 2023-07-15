Один из организаторов Владимир Комышев приехал на фестиваль из Воронежа. А художники приехали из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Свои работы они подарят Липецку – они останутся на Зеленом острове.





«Граффити – это не преступление и не вандализм, как и диджеинг – это не поставить песню по казаку», - звучит со сцены.







На острове установлено четыре куба, каждая сторона которого – место для создания граффити.



Самые смелые зрители просят художников разрисовать свою одежду. Художник Коля Салем говорит, что это выгодная инвестиция – такой Марс потом можно выгодно продать.











Черные буквы «Липецк» тоже планируют разрисовать.





На острове установлено четыре куба, каждая сторона которого – место для создания граффити.Самые смелые зрители просят художников разрисовать свою одежду. Художник Коля Салем говорит, что это выгодная инвестиция – такой Марс потом можно выгодно продать.Черные буквы «Липецк» тоже планируют разрисовать.

«Граффити – это не преступление и не вандализм, как и диджеинг – это не поставить песню по казаку», - звучит со сцены.