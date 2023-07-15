Общество
30 минут назад
«Граффити – это не преступление и не вандализм»
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На Зеленом острове проходит граффити-фестиваль, в котором принимают участие 16 художников из пяти команд. На каждого – по 15 баллончиков краски.
«Граффити – это не преступление и не вандализм, как и диджеинг – это не поставить песню по казаку», - звучит со сцены.
На острове установлено четыре куба, каждая сторона которого – место для создания граффити.
Самые смелые зрители просят художников разрисовать свою одежду. Художник Коля Салем говорит, что это выгодная инвестиция – такой Марс потом можно выгодно продать.
Черные буквы «Липецк» тоже планируют разрисовать.
Один из организаторов Владимир Комышев приехал на фестиваль из Воронежа. А художники приехали из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Свои работы они подарят Липецку – они останутся на Зеленом острове.
«Граффити – это не преступление и не вандализм, как и диджеинг – это не поставить песню по казаку», - звучит со сцены.
На острове установлено четыре куба, каждая сторона которого – место для создания граффити.
Самые смелые зрители просят художников разрисовать свою одежду. Художник Коля Салем говорит, что это выгодная инвестиция – такой Марс потом можно выгодно продать.
Черные буквы «Липецк» тоже планируют разрисовать.
2 157
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