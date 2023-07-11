По решению суда отремонтируют улицу Железногорскую и заделают ямы на улице Индустриальной

В конкурсе на право освоения 25,6 млн рублей победила неизвестная мэрии Липецка фирма из Воронежа.

Управление главного смотрителя Липецка выставило на торги ремонт четырех улиц. Две из них — Железногорская в поселке Дачный и дорога у дома №5 по улице Индустриальной — должны были быть отремонтированы по решениям суда (истцом выступала прокуратура). На двух других улицах — 3-й Линии и 0-й Аллее (есть в Липецке и такая) уложат асфальт, чтобы в этом году в районе частной застройки Опытной станции все дороги были с твердым покрытием.



Начальная цена контракта — 25 684 625 рублей. Эти деньги мэрия получила в виде дотации от правительства области. На торги заявились сразу семь компаний и две из них дали наименьшую одинаковую цену, упав на 21,5%. В итоге победителем стало воронежское ООО «Ам-Строй» (учредитель и гендиректор Ашот Егиазарян), которая опубликовала свою заявку на семь минут раньше претендента, также выразившего готовность выполнить этот подряд за 20 162 431 рубль.



Для мэрии Липецка компания «Ам-Строй» — новый, еще не известный игрок на рынке дорожных ремонтов. Фирма основана весной 2018 года. По 44-му федеральному закону о госзакупках проходит по 59 контрактам на общую стоимость 267,8 млн рублей.



— На заключение контракта у нас есть 10 дней. Мы внимательно изучим эту организацию и только лишь потом решим, иметь ли с ней дело, — сказали GOROD48 в городской администрации.



Согласно техзаданию, победитель торгов обязан исполнить контракт до 29 сентября.