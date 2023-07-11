Общество

вчера, 16:07

По решению суда отремонтируют улицу Железногорскую и заделают ямы на улице Индустриальной

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#ремонт дорог
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По решению суда отремонтируют улицу Железногорскую и заделают ямы на улице Индустриальной

В конкурсе на право освоения 25,6 млн рублей победила неизвестная мэрии Липецка фирма из Воронежа.

Управление главного смотрителя Липецка выставило на торги ремонт четырех улиц. Две из них — Железногорская в поселке Дачный и дорога у дома №5 по улице Индустриальной — должны были быть отремонтированы по решениям суда (истцом выступала прокуратура). На двух других улицах — 3-й Линии и 0-й Аллее (есть в Липецке и такая) уложат асфальт, чтобы в этом году в районе частной застройки Опытной станции все дороги были с твердым покрытием.

Начальная цена контракта — 25 684 625 рублей. Эти деньги мэрия получила в виде дотации от правительства области. На торги заявились сразу семь компаний и две из них дали наименьшую одинаковую цену, упав на 21,5%. В итоге победителем стало воронежское ООО «Ам-Строй» (учредитель и гендиректор Ашот Егиазарян), которая опубликовала свою заявку на семь минут раньше претендента, также выразившего готовность выполнить этот подряд за 20 162 431 рубль.

Для мэрии Липецка компания «Ам-Строй» — новый, еще не известный игрок на рынке дорожных ремонтов. Фирма основана весной 2018 года. По 44-му федеральному закону о госзакупках проходит по 59 контрактам на общую стоимость 267,8 млн рублей.

— На заключение контракта у нас есть 10 дней. Мы внимательно изучим эту организацию и только лишь потом решим, иметь ли с ней дело, — сказали GOROD48 в городской администрации.

Согласно техзаданию, победитель торгов обязан исполнить контракт до 29 сентября.
5 647
#ремонт дорог
2

Комментарии (5)

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Житель Манежа

вчера, 22:34
Очень хочется узнать- — когда же доделают пешеходные дорожки от остановок по ул. 50 лет НЛМК: ост. 50 лет НЛМК, ост. Воровского. Ходим по лужам. После пуска двухлетнего ремонта дороги и обещания обустроить проход через сделанные в «»» газоны, которые просто заросли бурьяном, все и все забыли. Город 48 - вы же снимали на камеру и оповещали эту проблему. Во многих местах пешеходные сходы в жилые районы просто упираются в чернозем.
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К сведению

вчера, 19:25
Улица железногорская это дорога где нет ни капли асфальта, а сплошные ямы, ямы. Интересно как их будут заделывать.
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смотритель зоопарка

вчера, 17:14
ой господи, че тут изучать, все сделают так же тяпляп как и другие, у УГС все подрядчики такие
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В следующем году

вчера, 17:13
По решению суда отремонтируют улицу Индустриальную и заделают ямы на Железногорской. Бесконечный замкнутый круг.
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Не чего не смутило?

вчера, 16:47
Это наподобие с нашими УК. Сменил вывеску а руководство тоже.
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