На Студеновской просел асфальт

Опасный участок огражден, специалисты приступают к обследованию места просадки покрытия дороги

Как сообщили в «РВК-Липецк» специалисты организации приступили к обследованию опасного участка проезжей части улицы Студеновская. Возможно, поврежден канализационный колодец, закатанный в асфальт.



«Ночью 15 июля на проезжей части в районе дома 55 по улице Студеновская произошла просадка дорожного полотна. Специалисты «РВК-Липецк» оперативно огородили опасный участок и приступили к обследованию расположенных в этом месте сетей водоотведения. По предварительным данным, произошло повреждение канализационного колодца, который скрыт под толщей асфальта.



Для обследования всех элементов инженерного сооружения требуется вскрыть асфальтовое покрытие и убрать бетонные плиты, которые мешают осмотру.



Специалисты предприятия уже приступили к земляным работам. При обнаружении повреждения коллектора бригада готова сразу же начать его ремонт», сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

