Общество

41 минуту назад

На Студеновской просел асфальт

2 289
#авария #водопровод
На Студеновской просел асфальт

Опасный участок огражден, специалисты приступают к обследованию места просадки покрытия дороги

Как сообщили в «РВК-Липецк» специалисты организации приступили к обследованию опасного участка проезжей части улицы Студеновская. Возможно, поврежден канализационный колодец, закатанный в асфальт.

«Ночью 15 июля на проезжей части в районе дома 55 по улице Студеновская произошла просадка дорожного полотна. Специалисты «РВК-Липецк» оперативно огородили опасный участок и приступили к обследованию расположенных в этом месте сетей водоотведения. По предварительным данным, произошло повреждение канализационного колодца, который скрыт под толщей асфальта.

Для обследования всех элементов инженерного сооружения требуется вскрыть асфальтовое покрытие и убрать бетонные плиты, которые мешают осмотру.

Специалисты предприятия уже приступили к земляным работам. При обнаружении повреждения коллектора бригада готова сразу же начать его ремонт», сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».
2 289
#авария #водопровод

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Это в честь

26 минут назад
дня города Пипецка
ответить

ё

33 минуты назад
Не может быть.....
ответить
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

На липецком Городище раскинулся лагерь реконструкторов
#День города
На липецком Городище раскинулся лагерь реконструкторов

9 минут назад

Общество
Начать праздновать День города липчанам мешает испортившаяся погода
#День города
6
Начать праздновать День города липчанам мешает испортившаяся погода

сегодня, 12:20

Общество
Липецк во второй раз принял участников гранд-тура ралли-марафона «Шелковый путь»
#День города #ралли «Шелковый путь»
10
Липецк во второй раз принял участников гранд-тура ралли-марафона «Шелковый путь»

сегодня, 10:30

Общество
А знаете ли вы, что в 90-х по улицам Липецка прошел первый и единственный карнавал?
#знаете ли вы #краеведение
19
А знаете ли вы, что в 90-х по улицам Липецка прошел первый и единственный карнавал?

сегодня, 09:15

Общество
Выходные в Липецке: «Шёлковый путь», песни Апиной и что ждёт липчан кроме Дня города
#Выходные в Липецке
6
Выходные в Липецке: «Шёлковый путь», песни Апиной и что ждёт липчан кроме Дня города

сегодня, 09:00

Общество
Долгоруковский район полностью обесточен
#отключение электричества
71
Долгоруковский район полностью обесточен

вчера, 22:19

Общество