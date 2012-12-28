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Экономика
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сегодня, 15:24
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Статистика: в мае заметно подорожали куры, морковь и картофель
Инфляция в Липецкой области в мае составила 0,64% после 0,60% в апреле. В целом за январь-май потребительские цены в регионе выросли на 3,95%, сообщает Липецкстат.
Непродовольственные товары в прошлом месяце выросли на 0,20%, а в целом за пять месяцев — на 2,34%. Так, на 2% повысились цены на табачные изделия, инструменты и оборудование, печатные издания, на 1% — цены на автомобильный бензин, металлическую посуду, бумажно-беловые товары, парфюмерно-косметические товары, чулочно-носочные изделия. Вместе с тем цены на ювелирные изделия снизились на 4%, телерадиотовары – на 3%, персональные компьютеры, газовое моторное топливо – на 2%.
Услуги в мае стали обходиться дороже в среднем на 0,85%, в целом с начала года цены и тарифы в этой категории выросли на 4,67%. Заметнее всего — на 25% - подорожали в мае экскурсионные услуги. Стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования стала дороже на 6%, стоимость аренды банковского сейфа — на 4%, услуги фотоателье, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, медицинские услуги — на 1%. Одновременно с этим уменьшилась стоимость занятий на курсах профессионального обучения, услуг страхования — на 2%.
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