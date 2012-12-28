Статистика: в мае заметно подорожали куры, морковь и картофель

Инфляция в Липецкой области в мае составила 0,64% после 0,60% в апреле. В целом за январь-май потребительские цены в регионе выросли на 3,95%, сообщает Липецкстат.

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,87% (в сравнении с декабрем 2024 года — поднялись в цене на 4,85%). В том числе на 9% подорожало в мае мясо птицы, мясо животных, безалкогольные напитки стали дороже на 3-4%, сливочное масло, молоко и молочная продукция, мороженое, сахар, кондитерские изделия, мука, мясные субпродукты, фруктово-ягодные консервы, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, рыбопродукты, чай, кофе, какао, мясные полуфабрикаты — на 1-2%. Вместе с тем цены на макаронные изделия, крупы и бобовые снизились на 1%. Среди плодоовощной продукции морковь подорожала на 30%, свекла — на 23%, капуста, картофель, лук — на 14-15%, апельсины — на 6%, яблоки — на 5%. При этом огурцы подешевели на 41%, помидоры — на 26%, свежий сладкий перец — на 12%, бананы — на 10%, свежая зелень — на 4%. Алкогольные напитки подорожали на 1%.Непродовольственные товары в прошлом месяце выросли на 0,20%, а в целом за пять месяцев — на 2,34%. Так, на 2% повысились цены на табачные изделия, инструменты и оборудование, печатные издания, на 1% — цены на автомобильный бензин, металлическую посуду, бумажно-беловые товары, парфюмерно-косметические товары, чулочно-носочные изделия. Вместе с тем цены на ювелирные изделия снизились на 4%, телерадиотовары – на 3%, персональные компьютеры, газовое моторное топливо – на 2%.Услуги в мае стали обходиться дороже в среднем на 0,85%, в целом с начала года цены и тарифы в этой категории выросли на 4,67%. Заметнее всего — на 25% - подорожали в мае экскурсионные услуги. Стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования стала дороже на 6%, стоимость аренды банковского сейфа — на 4%, услуги фотоателье, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, медицинские услуги — на 1%. Одновременно с этим уменьшилась стоимость занятий на курсах профессионального обучения, услуг страхования — на 2%.