В организации спасательной операции на месте падения воздушного шара участвовала мэр Липецка

зацепился за провода линии 500 кВ у села Казинка в полтора километрах от ОЭЗ «Липецк» сегодня вечером. К месту крушения шара выехали три экипажа скорой помощи, спасатели и сотрудники полиции.

— Я узнала о происшествии от мамы одного из молодых людей, которые были в корзине воздушного шара. Немедленно приехала на место ЧП. Связалась с руководством МЧС и попросила найти возможность спасти людей и воздухоплавателя. Это было сложно из-за того, что мы так и не дождались приезда сюда, в поле, представителей ФСК, собственника высоковольтной линии. К тому начался ветер, который стал раскачивать корзину. Она просто могла упасть с высоты на землю! Огромная благодарность заместителю начальника службы пожаротушения областного управления МЧС Ивану Пушилину. Его подчиненные максимально осторожно провели эвакуацию людей из корзины шара, висящего на проводах. Все закончилось как нельзя лучше, ведь все живы и здоровы, — сказала GOROD48 Евгения Уваркина.Воздушный шар

В корзине шара находились пять человек . Они самостоятельно потушили начавшийся после крушения пожар, и провели на высоте в 27 метров около двух часов.

После того, как линия была отключена энергетиками, спасатели с помощью пожарной автолестницы сняли людей из корзины . Всех пятерых осмотрели врачи, воздухоплаватели не пострадали.



