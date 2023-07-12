Происшествия

вчера, 22:59

В организации спасательной операции на месте падения воздушного шара участвовала мэр Липецка

9 895
#воздушный шар
3
В организации спасательной операции на месте падения воздушного шара участвовала мэр Липецка
—  Я узнала о происшествии от мамы одного из молодых людей, которые были в корзине воздушного шара. Немедленно приехала на место ЧП. Связалась с руководством МЧС и попросила найти возможность спасти людей и воздухоплавателя. Это было сложно из-за того, что мы так и не дождались приезда сюда, в поле, представителей ФСК, собственника высоковольтной линии. К тому начался ветер, который стал раскачивать корзину. Она просто могла упасть с высоты на землю! Огромная благодарность заместителю начальника службы пожаротушения областного управления МЧС Ивану Пушилину. Его подчиненные максимально осторожно провели эвакуацию людей из корзины шара, висящего на проводах. Все закончилось как нельзя лучше, ведь все живы и здоровы, — сказала GOROD48 Евгения Уваркина.

Воздушный шар  зацепился за провода линии 500 кВ у села Казинка в полтора километрах от ОЭЗ «Липецк» сегодня вечером. К месту крушения шара выехали три экипажа скорой помощи, спасатели и сотрудники полиции.

В корзине шара находились пять человек. Они самостоятельно потушили начавшийся после крушения пожар, и провели на высоте в 27 метров около двух часов. 

После того, как линия была отключена энергетиками, спасатели с помощью пожарной автолестницы сняли людей из корзины. Всех пятерых осмотрели врачи, воздухоплаватели не пострадали. 



9 895
#воздушный шар
3

Комментарии (9)

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Знающий

22 минуты назад
Плохо, что она на прорыв канализации не выезжает) Узнала она от мамы миллионера, удовольствие не из дешёвых...
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Alina

24 минуты назад
Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют. Ведь именно мы занимаем бОльшую часть Евразии, чем Евразия не очень довольна. Это мы уверенно опережаем весь мир в области космоса, балета и навоза. Навоз - коричневое золото России! Это мы приручили пиво и одомашнили колбасу. Только в нашей стране у ограниченных людей есть неограниченные возможности. Мы гордо называем нашу страну "Россия", а иностранцы завистливо говорят Russia. Но все-таки она наша!
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Гость

27 минут назад
Надо ещё бабушку через дорогу перевести
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Я

31 минуту назад
Как будто она их спасала, лишь бы попиариться...
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Местный

31 минуту назад
Вообще-то полёты в нашем регионе запрещены. Но по личному согласованию для избранных возможны.
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Обычных людей

34 минуты назад
там не было
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МарИв

39 минут назад
Второй день рождения у пострадавших.
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Ванек

54 минуты назад
Прекращайте заниматься ерундой
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Наталья Владимировна

58 минут назад
Лишь бы делом не заниматься..
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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