42-летний мужчина получил 10 лет колонии строгого режима за совращение двух девочек

Преступление было совершено в прошлом году.

Липецкий областной суд приговорил 42-летнего мужчину к 10 годам колонии строгого режима за совращение двух несовершеннолетних девочек. По данным GOROD48, преступление было совершено в прошлом году.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчину осудили по пункту «б» части пятой статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении двух несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).