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Происшествия
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сегодня, 09:49
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42-летний мужчина получил 10 лет колонии строгого режима за совращение двух девочек
Преступление было совершено в прошлом году.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчину осудили по пункту «б» части пятой статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении двух несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).
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