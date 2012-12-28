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сегодня, 14:01
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Красный уровень вновь объявлен в Добринском и Усманском районах

Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» в третий раз за день объявлен в Добринском и Усманском  районах Липецкой области.

Добавим, что по данным Минобороны РФ, сегодня с 08:05 до 12:50  дежурными средствами ПВО перехвачены 34 беспилотника самолетного типа, в том числе 22 — над территорией Воронежской области — граничащей с Усманским и Добринскими районами.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
гость
10 минут назад
а компенсировать сотовую связь кто будет?! за что платить, если не чего не работает!
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Заплач
5 минут назад
еще.
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Да сколько можно
53 минуты назад
Послать спакойно не дадут!
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Липецк 48
сегодня, 14:27
Походу сегодня без моб интернета
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Гость
56 минут назад
И не говори, можно подумать это чем то поможет
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