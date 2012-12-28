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Происшествия
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сегодня, 14:01
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Красный уровень вновь объявлен в Добринском и Усманском районах
Добавим, что по данным Минобороны РФ, сегодня с 08:05 до 12:50 дежурными средствами ПВО перехвачены 34 беспилотника самолетного типа, в том числе 22 — над территорией Воронежской области — граничащей с Усманским и Добринскими районами.
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