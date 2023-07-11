За полгода липчане отдали мошенникам более 328 миллионов рублей

Например, 52-летняя женщина перевела миллион рублей, пытаясь заработать на бирже.

За первое полугодие перевели и отдали мошенникам более 328 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество IT-мошенничеств увеличилось на 87,7 %. Такие данные приводит пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Так, в конце мая 52-летней женщине предложили заняться торговлей на бирже: требовалось переводить деньги на специальные счета. Женщина скачала мобильное приложение, через которое якобы проводились торги, и в течение месяца перечислила миллион рублей.



В конце июня липчанка захотела вывести свои деньги, но на её почту пришло письмо, в котором говорилось об отклонении операции. Для продолжения перевода необходимо было оплатить комиссию. Но уже тогда женщина поняла, что стала частью мошеннической схемы.