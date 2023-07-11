Происшествия
сегодня, 15:51
За полгода липчане отдали мошенникам более 328 миллионов рублей
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Например, 52-летняя женщина перевела миллион рублей, пытаясь заработать на бирже.
За первое полугодие перевели и отдали мошенникам более 328 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество IT-мошенничеств увеличилось на 87,7 %. Такие данные приводит пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Так, в конце мая 52-летней женщине предложили заняться торговлей на бирже: требовалось переводить деньги на специальные счета. Женщина скачала мобильное приложение, через которое якобы проводились торги, и в течение месяца перечислила миллион рублей.
В конце июня липчанка захотела вывести свои деньги, но на её почту пришло письмо, в котором говорилось об отклонении операции. Для продолжения перевода необходимо было оплатить комиссию. Но уже тогда женщина поняла, что стала частью мошеннической схемы.
Так, в конце мая 52-летней женщине предложили заняться торговлей на бирже: требовалось переводить деньги на специальные счета. Женщина скачала мобильное приложение, через которое якобы проводились торги, и в течение месяца перечислила миллион рублей.
В конце июня липчанка захотела вывести свои деньги, но на её почту пришло письмо, в котором говорилось об отклонении операции. Для продолжения перевода необходимо было оплатить комиссию. Но уже тогда женщина поняла, что стала частью мошеннической схемы.
14 270
Комментарии (14)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Валерий
Ну
Ал1
Ничего себе !?
полиция
полиция
Вопрос
Буквоед
Серрая Воррона
ваха