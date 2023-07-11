Происшествия

сегодня, 15:51

За полгода липчане отдали мошенникам более 328 миллионов рублей

14 270
#мошенничество
5
За полгода липчане отдали мошенникам более 328 миллионов рублей

Например, 52-летняя женщина перевела миллион рублей, пытаясь заработать на бирже.

За первое полугодие перевели и отдали мошенникам более 328 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество IT-мошенничеств увеличилось на 87,7 %. Такие данные приводит пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Так, в конце мая 52-летней женщине предложили заняться торговлей на бирже: требовалось переводить деньги на специальные счета. Женщина скачала мобильное приложение, через которое якобы проводились торги, и в течение месяца перечислила миллион рублей.

В конце июня липчанка захотела вывести свои деньги, но на её почту пришло письмо, в котором говорилось об отклонении операции. Для продолжения перевода необходимо было оплатить комиссию. Но уже тогда женщина поняла, что стала частью мошеннической схемы.
14 270
#мошенничество
5

Комментарии (14)

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Валерий

22 минуты назад
Лучше бы детишкам на реабилитацию или в детский дом ,тогда бы сердце было бы спокойно, что помогли, а так мучайтесь за свою жадность!!!!
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Ну

40 минут назад
У кого они лишние пусть и дальше снабжает дармоедов, а вообще то к деньгам нужна ещё и голова, думающая.
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Ал1

47 минут назад
Из заголовка не понятно , это отчёт мошенников о проделанной работе ( намолотили 100 центнеров с гектара ) ?
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Ничего себе !?

сегодня, 17:46
У народа еще есть деньги !?
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полиция

сегодня, 17:36
Буквоед, Доброе утро!А что случилось?
ответить

полиция

сегодня, 17:36
Буквоед, Доброе утро!А что случилось?
ответить

Вопрос

сегодня, 17:03
А сколько из них кредитных?
ответить

Буквоед

сегодня, 16:49
И когда наша полиция проснется?
ответить

Серрая Воррона

сегодня, 16:48
Сколько у людей лишних денег!
ответить

ваха

сегодня, 16:42
Господи сколько же дураков вокруг живёт Мама родная
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