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Происшествия
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42 минуты назад
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Кражу сумки у 12-летней девочки записала камера наблюдения
Добычей 41-летнего ельчанина стали зонт и наушники. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.
«Кража была раскрыта благодаря записи камеры наблюдения. Под подозрение попал неработающий 41-летний ельчанин. Проходя мимо подъезда, он увидел на лавочке сумку и похитил её. Содержимое он оставил себе, планируя в дальнейшем подарить зонт и наушники своей знакомой», — сообщает ОМВД по городу Ельцу.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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