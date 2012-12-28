Кражу сумки у 12-летней девочки записала камера наблюдения

Добычей 41-летнего ельчанина стали зонт и наушники. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.

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В Ельце ещё 21 июня в полицию с заявлением о краже обратились родители 12-летней девочки, которая забыла на лавочке у подъезда одного из домов в микрорайоне Александровский сумку с зонтом и наушниками. Вернувшись за сумкой, девочка её не обнаружила.«Кража была раскрыта благодаря записи камеры наблюдения. Под подозрение попал неработающий 41-летний ельчанин. Проходя мимо подъезда, он увидел на лавочке сумку и похитил её. Содержимое он оставил себе, планируя в дальнейшем подарить зонт и наушники своей знакомой», — сообщает ОМВД по городу Ельцу.Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.