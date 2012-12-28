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Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
Происшествия
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сегодня, 12:53
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Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
По факту публикации в соцсетях липецкий отдел полиции №4 начал проверку.
В комментариях к видео добавляют, что всё произошло в три часа ночи, и якобы мужчина повздорил со своей девушкой и начал её бить. В конце концов девушка смогла убежать.
— В полицию не поступало сообщений по данной ситуации. Сотрудники отдела полиции №4 организуют проведение проверки по публикации видео в соцсетях, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Пострадавшую девушку и очевидцев просят обратиться в полицию.
Видео - vk.com
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