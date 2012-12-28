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1395
сегодня, 12:53
6

Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали

По факту публикации в соцсетях липецкий отдел полиции №4 начал проверку.

В соцсетях сообщают о жестоком избиении девушки на Соколе. Видео разборок опубликовано во «ВКонтакте». На нём молодой мужчина в белой кофте сначала разговаривает с парнем и девушкой, а потом появляется ещё одна девушка, парень в белом её догоняет и начинает наносить удары — в основном, ногами.

В комментариях к видео добавляют, что всё произошло в три часа ночи, и якобы мужчина повздорил со своей девушкой и начал её бить. В конце концов девушка смогла убежать.

— В полицию не поступало сообщений по данной ситуации. Сотрудники отдела полиции №4 организуют проведение проверки по публикации видео в соцсетях, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

  Пострадавшую девушку и очевидцев просят обратиться в полицию.

Видео - vk.com 
конфликт
побои
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Ветеран
23 минуты назад
Измельчала и обыдлилась липецкая особь мужского пола.
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Липчанин
24 минуты назад
Вот такая молодёжь и уезжает из Липецка. Невелика потеря.
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Житель
15 минут назад
Такая приезжает. Уезжает другая.
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да-уж
29 минут назад
Может очередь за шавухой не поделили.
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Кот
38 минут назад
Кто то скажет - бьет значит любит.? Майк Тайсон свою девушку ударил -она на пять метров отлетела ! Нельзя так любить бья !
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Житель
41 минуту назад
что за тигр
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