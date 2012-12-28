Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали

По факту публикации в соцсетях липецкий отдел полиции №4 начал проверку.

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В соцсетях сообщают о жестоком избиении девушки на Соколе. Видео разборок опубликовано во «ВКонтакте». На нём молодой мужчина в белой кофте сначала разговаривает с парнем и девушкой, а потом появляется ещё одна девушка, парень в белом её догоняет и начинает наносить удары — в основном, ногами.В комментариях к видео добавляют, что всё произошло в три часа ночи, и якобы мужчина повздорил со своей девушкой и начал её бить. В конце концов девушка смогла убежать.— В полицию не поступало сообщений по данной ситуации. Сотрудники отдела полиции №4 организуют проведение проверки по публикации видео в соцсетях, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Пострадавшую девушку и очевидцев просят обратиться в полицию.