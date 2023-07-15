Общество

33 минуты назад

Алена Апина переехала липчан «Электричкой»

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#День города #Алена Апина
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Алена Апина переехала липчан «Электричкой»

В отличие от звёзды Дня города-2022 Ханны, заставившей ждать зрителей 45 минут, звезда Дня города-2023 вышла на сцену на две минуты раньше заявленного времени.

Алена Апина должна была выйти на сцену парка Победы в 21.30. Но уже за полтора часа до этого события перед летней эстрадой собрались сотни горожан. Их не смутил даже ливень. Те, кто не побоялся растаять, не прогадали: сцену буквально сделала горячей солистка кавер-группы «69 Бэнд» Валерия Сошнина.

Хиты «Трава у дома» «Землян», «Угонщица» Аллегровой, «Коротали мы ночи длинные» Кадышевой подхватывали даже дети, а уж зажигательная «Ламбада» завела зрителей всех возрастов вплоть до пенсионеров! Даже стоявшие в оцеплении бойцы Росгвардии переминались с ноги на ногу в такт бившим им в спину звуковым волнам. В запале певица даже исполнила хит «Музыка нас связала» той звезды 80-х-2000-х, которая должна была сменить ее на сцене:

- Всем уговорам твержу я во след...- дала позыв публике Валерия.

- ...Нас не разлучат, нет! - взревела в ответ толпа.

Она: «Фантазер, ты меня называла!»

Зрители: «Фантазер, мы с тобою не пара!»

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Анатолий Хожаинов, ведущий, который заводил публику в прошлый День города перед Ханной, интервьюировал в этот раз вместе с Кириллом Калининым зрителей, выпытывая их место жительства. «Тракторный!», «Сокол!», «Университетский!», 27-й!, «Опытная!». Время от времени они пуляли из пневматического ружья в народ шоперами - свернутыми в ком тряпичными сумками. Все были в восторге.

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Алена Апина, которая обошлась мэрии в 9 миллионов рублей (два из них дали спонсоры) вылетела на сцену на две минуты раньше времени. В 21.28. Сказала, что для неё честь петь перед людьми, которые не побоялись дождя. И понеслось!

«Узелок», «Парень чумовой», «Ксюша - юбочка из плюша». А на «Бухгалтере» и «Электричке», многие вообще сорвали голоса.

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Спела Апина и несколько новый своих песен. Публика их не знала, но тоже приняла на ура.

А потом на сцену вышла мэр города Евгения Уваркина. Алена Апина, кажется, оторопела, когда узнала, что это глава Липецка. «Я никогда не видела такого красивого мэра!». Кажется, певица сказала это искренне.

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#День города #Алена Апина
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Комментарии (2)

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Андрей

6 минут назад
неужели?)))))))) а писали Дмитриенко поет в субботу на Зеленом острове, а Апина в Воскресенье в Парке победы. В любом случае погода не шибко подходящая для концертов.
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Липецк

13 минут назад
Кажется)))
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