Алена Апина переехала липчан «Электричкой»

В отличие от звёзды Дня города-2022 Ханны, заставившей ждать зрителей 45 минут, звезда Дня города-2023 вышла на сцену на две минуты раньше заявленного времени.

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Алена Апина должна была выйти на сцену парка Победы в 21.30. Но уже за полтора часа до этого события перед летней эстрадой собрались сотни горожан. Их не смутил даже ливень. Те, кто не побоялся растаять, не прогадали: сцену буквально сделала горячей солистка кавер-группы «69 Бэнд» Валерия Сошнина.Хиты «Трава у дома» «Землян», «Угонщица» Аллегровой, «Коротали мы ночи длинные» Кадышевой подхватывали даже дети, а уж зажигательная «Ламбада» завела зрителей всех возрастов вплоть до пенсионеров! Даже стоявшие в оцеплении бойцы Росгвардии переминались с ноги на ногу в такт бившим им в спину звуковым волнам. В запале певица даже исполнила хит «Музыка нас связала» той звезды 80-х-2000-х, которая должна была сменить ее на сцене:- Всем уговорам твержу я во след...- дала позыв публике Валерия.- ...Нас не разлучат, нет! - взревела в ответ толпа.Она: «Фантазер, ты меня называла!»Зрители: «Фантазер, мы с тобою не пара!»Анатолий Хожаинов, ведущий, который заводил публику в прошлый День города перед Ханной, интервьюировал в этот раз вместе с Кириллом Калининым зрителей, выпытывая их место жительства. «Тракторный!», «Сокол!», «Университетский!», 27-й!, «Опытная!». Время от времени они пуляли из пневматического ружья в народ шоперами - свернутыми в ком тряпичными сумками. Все были в восторге.Алена Апина, которая обошлась мэрии в 9 миллионов рублей (два из них дали спонсоры) вылетела на сцену на две минуты раньше времени. В 21.28. Сказала, что для неё честь петь перед людьми, которые не побоялись дождя. И понеслось!«Узелок», «Парень чумовой», «Ксюша - юбочка из плюша». А на «Бухгалтере» и «Электричке», многие вообще сорвали голоса.Спела Апина и несколько новый своих песен. Публика их не знала, но тоже приняла на ура.А потом на сцену вышла мэр города Евгения Уваркина. Алена Апина, кажется, оторопела, когда узнала, что это глава Липецка. «Я никогда не видела такого красивого мэра!». Кажется, певица сказала это искренне.