Происшествия

сегодня, 17:36

21-летняя девушка потратила на потусторонние силы 126 000 рублей

14 1016
#мошенничество
2
21-летняя девушка потратила на потусторонние силы 126 000 рублей

Она хотела помириться с подругой.

21-летняя жительница Усманского района стала жертвой мошенников: она поссорилась с подругой и решила помириться с ней с помощью колдовства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, девушка нашла сайт, на котором гадалка предложила ей провести несколько обрядов, после которых отношения между подругами наладятся.

«В течение дня гадалка отправляла потерпевшей через мессенджер видеодоказательства общения с потусторонними силами. За услуги девушка перечислила ей 126 000 рублей, часть из которых она заняла у друзей и родственников», — рассказали полицейские, к которым девушка обратилась с заявлением о мошенничестве, когда поняла, что ее обманули.

14 1016
#мошенничество
2

Комментарии (14)

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Александр

46 минут назад
Сгинь нечистая...
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Справедливый

сегодня, 19:11
Соседка, Этому их не учили ...
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Васёк

сегодня, 18:52
Раньше Кашпировский и Чумак всю страну по телевизору за один сеанс лечили и воду звряжали. И всё это было бесплатно.
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Будулай

сегодня, 18:46
ай, маладэс девушка!!!! ай, красавица!!!
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мариванна

сегодня, 18:40
У мене потусторонние силы такие платежки приносють,что и к гадалкам не приходится ходить.
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Житель

сегодня, 18:38
Колдоство нонче дорого !
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Волонтер

сегодня, 18:25
Щедра земля Липецкая дураками.
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Потусторонние силы

сегодня, 18:18
Делать нам больше нечего-подруг мирить!И вообще нас нет!
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Соседка

сегодня, 18:18
А просто поговорить с подругой и извиниться?Не пробовала?
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Гость

сегодня, 18:14
видеодоказательства в студию!
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