сегодня, 17:36
21-летняя девушка потратила на потусторонние силы 126 000 рублей
Она хотела помириться с подругой.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, девушка нашла сайт, на котором гадалка предложила ей провести несколько обрядов, после которых отношения между подругами наладятся.
«В течение дня гадалка отправляла потерпевшей через мессенджер видеодоказательства общения с потусторонними силами. За услуги девушка перечислила ей 126 000 рублей, часть из которых она заняла у друзей и родственников», — рассказали полицейские, к которым девушка обратилась с заявлением о мошенничестве, когда поняла, что ее обманули.
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