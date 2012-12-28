Видео «избиения девушки на Соколе» разошлось по соцсетям: в полицию о таком случае не сообщали
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Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: железнодорожная авария, избиение девушки и багаж выпускников
Сегодня, 24 июня, на станции Телегино Елецкого района с рельсов сошли два вагона, полиция ищет избитую девушку, и выпускники готовятся к «Липецким зорям».
В Сети распространяют видео избиения девушки на Соколе. Пока в полицию по поводу этого случая никто не обращался. Полицейские даже попросили пострадавшую откликнуться и написать заявление.
«Нашли сенсацию. Пьянь подралась. Они уже давно помирились и бухают», — считает комментатор.
«Пятый отдел полиции на Соколе ликвидировали, теперь делай тут, что хочешь. Наркоманы на каждом углу землю кинжалами своими копают, грибы ищут», — доложил Нло.
Судя по видео, девушка не сильно-то и старалась убежать, что весьма странно. Это уже не первое подобное видео, на котором мужчина бьет женщину, а она покорно сносит побои.
В начале апреля на улице Катукова мужчина избил девушку до такой степени, что ее отвезли в больницу. Полицейским об избитой пациентке сообщили врачи. Заведено уголовное дело, с обидчика взяли подписку о невыезде.
Буквально через несколько дней в подъезде на улице Мистюкова липчанин в кровь избил сожительницу. Даже после такого, она боялась обратиться в полицию. Только после общественного резонанса драчуна арестовали на время следствия, его подозревают в покушении на убийство.
В субботу, 28 июня, выпускники будут отмечать на Соборной площади выпускной «Липецкие зори». По предварительным данным (не все результаты ЕГЭ еще известны), на золотые медали претендуют 339 из них, 27 ребят получили на ЕГЭ 100 баллов.
«А сколько этих выпускников после окончания, наверняка, супервузов вернутся в родную Липецкую область на работу и не только в Липецк?» — спросил человек.
«Желающих нет, и не будет никогда! Когда ты вложил все силы в учёбу так, что смог поступить в московский вуз, вернуться назад — полное безумие! Медалисты и олимпиадники уезжают безвовзвратно. Московский воздух намного чище липецкого», — ответил !
«По баллом всë понятно. А как там по знаниям, пониманию материала (а не тупо заучить что дали) и т. д.», — переживают Знания.
Погрелись сегодня на солнышке? Завтра в городе станет немного прохладнее: от +19 до +21 градуса.
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