Липецкая вечЁрка: железнодорожная авария, избиение девушки и багаж выпускников

Сегодня, 24 июня, на станции Телегино Елецкого района с рельсов сошли два вагона, полиция ищет избитую девушку, и выпускники готовятся к «Липецким зорям».