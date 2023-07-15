Общество

41 минуту назад

Танцы под дождём с Ваней Дмитриенко

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#День города
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Певец рассказал публике про свою первую попытку добраться до Липецка ещё подростком.

Кульминацией празднования Дня города на Зелёном острове стало выступление Вани Дмитриенко — исполнителя хитов: «Венера-Юпитер», «Lego», «Пицца» и других.

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Ваня Дмитриенко когда-то выступил на разогреве на концерте Дианы Арбениной, а у самого Дмитриенко сегодня на разогреве была мэр Липецка Евгения Уваркина.

— Это просто нереально, я не могла подумать, — удивилась количеству людей на острове Евгения Уваркина. — Я уже подумала, поеду-ка я домой, потому что погода не позволит нам классно провести День города. Но когда мне сказали, сколько вас здесь... Это нереально! Так круто! Я поняла, что наш любимый город не зря основан великим реформатором Петром Первым. Мы сильные металлурги, мы сильные лётчики, но сегодня я поняла, что у нас самая крутая молодежь, которой ни по чём дождь, которая может круто отмечать День города.



Евгения Уваркина сделала селфи со всеми пришедшими на остров и попросила толпу проскандировать: «Будущее начинается здесь, и я хочу здесь жить». И все были не против.

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А сразу после этого начались танцы под дождём с Ваней Дмитриенко.

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Молодой и перспективный исполнитель прогревал толпу рассказом про свою любовь из Липецка. По его словам, будучи 12-летним подростком, он познакомился с липчанкой в Москве. Влюбился. Решил поехать в гости, а деньги на билет зарабатывал, раздавая листовки.А когда накопил деньги и купил билет — проспал свой поезд. Или электричку... А, нет, про электричку — это совсем другая история, от Алёны Апиной, которая сегодня выступала в парке Победы.

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Вообще, Ваня Дмитриенко не только много пел, но и много говорил. Искал девочку Ксюшу, которая потерялась. Читал стихи. Делал селфи и раздавал автографы — желающие до последнего поджидали артиста у гримёрной. 

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#День города
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Комментарии (2)

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О

14 минут назад
Апиной - 9 миллионов. А ему сколько?
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Евгений Шаламов

32 минуты назад
Обожаю его классный мальчик!
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