Неделя 48
сегодня, 08:00
Люди подобны словарям: не все толковые
Итоги недели.
Эта неделя ознаменовалась пожарами, причинами которых стала неосторожность с огнем. С огня и начнем.
Спичка - невеличка, огонь - великан
Главой города Евгенией Уваркиной «В Липецке введен особый противопожарный режим» до 31 августа. Причины - обострение пожарной обстановки. В городе ввели запрет на разведение костров. Пожароопасными территориями объявлены примыкающие к лесным массивам села Сселки и Желтые Пески, поселки Дачный, Тракторный, Новая жизнь, район Силикатных озер. А ранее, с 12 августа, «В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон». Теперь тем липчанам, которых застанут в лесах егеря и иные контролеры, придется объяснять тягу к елочкам и березкам.
В этот же день, 12 апреля, «В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим». Этому решению предшествовало множество возгораний сухой травы. Количество выездов пожарных на тушение пала перевалило к этой дате за сотню.
А во вторник «Под Липецком при тушении травы сгорела пожарная машина». Огонь полностью уничтожил новый «КамАЗ», принадлежавший областному специализированному автономному учреждению «Лесопожарный центр». Экипаж этого автомобиля тушил траву у ОЭЗ «Липецк» в Грязинском районе. «Водитель сгоревшей при тушении травы пожарной машины попал в реанимацию». У 49-летнего мужчины - 22% ожогов тела, серьезно обожжены руки, голова, ноги, роговица глаз. Ожоги водитель получил, пытаясь включить насос для подачи воды, завезти и спасти от огня горящую машину.
В четверг «На заводе «Силан» горела бочка с растворителем». Пожар на территории данковского завода быстро потушили, но огромные черные клубы дыма напугали горожан. Причиной пожара стало возгорание сухой травы.
В среду в 10-этажке на улице Сергея Казьмина (район Опытной станции), сгорела квартира. Причиной пожара, по одной из версий, стала загоревшаяся телевизионная приставка. Сначала новости были ободряющими: «Пожарные вынесли из горящей квартиры трех детей» и их мать. Но в «скорой помощи», по дороге в больницу, женщина и ее годовалая дочь умерли. А уже в больнице медики констатировали смерть двухлетней девочки. В живых остался только трехлетний мальчик. Позже выяснилось, что «Погибшая в пожаре женщина была беременна». Глава семьи во время пожара находился на работе.
21 апреля «В Липецке появится памятник пожарной каске». Этот доспех пожарного XIX века установят на улице Ангарской.
- Монумент символизирует мощь, твердость и отвагу пожарных, - отмечают в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Почему бы в предупреждение о беде, которую несет пожар, не поставить на пьедестал остов той самой сгоревшей пожарной машины, в которой едва не погиб ее водитель?
Память у некоторых избирательная - сама выбирает, что помнить
В минувший понедельник кто хотел, тот отметил День космонавтики. Но наш город прогремел на всю страну. «В Липецке установили новый памятник Гагарину». Правда, простоял он на улице Филипченко (космонавт, в честь которого назван сквер, учился в липецком авиацентре, дважды летал к звездам и до сих пор жив) всего на два с половиной часа - чуть меньше времени, 108 минут, на орбите находился первый космонавт Земли. Оказывается, монумент установили без официального разрешения!
Общественник, член КПРФ Геннадий Платонов еще десять лет назад обнаружил бюст Юрию Гагарину в заброшенном детском лагере. К 60-летию первого полета человека в космос документы на установку бюста в городе Платонов и его единомышленники оформить не успели, поэтому его поставили на свой страх и риск. И быстро сняли с временного постамента и увезли.
- Первый полет человека в космос - достижение времен СССР! Сейчас у страны другие приоритеты: менеджмент и деньги! Мне нравилось жить в той стране, где молодые уважали старших, где человек труда был с большой буквы, где была вкусная и полезная еда, где мы жили с целями для страны! В той стране не верили в Бога, зато верили в добро. Сейчас верим в Бога, но не делаем добро. Спасибо за то что я знал, как должны жить люди! - с горечью написал об этом событии один из комментаторов GOROD48.
На официальном мероприятии по случаю Дня космонавтики «В Липецке возложили цветы к памятнику Гагарину» на одноименной улице. В 10.00 к нему принесли гвоздики. Из первых лиц мероприятие посетил только спикер горсовета Александр Афанасьев. Все было весьма оперативно. Несколько минут тишины, никаких речей, театрализованных представлений, концерта… Кажется, что о Гагарине вспомнили только потому, что власти современной России из нашего недавнего прошлого оставили для общественной памяти лишь космонавтику и победу во Второй Мировой войне.
Кстати, памятный знак Юрию Гагарину стоит первым в списке бесхозных мемориалов, который департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии представил депутатам горсовета. Оказывается, «40 памятных досок и барельефов в Липецке ничейные»! В их числе - памятники Героям Советского Союза Рихарду Зорге и Ивану Бурлакову, дважды Герою Советского Союза Михаилу Катукову. Вы не поверите, но бесхозяйным считается даже памятный мемориал на площади Авиаторов. То есть памятные доски, барельефы и даже памятники когда-то с помпой установили или прикрепили к фасадам зданий, а вот заботиться о них, как выяснилось, некому. В итоге эта овеществленная память находится на обслуживании управления главного смотрителя Липецка. Мэрия ищет, кому бы передать эту недвижимость на баланс…
В прошлом году на ремонт мемориалов, обелисков и памятных знаков в Липецке из муниципального бюджета было выделено всего 633 тысячи рублей, которых хватило на 23 объекта. Еще полтора миллиона потрачено на ремонт элементов площади Героев.
Без труда кашу маслом не испортишь
На этой неделе глава областной администрации на сессии облсовета отчитался о социально-экономическом развитии региона в 2020 году. Год работы Игорь Артамонов уместил в 40-минутный доклад, снабженный яркими слайдами. Депутат узнали, что средняя зарплата за год в Липецкой области выросла на 6,1% и составила 36 800 рублей, что наша область - первая в России по производству тепличных овощей, замороженного картофеля, сахара, детского питания, вторая - по выпуску дрожжей и рапсового масла, третья - по производству свинины, премиксов для кормов скота и количеству уложенного асфальта, пятая - по жилищному строительству… Почти 20 млрд рублей было потрачено в прошлом году было потрачено на медицину. В прошлом году в регион были привлечены 197 врачей, в области было построено 16 ФАПов, два межрайонных центра онкопомощи, отделение врача общей практики, приобретено 28 машин «скорой помощи»
Губернатор в процентах подсчитал количество своих выполненных предвыборных обещаний. На сегодня сделано 36% от обещанного, до конца года планируется довести эту цифру до 50%. А еще липчане стали реже жаловаться чиновникам, переходя на обращения с ними через соцсети и портал «Развиваем Липецкую область вместе». Впрочем, причины жалоб не изменились: медицина, образование и ЖКХ. Губернатор ненавязчиво напомнил, что лично ему жаловаться не стоит (см. «Игорь Артамонов: «Там где руководитель не справляется, он должен уйти»).
В своем докладе губернатор, кстати, отметил, что в регионе невысокий уровень безработицы. Между тем из рейтинга регионов с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес следует, что «Численность работников малых предприятий в Липецкой области за год сократилась почти на 19%». Наш регион по этому показателю - 54-й из 85-и. Доля занятых в малом бизнесе в нашем регионе составляет всего 12,1%.
На этой же сессии губернатор заметил, что Липецку не стоит ждать солидных денежных вливаний в этом году. Вместо этого, по словам Игоря Артамонова, намечена мелкая, но массовая работа по улучшению дворов и подъездов.
Город, конечно, давно нуждается в расчистке авгиевых конюшен, которыми стало большинство липецких дворов, вот только долго ли продержится такое благоустройство? Ответ на этот вопрос, дала липчанка, которая во время обсуждение концепции изменения улицы Водопьянова в районе остановки «Дом художника», увидев красивые эскизы молодых архитекторов, заявила: «Это не по-нашему. Все загадят...». Между тем предложения творческой молодежи достойны внимания. Они хотят «легализовать» в тротуарной плитке нынешние стихийные тропинки, натоптанный жителями 15-го микрорайона (что уже прорыв, ведь обычно градостроители расчерчивают общественные пространства на квадраты и прямоугольники, а люди любят ходить по диагонали), заменить физически и морально устаревшие торговые павильоны на новые в духе конструктивизма, стиле, в которого выполнено здание Дома художника, избавить остановочные павильоны от торговых точек…
Между тем возмутившие известного блогера-урбаниста во время его визита в Липецк в прошлом году фонари в Нижнем парке уже требуют, как минимум, косметического ремонта (см. «Позорище просто»: возмутившие Илью Варламова фонари теперь не нравятся и липчанам»). На этой неделе многих липчан удивил еще и парк Победы. Объемные буквы на входной группе со стороны проспекта 60 лет СССР утверждали, что посетители заходят в «парк Еды». Предварительно, «переименование» - результат рядовой поломки электронного оборудования. «Вывеску парка Победы обследует подрядчик» из Санкт-Петербурга. Напомним, что не прошло и полугода с момента капремонта этого парка, как от входной группы в него уже отвалились элементы обшивки. И теперь «Главный вход в парк Победы снова требует ремонта».
Тратить деньги с умом сложно: то денег мало, то ума не хватает
Еще одна наша беда - дороги. В этом году, как и в прошлом, власть сделала ту же ошибку: начала одновременный ремонт взаимозависимых магистралей. В частности, площади Победы и улицы 50 лет НЛМК. И хотя в мэрии решили обойтись малой кровью при обновлении площади Победы, не перекрывая движения по ней, меняющие бордюры строители создали помехи автотранспорту, и 13 апреля GOROD48 сообщил, что «Второй раз за день площадь Победы стоит в пробке». Вначале администрация Липецка призвала водителей выбирать альтернативные пути до окончания ремонта площади, потом сообщила, что «Для снижения заторов на площади Победы «Липецкгорсвет» изменит режимы работы светофоров». Что ж, завтра увидим результат.
Тем временем, депутат горсовета Александр Кофанов, руководитель фирмы «Стройотдел», которой доверена реконструкция улицы 50 лет НЛМК, сообщил GOROD48, что ждет скорейшего ремонта дублирующих дорог. Речь идет об улицах Неделина, Комсомольской и Фрунзе. А работы на Манеже идут «Пока без перекрытия движения». Подрядчику нужно сначала построить объездные пути для удобства жителей Манежа и расположенных в этом районе бизнес-структур.
На сессии областного Совета губернатор поставил перед мэром Липецка задачу избавиться от мусорных пакетов, которые во множестве валяются на улицах. Но этот целлофан можно собрать. А что делать с другим мусором? Так, «В Липецке на равной двум Красным площадям территории скопилось 20 тысяч кубометров мусора», и в мэрии не знают, сколько надо потратить на уборку свалки: 25 или 50 миллионов рублей. А потом нужно будет потратить деньги на рекультивацию свалки на окраине района ЛТЗ, куда со всего Липецка свозят строительные и промышленные отходы, на ее охрану. Между тем на свалке часты возгорания от деятельности «старателей», пережигающих обломки кабелей и обрывки проводов. Разгораясь, пожарища выбрасывают клубы ядовитого дыма, а пламя подбирается к опорам ЛЭП, по которым на территорию НЛМК подается электроэнергия, что угрожает безопасности градообразующего предприятия.
Мало что получается у городской администрации (а по правде, ничего) с искоренением в Липецке незаконной развозной торговли. Всего один коммерсант поставил на колени и чиновников, и полицейских, и прокуроров, которые не могут найти на него управы со времени еще мэра Гулевского. Два десятка магазинов на колесах паркуются на пешеходных переходах, у остановок, на тротуарах, бессовестно крадут электроэнергию у ЛГЭКа и муниципального «Липецкгорсвета», не платят налоги, торгуют продуктами питания неизвестного происхождения и сомнительного качества, но с развозной торговли - все как с гуся вода! «К сожалению, все правовые меры по борьбе с автолавками не дают результата...», - отметила начальник управления потребительского рынка мэрии Ася Франценюк.
А еще в мэрии не знают, что делать с мостами. Шесть из них признаны аварийными, а один - через железнодорожные пути по улице Гайдара - не пригоден к эксплуатации по решению Советского районного суда Липецка и должен быть демонтирован (см. «В Липецке хотят снести два моста»). Чиновники надеются на дополнительное финансирование со стороны правительства РФ. Но, положа руку на сердце, разве можно уповать на правительство при нынешнем положении дел в стране и в мире?
Деньги не люди - лишними не бывают
На сайте областного Совета появились декларации о доходах депутатов регионального парламента за 2020 года. GOROD48 изучил декларации депутатов и сформировал топ-списки по доходам, земельным участкам и транспорту. «Самым богатым депутатом оказалась сестра мэра Липецка». Заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «ГК Трио» Елена Латышева, сестра Евгении Уваркиной, задекларировала доход в 322 млн рублей.
Второе место в рейтинге со 172 миллионами рублей дохода занял глава агропромышленного предприятия Сергей Волков. На третьем - Владимир Архипенко, председатель Совета директор АО «Энергия» с доходом в 106 миллионов рублей (его супруга, кстати, заработала еще 101,4 миллиона).
Редкий липецкий депутат зарабатывает менее миллиона рублей, но среди них все же встречаются те, кто, судя по декларации, имеет скромные доходы. Меньше остальных своих коллег заработал внефракционный депутат и бизнесмен Олег Хомутинников - 74 371 рубль.
Неплохо, очевидно, зарабатывают и бывшие депутаты Липецкого горсовета, которые не переизбрались на новый срок. Но новый срок они все же могут получить - от Фемиды по преступлению, предусмотренному ст. 165 УК РФ - за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Речь идет о Сергее Ткаченко, учредителе и директоре УК «Объединенная Управляющая Компания», и Юрии Шклярове, учредителе и директоре ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода». Непонятно только, почему их судят порознь, если отличие в их обвинении лишь в том, что, по версии следствия, первый причинил имущественный ущерб ЛГЭКу и «Новитэну» (ранее ГЭСКу) на 12,8 миллионов рублей, а второй - на 13,6 миллиона.
Вообще, удивительно, что два этих экс-депутата Липецкого горсовета, два товарища, которые помимо всего прочего являются соучредителями УК «Микрорайон 19», сели на скамью подсудимых не в одном процессе. Их ведь даже обоих не пустили на прошлогодние праймериз «Единой России» из-за возбужденных по составу обвинения одинаковых уголовных дел!
Пошло в суд дело еще одного бывшего. «Экс-мэра Данкова обвинили в присвоении собранных с чиновников денег на празднование 65-летия области». Алексея Левина будут судить за злоупотребление должностных полномочий, взяточничество, превышение должностных полномочий и растрату. Его обвинили в причинении 5,5-миллионного ущерба бюджету города.
Еще один скандал на прошлой неделе был связан с еще одним бывшим чиновником. «Бывший главный архитектор Липецка решил построить дом в особо охраняемой природной территории». Между тем, земельный участок Михаил Бушин приобрел для ведения личного подсобного хозяйства, после чего вырыл на территории государственного природного заказника регионального значения «Добровско-Филатовская пойма реки Воронеж» яму под фундамент. Теперь, очевидно, арендованный им участок у Бушина заберут.
Ну и ну!
Это вчера был дождь. А в середине недели температура била рекорды: воздух прогрелся до +24,8 градусов. «На липецком пляже появились первые загорающие». Некоторые уверяют, что даже пробовали купаться. По словам любителей ЗОЖ, температура воды была около 10 градусов тепла.
Спичка - невеличка, огонь - великан
Главой города Евгенией Уваркиной «В Липецке введен особый противопожарный режим» до 31 августа. Причины - обострение пожарной обстановки. В городе ввели запрет на разведение костров. Пожароопасными территориями объявлены примыкающие к лесным массивам села Сселки и Желтые Пески, поселки Дачный, Тракторный, Новая жизнь, район Силикатных озер. А ранее, с 12 августа, «В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон». Теперь тем липчанам, которых застанут в лесах егеря и иные контролеры, придется объяснять тягу к елочкам и березкам.
В этот же день, 12 апреля, «В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим». Этому решению предшествовало множество возгораний сухой травы. Количество выездов пожарных на тушение пала перевалило к этой дате за сотню.
А во вторник «Под Липецком при тушении травы сгорела пожарная машина». Огонь полностью уничтожил новый «КамАЗ», принадлежавший областному специализированному автономному учреждению «Лесопожарный центр». Экипаж этого автомобиля тушил траву у ОЭЗ «Липецк» в Грязинском районе. «Водитель сгоревшей при тушении травы пожарной машины попал в реанимацию». У 49-летнего мужчины - 22% ожогов тела, серьезно обожжены руки, голова, ноги, роговица глаз. Ожоги водитель получил, пытаясь включить насос для подачи воды, завезти и спасти от огня горящую машину.
В четверг «На заводе «Силан» горела бочка с растворителем». Пожар на территории данковского завода быстро потушили, но огромные черные клубы дыма напугали горожан. Причиной пожара стало возгорание сухой травы.
В среду в 10-этажке на улице Сергея Казьмина (район Опытной станции), сгорела квартира. Причиной пожара, по одной из версий, стала загоревшаяся телевизионная приставка. Сначала новости были ободряющими: «Пожарные вынесли из горящей квартиры трех детей» и их мать. Но в «скорой помощи», по дороге в больницу, женщина и ее годовалая дочь умерли. А уже в больнице медики констатировали смерть двухлетней девочки. В живых остался только трехлетний мальчик. Позже выяснилось, что «Погибшая в пожаре женщина была беременна». Глава семьи во время пожара находился на работе.
21 апреля «В Липецке появится памятник пожарной каске». Этот доспех пожарного XIX века установят на улице Ангарской.
- Монумент символизирует мощь, твердость и отвагу пожарных, - отмечают в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Почему бы в предупреждение о беде, которую несет пожар, не поставить на пьедестал остов той самой сгоревшей пожарной машины, в которой едва не погиб ее водитель?
Память у некоторых избирательная - сама выбирает, что помнить
В минувший понедельник кто хотел, тот отметил День космонавтики. Но наш город прогремел на всю страну. «В Липецке установили новый памятник Гагарину». Правда, простоял он на улице Филипченко (космонавт, в честь которого назван сквер, учился в липецком авиацентре, дважды летал к звездам и до сих пор жив) всего на два с половиной часа - чуть меньше времени, 108 минут, на орбите находился первый космонавт Земли. Оказывается, монумент установили без официального разрешения!
Общественник, член КПРФ Геннадий Платонов еще десять лет назад обнаружил бюст Юрию Гагарину в заброшенном детском лагере. К 60-летию первого полета человека в космос документы на установку бюста в городе Платонов и его единомышленники оформить не успели, поэтому его поставили на свой страх и риск. И быстро сняли с временного постамента и увезли.
- Первый полет человека в космос - достижение времен СССР! Сейчас у страны другие приоритеты: менеджмент и деньги! Мне нравилось жить в той стране, где молодые уважали старших, где человек труда был с большой буквы, где была вкусная и полезная еда, где мы жили с целями для страны! В той стране не верили в Бога, зато верили в добро. Сейчас верим в Бога, но не делаем добро. Спасибо за то что я знал, как должны жить люди! - с горечью написал об этом событии один из комментаторов GOROD48.
На официальном мероприятии по случаю Дня космонавтики «В Липецке возложили цветы к памятнику Гагарину» на одноименной улице. В 10.00 к нему принесли гвоздики. Из первых лиц мероприятие посетил только спикер горсовета Александр Афанасьев. Все было весьма оперативно. Несколько минут тишины, никаких речей, театрализованных представлений, концерта… Кажется, что о Гагарине вспомнили только потому, что власти современной России из нашего недавнего прошлого оставили для общественной памяти лишь космонавтику и победу во Второй Мировой войне.
Кстати, памятный знак Юрию Гагарину стоит первым в списке бесхозных мемориалов, который департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии представил депутатам горсовета. Оказывается, «40 памятных досок и барельефов в Липецке ничейные»! В их числе - памятники Героям Советского Союза Рихарду Зорге и Ивану Бурлакову, дважды Герою Советского Союза Михаилу Катукову. Вы не поверите, но бесхозяйным считается даже памятный мемориал на площади Авиаторов. То есть памятные доски, барельефы и даже памятники когда-то с помпой установили или прикрепили к фасадам зданий, а вот заботиться о них, как выяснилось, некому. В итоге эта овеществленная память находится на обслуживании управления главного смотрителя Липецка. Мэрия ищет, кому бы передать эту недвижимость на баланс…
В прошлом году на ремонт мемориалов, обелисков и памятных знаков в Липецке из муниципального бюджета было выделено всего 633 тысячи рублей, которых хватило на 23 объекта. Еще полтора миллиона потрачено на ремонт элементов площади Героев.
Без труда кашу маслом не испортишь
На этой неделе глава областной администрации на сессии облсовета отчитался о социально-экономическом развитии региона в 2020 году. Год работы Игорь Артамонов уместил в 40-минутный доклад, снабженный яркими слайдами. Депутат узнали, что средняя зарплата за год в Липецкой области выросла на 6,1% и составила 36 800 рублей, что наша область - первая в России по производству тепличных овощей, замороженного картофеля, сахара, детского питания, вторая - по выпуску дрожжей и рапсового масла, третья - по производству свинины, премиксов для кормов скота и количеству уложенного асфальта, пятая - по жилищному строительству… Почти 20 млрд рублей было потрачено в прошлом году было потрачено на медицину. В прошлом году в регион были привлечены 197 врачей, в области было построено 16 ФАПов, два межрайонных центра онкопомощи, отделение врача общей практики, приобретено 28 машин «скорой помощи»
Губернатор в процентах подсчитал количество своих выполненных предвыборных обещаний. На сегодня сделано 36% от обещанного, до конца года планируется довести эту цифру до 50%. А еще липчане стали реже жаловаться чиновникам, переходя на обращения с ними через соцсети и портал «Развиваем Липецкую область вместе». Впрочем, причины жалоб не изменились: медицина, образование и ЖКХ. Губернатор ненавязчиво напомнил, что лично ему жаловаться не стоит (см. «Игорь Артамонов: «Там где руководитель не справляется, он должен уйти»).
В своем докладе губернатор, кстати, отметил, что в регионе невысокий уровень безработицы. Между тем из рейтинга регионов с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес следует, что «Численность работников малых предприятий в Липецкой области за год сократилась почти на 19%». Наш регион по этому показателю - 54-й из 85-и. Доля занятых в малом бизнесе в нашем регионе составляет всего 12,1%.
На этой же сессии губернатор заметил, что Липецку не стоит ждать солидных денежных вливаний в этом году. Вместо этого, по словам Игоря Артамонова, намечена мелкая, но массовая работа по улучшению дворов и подъездов.
Город, конечно, давно нуждается в расчистке авгиевых конюшен, которыми стало большинство липецких дворов, вот только долго ли продержится такое благоустройство? Ответ на этот вопрос, дала липчанка, которая во время обсуждение концепции изменения улицы Водопьянова в районе остановки «Дом художника», увидев красивые эскизы молодых архитекторов, заявила: «Это не по-нашему. Все загадят...». Между тем предложения творческой молодежи достойны внимания. Они хотят «легализовать» в тротуарной плитке нынешние стихийные тропинки, натоптанный жителями 15-го микрорайона (что уже прорыв, ведь обычно градостроители расчерчивают общественные пространства на квадраты и прямоугольники, а люди любят ходить по диагонали), заменить физически и морально устаревшие торговые павильоны на новые в духе конструктивизма, стиле, в которого выполнено здание Дома художника, избавить остановочные павильоны от торговых точек…
Между тем возмутившие известного блогера-урбаниста во время его визита в Липецк в прошлом году фонари в Нижнем парке уже требуют, как минимум, косметического ремонта (см. «Позорище просто»: возмутившие Илью Варламова фонари теперь не нравятся и липчанам»). На этой неделе многих липчан удивил еще и парк Победы. Объемные буквы на входной группе со стороны проспекта 60 лет СССР утверждали, что посетители заходят в «парк Еды». Предварительно, «переименование» - результат рядовой поломки электронного оборудования. «Вывеску парка Победы обследует подрядчик» из Санкт-Петербурга. Напомним, что не прошло и полугода с момента капремонта этого парка, как от входной группы в него уже отвалились элементы обшивки. И теперь «Главный вход в парк Победы снова требует ремонта».
Тратить деньги с умом сложно: то денег мало, то ума не хватает
Еще одна наша беда - дороги. В этом году, как и в прошлом, власть сделала ту же ошибку: начала одновременный ремонт взаимозависимых магистралей. В частности, площади Победы и улицы 50 лет НЛМК. И хотя в мэрии решили обойтись малой кровью при обновлении площади Победы, не перекрывая движения по ней, меняющие бордюры строители создали помехи автотранспорту, и 13 апреля GOROD48 сообщил, что «Второй раз за день площадь Победы стоит в пробке». Вначале администрация Липецка призвала водителей выбирать альтернативные пути до окончания ремонта площади, потом сообщила, что «Для снижения заторов на площади Победы «Липецкгорсвет» изменит режимы работы светофоров». Что ж, завтра увидим результат.
Тем временем, депутат горсовета Александр Кофанов, руководитель фирмы «Стройотдел», которой доверена реконструкция улицы 50 лет НЛМК, сообщил GOROD48, что ждет скорейшего ремонта дублирующих дорог. Речь идет об улицах Неделина, Комсомольской и Фрунзе. А работы на Манеже идут «Пока без перекрытия движения». Подрядчику нужно сначала построить объездные пути для удобства жителей Манежа и расположенных в этом районе бизнес-структур.
На сессии областного Совета губернатор поставил перед мэром Липецка задачу избавиться от мусорных пакетов, которые во множестве валяются на улицах. Но этот целлофан можно собрать. А что делать с другим мусором? Так, «В Липецке на равной двум Красным площадям территории скопилось 20 тысяч кубометров мусора», и в мэрии не знают, сколько надо потратить на уборку свалки: 25 или 50 миллионов рублей. А потом нужно будет потратить деньги на рекультивацию свалки на окраине района ЛТЗ, куда со всего Липецка свозят строительные и промышленные отходы, на ее охрану. Между тем на свалке часты возгорания от деятельности «старателей», пережигающих обломки кабелей и обрывки проводов. Разгораясь, пожарища выбрасывают клубы ядовитого дыма, а пламя подбирается к опорам ЛЭП, по которым на территорию НЛМК подается электроэнергия, что угрожает безопасности градообразующего предприятия.
Мало что получается у городской администрации (а по правде, ничего) с искоренением в Липецке незаконной развозной торговли. Всего один коммерсант поставил на колени и чиновников, и полицейских, и прокуроров, которые не могут найти на него управы со времени еще мэра Гулевского. Два десятка магазинов на колесах паркуются на пешеходных переходах, у остановок, на тротуарах, бессовестно крадут электроэнергию у ЛГЭКа и муниципального «Липецкгорсвета», не платят налоги, торгуют продуктами питания неизвестного происхождения и сомнительного качества, но с развозной торговли - все как с гуся вода! «К сожалению, все правовые меры по борьбе с автолавками не дают результата...», - отметила начальник управления потребительского рынка мэрии Ася Франценюк.
А еще в мэрии не знают, что делать с мостами. Шесть из них признаны аварийными, а один - через железнодорожные пути по улице Гайдара - не пригоден к эксплуатации по решению Советского районного суда Липецка и должен быть демонтирован (см. «В Липецке хотят снести два моста»). Чиновники надеются на дополнительное финансирование со стороны правительства РФ. Но, положа руку на сердце, разве можно уповать на правительство при нынешнем положении дел в стране и в мире?
Деньги не люди - лишними не бывают
На сайте областного Совета появились декларации о доходах депутатов регионального парламента за 2020 года. GOROD48 изучил декларации депутатов и сформировал топ-списки по доходам, земельным участкам и транспорту. «Самым богатым депутатом оказалась сестра мэра Липецка». Заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «ГК Трио» Елена Латышева, сестра Евгении Уваркиной, задекларировала доход в 322 млн рублей.
Второе место в рейтинге со 172 миллионами рублей дохода занял глава агропромышленного предприятия Сергей Волков. На третьем - Владимир Архипенко, председатель Совета директор АО «Энергия» с доходом в 106 миллионов рублей (его супруга, кстати, заработала еще 101,4 миллиона).
Редкий липецкий депутат зарабатывает менее миллиона рублей, но среди них все же встречаются те, кто, судя по декларации, имеет скромные доходы. Меньше остальных своих коллег заработал внефракционный депутат и бизнесмен Олег Хомутинников - 74 371 рубль.
Неплохо, очевидно, зарабатывают и бывшие депутаты Липецкого горсовета, которые не переизбрались на новый срок. Но новый срок они все же могут получить - от Фемиды по преступлению, предусмотренному ст. 165 УК РФ - за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Речь идет о Сергее Ткаченко, учредителе и директоре УК «Объединенная Управляющая Компания», и Юрии Шклярове, учредителе и директоре ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода». Непонятно только, почему их судят порознь, если отличие в их обвинении лишь в том, что, по версии следствия, первый причинил имущественный ущерб ЛГЭКу и «Новитэну» (ранее ГЭСКу) на 12,8 миллионов рублей, а второй - на 13,6 миллиона.
Вообще, удивительно, что два этих экс-депутата Липецкого горсовета, два товарища, которые помимо всего прочего являются соучредителями УК «Микрорайон 19», сели на скамью подсудимых не в одном процессе. Их ведь даже обоих не пустили на прошлогодние праймериз «Единой России» из-за возбужденных по составу обвинения одинаковых уголовных дел!
Пошло в суд дело еще одного бывшего. «Экс-мэра Данкова обвинили в присвоении собранных с чиновников денег на празднование 65-летия области». Алексея Левина будут судить за злоупотребление должностных полномочий, взяточничество, превышение должностных полномочий и растрату. Его обвинили в причинении 5,5-миллионного ущерба бюджету города.
Еще один скандал на прошлой неделе был связан с еще одним бывшим чиновником. «Бывший главный архитектор Липецка решил построить дом в особо охраняемой природной территории». Между тем, земельный участок Михаил Бушин приобрел для ведения личного подсобного хозяйства, после чего вырыл на территории государственного природного заказника регионального значения «Добровско-Филатовская пойма реки Воронеж» яму под фундамент. Теперь, очевидно, арендованный им участок у Бушина заберут.
Ну и ну!
Это вчера был дождь. А в середине недели температура била рекорды: воздух прогрелся до +24,8 градусов. «На липецком пляже появились первые загорающие». Некоторые уверяют, что даже пробовали купаться. По словам любителей ЗОЖ, температура воды была около 10 градусов тепла.
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11.04.2021 08:00Неделя 48
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