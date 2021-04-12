Общество

сегодня, 15:32

В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

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#лесные пожары
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В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

Разведение костров в лесах запрещено.

С 12 апреля на территории лесничеств Липецкой области приказом начальника регионального управления лесного хозяйства Юрия Божко собъявлен пожароопасный сезон. 

Как сообщает пресс-служба управления, организованы дежурства лесопожарных бригад ОСАУ «Лесопожарный центр», а также на пожарно-наблюдательных вышках и пунктах диспетчерского управления лесничеств. Организовано патрулирование лесных массивов лесного фонда региона. Обеспечена работа системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с помощью  20 видеокамер. 

- В связи с началом пожароопасного сезона управление лесного хозяйства обращается к гражданам области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы, - рассказали в управлении лесного хозяйства.  

При обнаружении лесного пожара, а также других нарушений законодательства (незаконная рубка, свалка мусора и др.) в лесах, информацию можно сообщить по бесплатному телефонному номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. 
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#лесные пожары
3

Комментарии (3)

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КОМДИВ

12 минут назад
Объявить то объявили а кругом все горит
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Фокс

36 минут назад
Всё, что могут лесничества - это вспороть плугом лесные квартальные грунтовки, а дальше - трава не расти. А она растёт вместе с подлеском (акация, американский клён и прочая дрянь) плюс сухостой, валежник - это в жаркую погоду всё равно, что сложить поленницу для костра, хочешь-не хочешь, а всё равно вспыхнет
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МестныйЯ

сегодня, 15:50
А кто в каком году последний раз видел, чтобы убирали валежник и рыли противопожарные рвы? Я лет 5 назад, не меньше. Так что не удивительно, что вместо проведения превентивных мер у нас тупо начинают ограничивать и запрещать. И да, ВВП тут опять не виноват, это бояре негодники)))
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