В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

Разведение костров в лесах запрещено.

С 12 апреля на территории лесничеств Липецкой области приказом начальника регионального управления лесного хозяйства Юрия Божко собъявлен пожароопасный сезон.



Как сообщает пресс-служба управления, организованы дежурства лесопожарных бригад ОСАУ «Лесопожарный центр», а также на пожарно-наблюдательных вышках и пунктах диспетчерского управления лесничеств. Организовано патрулирование лесных массивов лесного фонда региона. Обеспечена работа системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с помощью 20 видеокамер.



- В связи с началом пожароопасного сезона управление лесного хозяйства обращается к гражданам области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы, - рассказали в управлении лесного хозяйства.



При обнаружении лесного пожара, а также других нарушений законодательства (незаконная рубка, свалка мусора и др.) в лесах, информацию можно сообщить по бесплатному телефонному номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

