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Второй раз за день площадь Победы стоит в пробке

28 1521
#пробка #дорожные работы
6
Второй раз за день площадь Победы стоит в пробке

Администрация Липецка призывает выбирать альтернативные пути до окончания ремонта площади.

Вечером 13 апреля площадь Победы встала в пробке, с начала дня – уже во второй раз.

Затруднение движения связано с ремонтом проезжей части площади, который начался 10 апреля. Подрядчик меняет бордюрный камень, поэтому примыкающая к площади полоса перекрыта техникой.

В обед проблему смогли решить сотрудники ГИБДД, которые отрегулировали потоки транспорта и освободили дорожную развязку. Но к вечернему часу-пик проблема возобновилась.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, контрактом завершение ремонта предусмотрено 31 августа. Однако с подрядчиком достигнута договоренность, о досрочной сдаче объекта.

- Работа продвигается с опережением графика, - рассказали в мэрии. – Мы понимали, что полное перекрытие площади Победы вызовет боле критичное положение. Поэтому принято решение проводить работу поэтапно. Администрация Липецка просит горожан с пониманием отнестись к ситуации и выбирать пути объезда в часы максимальной транспортной нагрузки.

Напомним, что ООО «Инфинити Групп» предстоит заменить около 950 погонных метров бордюров, заменить почти восемь тысяч квадратных метров дорожного полотна. Помимо этого, на всем протяжении площади приведут в порядок дождеприемные колодцы и канализационные люки. Ремонт проезжей части площади Победы проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и стоит  около 15 миллионов рублей.

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28 1521
#пробка #дорожные работы
6

Комментарии (28)

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Гость

1 минуту назад
Только и читаешь: ковыряем, меняем бордюрный камень...! Ладно один раз в 5 лет, нет- ежегодно. Лучше 3 раза в год.
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Мимо проезжал

3 минуты назад
Днём была пробка из-за двух оленей, неподеливших дорогу.
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Пессимист

3 минуты назад
Сегодня ехал по ул.Ильича, это было фигурное вождение по объезду дырок в асфальте. Где сделанный и принятый ремонт по программе "Безопасные дороги", а , Уваркина ? Прокурор! Ау!
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Аха

9 минут назад
Отрегулировать гаишник у которого рука не может из за пуза опуститься)))
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123

14 минут назад
Ургант, где ты? Посмотри что в Липецке твориться, покажи на всю страну Бордюрных магнатов, из за которых после работы домой добираться приходится более 2х часов
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Алькаш

18 минут назад
Построим за Россию матушку!Построим!
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Проблема

18 минут назад
Пробок на пл.Победы с бородой, досадно что ни кого не хватает ума решить ее. Вот название улиц, остановок изменить, это по силам. Бордюры поменять где надо и не надо и многое другое, где есть коммерческие интересы. Жаль, что нет истинных патриотов Липецка.
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Местные

22 минуты назад
Давайте будем писать на кремлин. ру , достали эти долгосрочные ремонты, от которых толку ноль. Пусть они нам покажут альтернативные пути , а еще 50 лет НЛМК закроют мы наверное через реку вплавь будем на Доватора будем добираться с левого берега, пусть глазки свои разуют стоит все начиная от ГАИ, Петровского спуска, Плеханова. И не мешало бы на пр.Победы второстепенные въезды отрегулируют светофорами, пробка по Мичурина 35 минут от 64 школы
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кокс

28 минут назад
и это еще при открытом Манеже
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Возмущенная жительница

29 минут назад
А ге хотела бы Уваркина вместе с нами в пробке постоять после 12 часового рабочего дня или она не знает,что это такое
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