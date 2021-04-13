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Второй раз за день площадь Победы стоит в пробке
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Администрация Липецка призывает выбирать альтернативные пути до окончания ремонта площади.
Вечером 13 апреля площадь Победы встала в пробке, с начала дня – уже во второй раз.
Затруднение движения связано с ремонтом проезжей части площади, который начался 10 апреля. Подрядчик меняет бордюрный камень, поэтому примыкающая к площади полоса перекрыта техникой.
В обед проблему смогли решить сотрудники ГИБДД, которые отрегулировали потоки транспорта и освободили дорожную развязку. Но к вечернему часу-пик проблема возобновилась.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, контрактом завершение ремонта предусмотрено 31 августа. Однако с подрядчиком достигнута договоренность, о досрочной сдаче объекта.
- Работа продвигается с опережением графика, - рассказали в мэрии. – Мы понимали, что полное перекрытие площади Победы вызовет боле критичное положение. Поэтому принято решение проводить работу поэтапно. Администрация Липецка просит горожан с пониманием отнестись к ситуации и выбирать пути объезда в часы максимальной транспортной нагрузки.
Напомним, что ООО «Инфинити Групп» предстоит заменить около 950 погонных метров бордюров, заменить почти восемь тысяч квадратных метров дорожного полотна. Помимо этого, на всем протяжении площади приведут в порядок дождеприемные колодцы и канализационные люки. Ремонт проезжей части площади Победы проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и стоит около 15 миллионов рублей.
Затруднение движения связано с ремонтом проезжей части площади, который начался 10 апреля. Подрядчик меняет бордюрный камень, поэтому примыкающая к площади полоса перекрыта техникой.
В обед проблему смогли решить сотрудники ГИБДД, которые отрегулировали потоки транспорта и освободили дорожную развязку. Но к вечернему часу-пик проблема возобновилась.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, контрактом завершение ремонта предусмотрено 31 августа. Однако с подрядчиком достигнута договоренность, о досрочной сдаче объекта.
- Работа продвигается с опережением графика, - рассказали в мэрии. – Мы понимали, что полное перекрытие площади Победы вызовет боле критичное положение. Поэтому принято решение проводить работу поэтапно. Администрация Липецка просит горожан с пониманием отнестись к ситуации и выбирать пути объезда в часы максимальной транспортной нагрузки.
Напомним, что ООО «Инфинити Групп» предстоит заменить около 950 погонных метров бордюров, заменить почти восемь тысяч квадратных метров дорожного полотна. Помимо этого, на всем протяжении площади приведут в порядок дождеприемные колодцы и канализационные люки. Ремонт проезжей части площади Победы проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и стоит около 15 миллионов рублей.
28 1521
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