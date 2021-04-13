Второй раз за день площадь Победы стоит в пробке

Администрация Липецка призывает выбирать альтернативные пути до окончания ремонта площади.

Вечером 13 апреля площадь Победы встала в пробке, с начала дня – уже во второй раз.Затруднение движения связано с ремонтом проезжей части площади, который начался 10 апреля. Подрядчик меняет бордюрный камень, поэтому примыкающая к площади полоса перекрыта техникой.В обед проблему смогли решить сотрудники ГИБДД, которые отрегулировали потоки транспорта и освободили дорожную развязку. Но к вечернему часу-пик проблема возобновилась.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, контрактом завершение ремонта предусмотрено 31 августа. Однако с подрядчиком достигнута договоренность, о досрочной сдаче объекта.- Работа продвигается с опережением графика, - рассказали в мэрии. – Мы понимали, что полное перекрытие площади Победы вызовет боле критичное положение. Поэтому принято решение проводить работу поэтапно. Администрация Липецка просит горожан с пониманием отнестись к ситуации и выбирать пути объезда в часы максимальной транспортной нагрузки.Напомним, что ООО «Инфинити Групп» предстоит заменить около 950 погонных метров бордюров, заменить почти восемь тысяч квадратных метров дорожного полотна. Помимо этого, на всем протяжении площади приведут в порядок дождеприемные колодцы и канализационные люки. Ремонт проезжей части площади Победы проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и стоит около 15 миллионов рублей.