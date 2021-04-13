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Второй пошел! Под суд под обвинение в злоупотреблении доверием попал бывший депутат горсовета Юрий Шкляров
Учредителя и директора ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода» обвиняют в причинении имущественного ущерба ресурсным организациям на сумму в 13,6 миллиона рублей.
Вообще, удивительно, что два этих экс-депутата Липецкого горсовета, два товарища, которые помимо всего прочего являются соучредителями УК «Микрорайон 19» и которых за глаза их коллеги-парламентарии называли Тимоном и Пумбой, сели на скамью подсудимых порознь. Их ведь даже обоих не пустили на прошлогодние праймериз «Единой России» из-за возбужденных по составу обвинения одинаковых уголовных дел!
Из фабулы обвинения следует, что в 2017-2019 годах Юрий Шкляров принял решение не передавать ЛГЭКу и «Новитэну» перечисленные жителями многоквартирных домов платежи. Следствие считает, что подсудимый совершил преступление, предусмотренное пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.
Сам подсудимый, как и его товарищ Сергей Ткаченко, еще до начала суда заявил о своей невиновности.
- В сообщении СК России - громкие слова о злоупотреблении доверием и обмане руководства этих компаний. Читаем в сообщении СК: «В результате противоправных действий поставщику энергоресурсов причинен имущественный ущерб на общую сумму более 13,5 млн рублей». Экспертное заключение, на основе которого сделан такой вывод, таковым по своему содержанию не является. Заключение выполнено путем простых арифметических действий с данными, представленными ООО «ОВЦ». Складывается впечатление, что эти суммы берутся с потолка. С учетом произведенных нами авансовых платежей еще может оказаться так, что УК поставщикам энергоресурсов просто переплатили. Резюмирую. Размер ущерба, который ООО «Новитэн» и АО «ЛГЭК» считает причиненным им со стороны УК (если таковой вообще может иметь место), не определен ни одним документом или решением суда. С предъявляемым обвинением не согласен и буду отстаивать свою точку зрения в суде, - отреагировал в своем Фейсбуке на обвинения Юрий Шкляров.
гость