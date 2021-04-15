Игорь Артамонов: «Там где руководитель не справляется, он должен уйти»

Губернатор Липецкой области сегодня отчитался перед депутатами областного Совета о работе за 2020 год.

Год работы Игорь Артамонов уместил в 40-минутный доклад, снабженный яркими слайдами. Хотя главной темой года стала конечно же эпидемия коронавируса.Начал Игорь Артамонов с благодарности врачам и вручил им несколько грамот.— К счастью ситуация улучшается, но до победы еще далеко — сказал присутствующим Игорь Артамонов.Губернатор отметил, что в регионе старались облегчить жизнь людей во время ограничений. Липецкая область одной из первых приняла налоговые льготы. Были разработаны кредитные продукты для самозанятых. На поддержку населения направили рекордные суммы. Выплаты семьям с детьми увеличились на 86%. Регион вошел в пятерку по лучших числу заключенных соцконтрактов.Еще один из трендов прошедшего года — липчане стали реже писать чиновникам письма, а больше обращаться с ними через соцсети и портал «Развиваем Липецкую область вместе». Хотя источники жалоб не изменились: медицина, образование и ЖКХ. Игорь Артамонов ненавязчиво напомнил, что лично ему жаловаться не стоит.— Мы очень хотим, чтобы люди не жаловались губернатору, а направляли письма человеку, который отвечает за это направление на месте. Тогда путь к решению проблемы станет короче, — пояснил губернатор.Средняя зарплата за год в Липецкой области выросла на 6,1% и составила 36 800 рублей.— Я понимаю, что не каждый житель получает такую сумму. Это в среднем, — посчитал нужным добавить Игорь Артамонов.В своем докладе губернатор отметил, что в регионе невысокий уровень безработицы. Кстати, в этом году планируется переустроить Центры занятости населения в своеобразные кадровые агентства.Любые цифры, которые приводил Игорь Артамонов хорошо смотрелись в сравнении с достижениями других регионов. Липецкая область третья в стране по количеству уложенного асфальта, пятая в России по жилищному строительству (строится боле квадратного метра в год на человека), растет экспорт продукции, показатели АПК стабильно занимают первые строчки разнообразных рейтингов.Игорь Артамонов сегодня пообещал, что в этом году исчезнет очередь в детсады для малышей до трех лет.Коснулся в своем докладе губернатор и совсем болезненных тем, правда, не углубляясь в материал. Рассказал, что в Усмани готовятся к сдаче очистные сооружения. Продолжается строительство очистных в Тербунах.О питании в школах, которое Игорь Артамонов не раз лично оценивал, отозвался жестко.— Мы внимательно смотрим за организацией питания в школах. Считаем, что каждый руководитель должен следить за качеством питания. Это их святая обязанность. Там где он не справляется, должен уйти. Это касается и сферы здравоохранения. Этой позиции мы будем жестко придерживаться, — безапелляционно заявил Артамонов.В своем отчете Игорь Артамонов коснулся и планов на 2021 год. «Золотой дождь» должен пролиться на Елец. В древнем городе намечен большой ремонт дорог, парков, мостов, дворов. А еще там появится бюджетная стамотологическая поликлиника.В Липецке, к сожалению, большие программы в 2021 году реализованы не будут. Вместо этого намечена мелкая, но массовая работа по улучшению дворов и подъездов. Любопытное замечание сделал Игорь Артамонов о липецких парках. По мнению губернатора, они удовлетворяют самым взыскательным требованиям. А еще он поставил перед мэром Евгений Уваркиной задачу, избавиться от мусорных пакетов, которые во множестве валяются на улицах.Губернатор в процентах подсчитал количество выполненных предвыборных обещаний. На сегодня сделано 36% от обещанного, до конца года планируется довести эту цифру до 50%Отчет губернатора депутаты уже рассматривали на своих комитетах и фракциях. На сессии было решено ограничиться минимумом вопросов.Первый задал внефракционный депутат Олег Хомутинников. Он попросил прокомментировать возможную потерю Липецком и Ельцом статусов полумиллионика и стотысячника соответственно.— Я не берусь прогнозировать какое количество людей будет жить в Липецке и Ельце. Люди живут там, где им комфортно. Задача власти — создать для людей хорошие условия, — ответил Артамонов.Справедливороска Лариса Ксенофонтова вместо вопросов по докладу, поинтересовалась, как в регионе будут проводить майские праздники (Пасха, Первомай и 9 Мая), запланированы ли массовые мероприятия?— Мы будем определяться исходя из рекомендаций санитарных врачей. На сегодня ситуация с ковидом сложная. Со священнослужителями встреча уже проводилась. Мы призываем тех, кто придет в церковь, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Будут ли массовые шествия? Определимся на следующей неделе, — пояснил Игорь Артамонов.Коммунист Сергей Токарев спросил про строительство современного завода по переработке мусора. Эту тему Игорь Артамонов назвал спекулятивной, заметив, что готов взяться за строительство завода, если коммунисты получат одобрение своих избирателей, а те дадут такой наказ власти.А беспартийный Павел Евграфов сообщил, что в его родной Елец многие чиновники на работу теперь ездят вахтовым методом из Липецка.— Даже директор бани ездит из Липецка. Ситуация парадоксальная. За зарплату в 20 тысяч рублей делать нам добро, это каким надо быть большим альтруистом? — сообщил депутат, намекнув, что вахтовики не так уж и бескорыстны, какими хотят казаться.У представителей правящей «Единой России» вопросов к губернатору не было. Депутат Оксана Глотова выступила с небольшой речью, смысл которой можно было пересказать фразой кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно!»Хотя не все вняли этому призыву. В голосовании «Принять доклад к сведению» «за» проголосовали 44 человека, «против» — три и один воздержался.