40 памятных досок и барельефов в Липецке ничейные

Мэрия ищет, кому бы передать на баланс памятники Герою Советского Союза Рихарду Зорге и дважды Герою Советского Союза Михаилу Катукову.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатели двух департаментов - культуры Сергей Малько и дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов - рассказали депутатам о состоянии мемориалов, обелисков и памятных знаков на территории города.



Оказалось, что порядка 40 памятных досок и барельефов, в том числе посвященных Героям Советского Союза и России, ничейные. То есть их когда-то с помпой прикрепили к фасадам зданий, а вот взять на баланс, мыть и ремонтировать никто не удосужился. Управляющие компании, как выяснилось, не горят желанием заботиться о памятных знаках, не берут их на свой баланс и собственники помещений многоквартирных домов. В итоге доски и барельефы обслуживает управление главного смотрителя Липецка.



Чиновники сообщили, что в прошлом году на ремонт мемориалов, обелисков и памятных знаков на территории Липецка из муниципального бюджета было выделено 633 тысячи рублей, которых хватило на 23 объекта. Еще полтора миллиона было потрачено на ремонт элементов площади Героев.



В этом году ремонт ждет 10 памятников, в их числе - трех скульптур Ленина (в сквере Константиновой, сквере у ДК «Рудничный» и в сквере на площади Мира). От грязи отмоют восемь объектов. На эти цели запланировано израсходовать 690 тысяч рублей.



В мэрии ждут от федерального центра 1,3 миллиона рублей на обновление возведенного в 1839 году памятника Петру Первому на Петровском спуске. Свои два миллиона рублей муниципалитет выделит на ремонт и благоустройство «Конторы Петра Первого».