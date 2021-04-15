сегодня, 15:55
40 памятных досок и барельефов в Липецке ничейные
Мэрия ищет, кому бы передать на баланс памятники Герою Советского Союза Рихарду Зорге и дважды Герою Советского Союза Михаилу Катукову.
Оказалось, что порядка 40 памятных досок и барельефов, в том числе посвященных Героям Советского Союза и России, ничейные. То есть их когда-то с помпой прикрепили к фасадам зданий, а вот взять на баланс, мыть и ремонтировать никто не удосужился. Управляющие компании, как выяснилось, не горят желанием заботиться о памятных знаках, не берут их на свой баланс и собственники помещений многоквартирных домов. В итоге доски и барельефы обслуживает управление главного смотрителя Липецка.
Чиновники сообщили, что в прошлом году на ремонт мемориалов, обелисков и памятных знаков на территории Липецка из муниципального бюджета было выделено 633 тысячи рублей, которых хватило на 23 объекта. Еще полтора миллиона было потрачено на ремонт элементов площади Героев.
В этом году ремонт ждет 10 памятников, в их числе - трех скульптур Ленина (в сквере Константиновой, сквере у ДК «Рудничный» и в сквере на площади Мира). От грязи отмоют восемь объектов. На эти цели запланировано израсходовать 690 тысяч рублей.
В мэрии ждут от федерального центра 1,3 миллиона рублей на обновление возведенного в 1839 году памятника Петру Первому на Петровском спуске. Свои два миллиона рублей муниципалитет выделит на ремонт и благоустройство «Конторы Петра Первого».
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Липчанин