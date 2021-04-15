Общество

сегодня, 15:55

40 памятных досок и барельефов в Липецке ничейные

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#благоустройство
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40 памятных досок и барельефов в Липецке ничейные

Мэрия ищет, кому бы передать на баланс памятники Герою Советского Союза Рихарду Зорге и дважды Герою Советского Союза Михаилу Катукову.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатели двух департаментов - культуры Сергей Малько и дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов - рассказали депутатам о состоянии мемориалов, обелисков и памятных знаков на территории города.

Оказалось, что порядка 40 памятных досок и барельефов, в том числе посвященных Героям Советского Союза и России, ничейные. То есть их когда-то с помпой прикрепили к фасадам зданий, а вот взять на баланс, мыть и ремонтировать никто не удосужился. Управляющие компании, как выяснилось, не горят желанием заботиться о памятных знаках, не берут их на свой баланс и собственники помещений многоквартирных домов. В итоге доски и барельефы обслуживает управление главного смотрителя Липецка.

Чиновники сообщили, что в прошлом году на ремонт мемориалов, обелисков и памятных знаков на территории Липецка из муниципального бюджета было выделено 633 тысячи рублей, которых хватило на 23 объекта. Еще полтора миллиона было потрачено на ремонт элементов площади Героев.

В этом году ремонт ждет 10 памятников, в их числе - трех скульптур Ленина (в сквере Константиновой, сквере у ДК «Рудничный» и в сквере на площади Мира). От грязи отмоют восемь объектов. На эти цели запланировано израсходовать 690 тысяч рублей.

В мэрии ждут от федерального центра 1,3 миллиона рублей на обновление возведенного в 1839 году памятника Петру Первому на Петровском спуске. Свои два миллиона рублей муниципалитет выделит на ремонт и благоустройство «Конторы Петра Первого».
4 322
#благоустройство
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Комментарии (4)

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Городской

19 минут назад
А почему бы не назвать новую улицу в городе в весь Героя России Аркадия Ротенберга и барельеф был бы красивый с позолотой, и асфальт на улице качественный. И управляшка хорошо работали, пусть только попробуют накосячить
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вау

30 минут назад
А мне кажется,что все дороги в Липецке ничейные.Да и сам город судя по всему тоже.
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Гостья

31 минуту назад
Городу ничего не надо? Тогда зачем называть улицы,в честь Героев? Это о че говорит???. Городу только налоги нужны от жителей Тогда улицы будут 1,2,3, или цветочная? Не надо уподобляться в подвиги не помнящих и не чтящих заслуг предыдущих поколений.
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Липчанин

35 минут назад
Вся проблема что они не из цветного металла или просто стали, чугуна, а то хозяева уже давно бы нашлись
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