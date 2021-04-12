Происшествия

58 минут назад

В Липецке по обвинению в обмане судят экс-депутата горсовета Сергея Ткаченко

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#Сергей Ткаченко #ЖКХ
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В Липецке по обвинению в обмане судят экс-депутата горсовета Сергея Ткаченко

Учредителя и директора УК «Объединенная Управляющая Компания» обвиняют в причинении имущественного ущерба ресурсным организациям на 12,4 миллиона рублей.

Сегодня в Правобережном районном суде Липецка начался уголовный процесс по обвинению учредителя и директора УК «Объединенная Управляющая Компания» Сергея Ткаченко в обмане.

Из фабулы обвинения следует, что в 2017-2019 годах Сергей Ткаченко принял решение не передавать ЛГЭКу и «Новитэну» (ранее ГЭСКу) в полном объеме перечисленные его «управляшке» жителями многоквартирных домов средства. В итоге за три года ресурсоснабжающие организации недосчитались 12,8 миллиона рублей. Следствие считает, что подсудимый совершил преступление, предусмотренное пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. Санкция статьи предусматривает за это деяние наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Примечательно, что в обвинительном заключении сказано, что 44-летний Сергей Ткаченко характеризуется посредственно. Это и удивительно, и нет. Удивительно потому, что в горсовете предыдущего созыва он был одним из самых активных депутатов, входил в комиссию по ЖКХ, градостроительству и землепользованию, а также в комиссию по депутатской этике, был членом регионального Политсовета «Единой России», заместителем секретаря регионального отделения партии по агитационно-пропагандисткой работе. Весной 2020 года после возбуждения в его отношении уголовного дела Сергея Ткаченко исключили из списков предварительного партийного голосования по выдвижению кандидатов на сентябрьские выборы, и в новый состав горсовет он не попал. А неудивительно потому, что подсудимый много лет был членом так называемого «коммунального лобби» во власти, и его «управляшки» не раз попадали в скандальные истории.
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#Сергей Ткаченко #ЖКХ
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Комментарии (3)

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биолог

7 минут назад
мамонты и клопы появились одновременно .мамонты вымерли а клопы живут.природа чему учит.не высовывайся.
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козин

45 минут назад
а когда его друга Юру Костина привлекут к ответственности??
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Если

48 минут назад
Был в ед.россии,то всё понятно.Понять и простить.
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