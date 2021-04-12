Общество

сегодня, 11:00

В Липецке возложили цветы к памятнику Гагарину

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#Гагарин #космос

Официальные мероприятия прошли в сквере имени Гагарина.

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Утром у памятника первому космонавту Земли было много малышни. Ребята из детского сада № 76, который расположен неподалеку, всегда отмечают 12 апреля. Воспитатели им рассказывают о Юрии Гагарине.



А в 10.00 у памятника началось официальное мероприятие. Летчики авиацентра и председатель городского Совета депутатов Александр Афанасьев возложили красные гвоздики.

Мероприятие прошло очень быстро, всего за несколько минут. Никаких речей и театрализованных представлений не было.

Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур в 9.07 минут 12 апреля 1961 года. Корабль выполнил один оборот вокруг Земли. И совершил посадку в Саратовской области.

Памятник Юрию Гагарину установили десять лет назад. Этой весной он  представлял плачевное зрелище. Накануне 60-летия первого полета человека в космос монумент отреставрировали.



Липецк тесно связан с историей космонавтики. Около 30-ти космонавтов проходили переобучение в Липецком Центре боевого применения и переучивания летного состава. А космонавт Сергей Трещев родился в Становлянском районе Липецкой области.



Между тем сегодня в Липецке появился неофициальный памятник Юрию Гагарину. Общественник Геннадий Платонов  вместе с единомышленниками установил его в сквере Филипченко (дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко совершил два полета в космос. В октябре 1969 на корабле «Союз-7» и в декабре 1974 на корабле «Союз-16»). Разрешения на установку этого памятника липчане не получили. В мэрии ждут от них официального обращения.  
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#Гагарин #космос

Комментарии (1)

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47 минут назад
Раньше мечтали мужчины быть космонавтами...
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