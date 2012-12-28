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37 минут назад
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В Ельце на стене проступила фронтовая надпись

Полностью надпись может выглядеть так: «Каждая горсть дорогого зерна, как пуля, как бомба, фронту нужна».

Житель Ельца Юрий Борисов заметил на фасаде дома по улице Октябрьской старую надпись, которая постепенно проявляется из-под слоя штукатурки.

«Несколько лет я наблюдаю, как проступают отдельные буквы, а теперь можно разобрать последние слова: «...фронту нужна».

«Интересно, что надпись стала четче видна как раз в год 80-летия Победы. Осталось дождаться, когда откроется вся фраза», — цитирует слова Юрия «Елец-ТВ».

Сотрудники Елецкого краеведческого музея предположили, что полностью надпись выглядит так: «Каждая горсть дорогого зерна, как пуля, как бомба, фронту нужна».

В 2022 году во время ремонта Елецкого колледжа искусств под слоем штукатурки были найдены надписи времён Первой мировой войны, а также фрагменты настенного медальона с изображением неустановленного пока исторического персонажа.

Надписи содержат цитату Александра Суворова и фразы из устава полевой службы 1912 года.


Фото: vk.com/eletstv
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Комментарии (1)

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Лиза
14 минут назад
Удивительно, как это всё сохранилось, просто чудо какое-то, тем более приближается 80-летие со дня Победы. Трогательно до слёз...
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