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Общество
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37 минут назад
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В Ельце на стене проступила фронтовая надпись
Полностью надпись может выглядеть так: «Каждая горсть дорогого зерна, как пуля, как бомба, фронту нужна».
«Несколько лет я наблюдаю, как проступают отдельные буквы, а теперь можно разобрать последние слова: «...фронту нужна».
«Интересно, что надпись стала четче видна как раз в год 80-летия Победы. Осталось дождаться, когда откроется вся фраза», — цитирует слова Юрия «Елец-ТВ».
Сотрудники Елецкого краеведческого музея предположили, что полностью надпись выглядит так: «Каждая горсть дорогого зерна, как пуля, как бомба, фронту нужна».
В 2022 году во время ремонта Елецкого колледжа искусств под слоем штукатурки были найдены надписи времён Первой мировой войны, а также фрагменты настенного медальона с изображением неустановленного пока исторического персонажа.
Надписи содержат цитату Александра Суворова и фразы из устава полевой службы 1912 года.
Фото: vk.com/eletstv
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