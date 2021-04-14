Общество

54 минуты назад

На липецком пляже появились первые загорающие

2 843
#пляж #загар
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На улице резко потеплело. Синоптики не исключают сегодня новых рекордов. В 1983 году столбики термометров в Липецке поднимались до +22,7 градусов. Накануне в Липецке, кстати, был побит очередной рекорд, воздух прогрелся до +24,8 градусов. А холоднее всего 14 апреля было в 1941 году. Тогда не то что купаться, зимнюю одежду еще не сняли — на улице было 7 градусов мороза.

На городском пляже на лавочках уже загорают липчане. Погода позволяет. Некоторые уверяют, что даже пробовали купаться. По словам любителей ЗОЖ, температура воды сейчас около +10 градусов.

В воде охотно резвятся собаки. На берегу сидят рыбаки. С раннего утра уже наловили дюжину рыбешек на засолку. По дорожкам гуляют родители с маленькими детьми.

При этом сам обновленный в прошлом году пляж пока к сезону еще готовить не начали. Песок вперемешку с камнями и прошлогодней листвой, местами и вовсе лежит щебенка, у воды нет раздевалок и лавочек. Официально купальный сезон в Липецке открывается обычно 1 июня. В принципе, время для подготовки еще есть. Кстати, в прошлом году городской пляж так и не открыли для купания, хотя это не помешало липчанам там загорать.
2 843
#пляж #загар
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Комментарии (2)

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да

6 минут назад
это нудисты с Тропы Елецкого. Завлекают
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Animal planet.

37 минут назад
Ну порадовали. Собаки молодцы.
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