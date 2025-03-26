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41 минуту назад
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Комиссия центрального аппарата СК проверит работу липецкого Следкома за последние пять лет

О направлении комиссии в Липецкую область заявил председатель СК России Александр Бастрыкин после личного приема жителей Липецка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил направить в Липецкую область комплексную выездную комиссию центрального аппарата для проверки деятельности регионального управления СК России за последние пять лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение Александр Бастрыкин принял во время личного приема жильцов липецкого дома 1937 года постройки. Горожане рассказали, что в доме дважды ремонтировали крышу. Однако после ремонтов его состояние только ухудшилось: зимой на чердаке собирается конденсат, который заливает квартиры. Из-за этого разрушаются несущие конструкции дома, образуется плесень. Жильцы дома беспокоятся за свою жизнь и здоровье.

Жалобы липчан в разные инстанции, в том числе и региональный Следком, по их словам результата не дали. 

«Заявители отмечали, что следственные органы СК России по Липецкой области бездействуют, создают видимость расследования, не уведомляют о принятых процессуальных решениях. Лишь обращения в центральный аппарат СКР позволяют им прояснить ситуацию. Обратившиеся просили привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Присутствовавший на приеме руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов доложил, что по обращениям жильцов дома проводились процессуальные проверки, по результатам которых неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Затем после проведения дополнительной проверки возбуждено уголовное дело о хищении руководством подрядной организации ООО «Стройремсервис АЗК» средств, выделенных на капитальный ремонт (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках расследования уголовного дела назначены и проведены в СЭЦ СК России строительно-техническая и бухгалтерская судебные экспертизы, результаты которых подтвердили первоначальные выводы следствия об имевшем место хищении. Руководителю ООО «Стройремсервис АЗК» предъявлено обвинение в мошенничестве.

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Основания отказа в возбуждении уголовного дела по проведенным процессуальным проверкам озвучила руководитель следственного отдела по Советскому округу Липецка Жанна  Матвеева.

«Заслушав доклады, А.И. Бастрыкин подверг критике работу территориального подразделения СК России в Липецкой области, отметив формальный подход к расследованию. Также озвучено, что увеличилось количество обращений жителей региона по указанной тематике, поступивших в центральный аппарат СКР. Кроме того, глава ведомства обратил внимание, что из федерального и регионального бюджетов выделяются колоссальные средства на капитальный ремонт, однако жилищные проблемы граждан в Липецкой области так и не решаются. И одним из главных остается вопрос освоения этого финансирования», — рассказали в СК России.

Исполнение поручения о работе выездной комиссии Александр Бастрыкин намерен контролировать лично. 

Фото пресс-службы СК России
Следственный комитет
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Безмасочник
6 минут назад
Своих пусть лучше проверяет, а наших нечего проверять. У нас все хорошо.
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ничего
9 минут назад
не найдут. Как обычно...
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дедушка
11 минут назад
вся прогнила власть в липецкой области.
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Игорь
11 минут назад
И прокуратуру надо заставить работать,а то жалобу пересылают тому,на кого жалуешся.
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реалист
13 минут назад
любопытно будет послушать результаты проверки комиссии
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гость
25 минут назад
Не ест, не спить - все дела по стране контролирует, причем лично
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Гость
26 минут назад
Отправляешь заявление в прокуратуру или СК а это заявление пересылаю в жилинспекцию или вообще вУК. Вот работа у них такая.
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Ну нет
34 минуты назад
У нас специалистов.
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Гость
37 минут назад
Давно пора..
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