Происшествия
54 минуты назад
Водитель сгоревшей при тушении травы пожарной машины попал в реанимацию
У него 22% ожогов тела.
Напомним, 13 апреля под Липецком в районе особой экономической зоны при тушении возгорания сухой травы сгорела пожарная машина. В Грязинском районе горела сухая трава на площади 8,5 гектара. К тушению пожара вдоль трассы Липецк-Грязи было привлечено 4 подразделения пожарной охраны, 2 подразделения лесопожарного центра и 2 поливомоечные машины.
Огонь полностью уничтожил новый «КамАЗ», принадлежащий областному специализированному автономному учреждению «Лесопожарный центр». Автомобиль лесопожарного центра приехал на подмогу пожарным МЧС, но из-за сильного ветра пламя с горящей травы очень быстро перекинулось на пожарную машину. Два сотрудника успели выбраться из автомобиля, но один из них получил серьёзные травмы.
Как рассказал GOROD48 директор Областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр» Юрий Говорухин, сразу после широко обсуждаемого в соцсетях и СМИ пожара их сотрудник - 49-летний водитель пожарной машины попал в реанимацию ожогового отделения Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол». Но сегодня утром его перевели из реанимации в обычную палату.
У 49-летнего мужчины — 22% ожогов тела. У него серьёзно обожжены руки, голова, ноги, роговица глаз. Все эти травы водитель получил, пытаясь включить насос для подачи воды, а потом — чтобы завезти и спасти от огня горящую машину.
- В последний момент он выскочил из уже горящего «КамАЗа», но пламя из-под машины его настигло, - отметил Юрий Говорухин.
Помимо серьёзных травм у сотрудника, по предварительной информации, материальный ущерб, нанесённый пожаром — более 5 миллионов рублей, именно столько стоит специализированный «КамАЗ».
Происшествие расследует отдел дознания госпожнадзора, в управлении лесного хозяйства также создана специальная комиссия.
По мнению Юрия Говорухина, его подчинённым не хватило времени, чтобы запустить насос для подачи воды — огонь достиг машины буквально за две минуты.
Пострадавший водитель работает в Лесопожарном центре полтора года. Его напарник — 49-летний лесной инспектор не пострадал, сейчас он находится на своём рабочем месте.
Огонь полностью уничтожил новый «КамАЗ», принадлежащий областному специализированному автономному учреждению «Лесопожарный центр». Автомобиль лесопожарного центра приехал на подмогу пожарным МЧС, но из-за сильного ветра пламя с горящей травы очень быстро перекинулось на пожарную машину. Два сотрудника успели выбраться из автомобиля, но один из них получил серьёзные травмы.
Как рассказал GOROD48 директор Областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр» Юрий Говорухин, сразу после широко обсуждаемого в соцсетях и СМИ пожара их сотрудник - 49-летний водитель пожарной машины попал в реанимацию ожогового отделения Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол». Но сегодня утром его перевели из реанимации в обычную палату.
У 49-летнего мужчины — 22% ожогов тела. У него серьёзно обожжены руки, голова, ноги, роговица глаз. Все эти травы водитель получил, пытаясь включить насос для подачи воды, а потом — чтобы завезти и спасти от огня горящую машину.
- В последний момент он выскочил из уже горящего «КамАЗа», но пламя из-под машины его настигло, - отметил Юрий Говорухин.
Помимо серьёзных травм у сотрудника, по предварительной информации, материальный ущерб, нанесённый пожаром — более 5 миллионов рублей, именно столько стоит специализированный «КамАЗ».
Происшествие расследует отдел дознания госпожнадзора, в управлении лесного хозяйства также создана специальная комиссия.
По мнению Юрия Говорухина, его подчинённым не хватило времени, чтобы запустить насос для подачи воды — огонь достиг машины буквально за две минуты.
Пострадавший водитель работает в Лесопожарном центре полтора года. Его напарник — 49-летний лесной инспектор не пострадал, сейчас он находится на своём рабочем месте.
приехал на подмогу
приехал на подмогу
имитация бурной деятельности
Витек
Варавва