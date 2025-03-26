Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Ельце на стене проступила фронтовая надпись
Общество
В Липецком округе эвакуируют все школы
Происшествия
В подъезде нашли труп
Происшествия
«Вы любите розы? А я на них клал!»
Общество
«Сделаем сегодня, если дальше не будет рваться!»
Общество
«Шахман» потерял несколько тонн мусора на перекрестке Ленина и Студеновской
Происшествия
В Липецке браконьеры поймали сетью пять щук и четыре красноперки
Происшествия
За распроданный срезанный асфальт 34-летнего руководителя фирмы оштрафовали на 120 000 рублей
Происшествия
Липецкий силач выполнил норматив мастера спорта России
Спорт
В районе Левого берега — большое отключение холодной воды
Общество
Читать все
Комиссия центрального аппарата СК проверит работу липецкого Следкома за последние пять лет
Общество
«Люди не умеют летать»: жители липецкого анклава требуют обеспечить проход к остановкам через железнодорожные пути
Общество
Мусор в логу у парка Победы жгли с разрешения МЧС
Общество
Липчане смогут потратить маткапитал на строительство дома через эскроу-счета
Общество
Порядок на кладбище наведут по решению суда
Общество
«Лучший контролер — совесть»: управление главного смотрителя Липецка призывает бережно относиться к укрытиям
Общество
Полиция задержала 38-летнего поджигателя детских колясок
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
С утра на улице Московской — сотни мигрантов: иностранцы предпочитают живую очередь онлайн-записи
Общество
В Липецкой области сохранится дождливая и туманная погода
Погода в Липецке
Читать все
Общество
1157
сегодня, 16:28

С утра на улице Московской — сотни мигрантов: иностранцы предпочитают живую очередь онлайн-записи

В очереди к паспортно-визовому сервису собираются по 200 человек.

Сегодня в редакцию GOROD48 прислали фотографии очереди к филиалу ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России на улице Московской, 10 в Липецке. Снимки были сделаны около девяти утра.

— Такое количество людей собирается там ежедневно, — рассказали читатели.

75F023AE-D577-40B6-9D87-8607D3BB9DF2.jpeg+2025-03-26-14.58.04+niz.jpg

Мы побывали у паспортно-визового сервиса примерно в 14:30 — очередь на улице всё ещё была, но уже не такая внушительная.

CB6D140F-0C5E-44F1-884D-D503F75BA5BA.jpeg+2025-03-26-14.44.06+niz.jpg

Большинство толпящихся на ступенях — мужчины трудоспособного возраста. Мы встретили всего одну женщину и одного ребёнка. А самые предприимчивые липчане прямо у визового сервиса подыскивают себе рабочую силу.

— По гипсокартону работаете? — Бойко поинтересовался мужчина у одной из стоящих у здания на улице Московской групп мигрантов. Но на предложение работодателя с улицы почему-то никто не откликнулся — липчанин так и уехал ни с чем.

0BD0E7DC-9E66-4402-BC9F-5E21F2581374.jpeg+2025-03-26-14.44.06+niz.jpg

Иностранцы вообще ведут себя здесь очень осторожно: никто так и не согласился дать интервью на камеру. Отговорка простая: «По интернету покажут — а потом найдут и накажут». Всё же здесь собираются более-менее законопослушные гости из стран ближнего зарубежья — те, которые пытаются легализоваться в нашей стране и получить все необходимые для жизни и работы документы.

— Люди собираются здесь с восьми утра. Я пришёл в девять — уже была очередь из 150-200 человек. И всё ещё жду. Есть запись по талончикам, но очередь почему-то всё равно огромная! Да вы сами приезжайте в восемь утра посмотрите — такое здесь каждый день! — Рассказал GOROD48 один из иностранцев.

704F4B60-1871-48A5-910A-92031226730D.jpeg+2025-03-26-14.44.06+niz.jpg

Причин такого ажиотажа несколько. Первая и самая главная — сезонность. Весной и летом традиционно растет спрос на рабочую силу в строительстве и сельском хозяйстве. Поэтому мигрантов всегда больше прибывает в страну именно весной.

Вторая важная причина очередей — излишняя настойчивость и суета со стороны самих иностранных граждан. Зарегистрированные пользователи сайта «Паспортно-визового сервиса» МВД России могут записаться на любую услугу онлайн, но мигранты предпочитают живую очередь.

EBE40E05-573E-4682-8B5E-DBB47C7F86C7.jpeg+2025-03-26-14.44.06+niz.jpg

Третья причина — большое количество оказываемых в одном месте услуг для иностранных граждан. Функционал сервисного центра обновился, и по сути, здание на Московской стало своеобразным МФЦ для иностранцев, где они получают всевозможные услуги: это и миграционный и регистрационный учет, и продление срока временного пребывания в России, и оформление приглашений на въезд в Россию, и визовая поддержка, и получение патентов для трудовой деятельности, разрешений на временное проживание и вида на жительство, и получение гражданства, и т.п. Здесь же занимаются вопросами переселения соотечественников, проживающих за рубежом, сюда же приходят те, кому нужно сдать экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства России, а также пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, получить разрешение на временное проживание в целях получения образования… Разве что флюорографию здесь не делают! А так услуг много — вот много и посетителей много для одного здания.

1D4183D3-848F-42D3-8857-6C11CC4DEB53.jpeg+2025-03-26-14.44.06+niz.jpg

— Филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России — это многофункциональный центр, который работает с иностранными гражданами по разным направлениям, для решения нескольких обязательных задач все обращаются в одно место, поэтому данный сервис пользуется такой популярностью. А в весенне-летний период количество трудовых мигрантов традиционно увеличивается, — cообщили GOROD48 в пресс-службе полиции.

68A3C810-9330-464C-8A3E-7EC56F60D44C.jpeg+2025-03-26-14.44.06+niz.jpg

76E6FBD9-5B4E-40B3-A34D-F3764DD826D5.jpeg+2025-03-26-14.44.06+niz.jpg

Ещё одна вероятная причина ажиотажа — ужесточение ответственности и рост штрафов за нелегальное привлечение мигрантов к труду. Сейчас они очень высокие, и на юридических лиц доходят до восьмисот тысяч рублей. Но привлечь к ответственности могут не только фирму, но и простого новосёла, делающего ремонт в своей квартире: даже если человек договаривался с прорабом, а тот привёл нелегалов. В связи с этим все больше иностранцев и их работодателей стремятся узакониться.
миграция
иностранцы
миграционная служба
9
2
4
6
4
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить