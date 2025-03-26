С утра на улице Московской — сотни мигрантов: иностранцы предпочитают живую очередь онлайн-записи

В очереди к паспортно-визовому сервису собираются по 200 человек.

Сегодня в редакцию GOROD48 прислали фотографии очереди к филиалу ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России на улице Московской, 10 в Липецке. Снимки были сделаны около девяти утра.— Такое количество людей собирается там ежедневно, — рассказали читатели.Мы побывали у паспортно-визового сервиса примерно в 14:30 — очередь на улице всё ещё была, но уже не такая внушительная.Большинство толпящихся на ступенях — мужчины трудоспособного возраста. Мы встретили всего одну женщину и одного ребёнка. А самые предприимчивые липчане прямо у визового сервиса подыскивают себе рабочую силу.— По гипсокартону работаете? — Бойко поинтересовался мужчина у одной из стоящих у здания на улице Московской групп мигрантов. Но на предложение работодателя с улицы почему-то никто не откликнулся — липчанин так и уехал ни с чем.Иностранцы вообще ведут себя здесь очень осторожно: никто так и не согласился дать интервью на камеру. Отговорка простая: «По интернету покажут — а потом найдут и накажут». Всё же здесь собираются более-менее законопослушные гости из стран ближнего зарубежья — те, которые пытаются легализоваться в нашей стране и получить все необходимые для жизни и работы документы.— Люди собираются здесь с восьми утра. Я пришёл в девять — уже была очередь из 150-200 человек. И всё ещё жду. Есть запись по талончикам, но очередь почему-то всё равно огромная! Да вы сами приезжайте в восемь утра посмотрите — такое здесь каждый день! — Рассказал GOROD48 один из иностранцев.Причин такого ажиотажа несколько. Первая и самая главная — сезонность. Весной и летом традиционно растет спрос на рабочую силу в строительстве и сельском хозяйстве. Поэтому мигрантов всегда больше прибывает в страну именно весной.Вторая важная причина очередей — излишняя настойчивость и суета со стороны самих иностранных граждан. Зарегистрированные пользователи сайта «Паспортно-визового сервиса» МВД России могут записаться на любую услугу онлайн, но мигранты предпочитают живую очередь.Третья причина — большое количество оказываемых в одном месте услуг для иностранных граждан. Функционал сервисного центра обновился, и по сути, здание на Московской стало своеобразным МФЦ для иностранцев, где они получают всевозможные услуги: это и миграционный и регистрационный учет, и продление срока временного пребывания в России, и оформление приглашений на въезд в Россию, и визовая поддержка, и получение патентов для трудовой деятельности, разрешений на временное проживание и вида на жительство, и получение гражданства, и т.п. Здесь же занимаются вопросами переселения соотечественников, проживающих за рубежом, сюда же приходят те, кому нужно сдать экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства России, а также пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, получить разрешение на временное проживание в целях получения образования… Разве что флюорографию здесь не делают! А так услуг много — вот много и посетителей много для одного здания.— Филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России — это многофункциональный центр, который работает с иностранными гражданами по разным направлениям, для решения нескольких обязательных задач все обращаются в одно место, поэтому данный сервис пользуется такой популярностью. А в весенне-летний период количество трудовых мигрантов традиционно увеличивается, — cообщили GOROD48 в пресс-службе полиции.Ещё одна вероятная причина ажиотажа — ужесточение ответственности и рост штрафов за нелегальное привлечение мигрантов к труду. Сейчас они очень высокие, и на юридических лиц доходят до восьмисот тысяч рублей. Но привлечь к ответственности могут не только фирму, но и простого новосёла, делающего ремонт в своей квартире: даже если человек договаривался с прорабом, а тот привёл нелегалов. В связи с этим все больше иностранцев и их работодателей стремятся узакониться.